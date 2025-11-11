Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 11/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege a terça é Marte, portanto cuidado com promoções no comércio

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

11/11/2025 - 00h02
Continue lendo...

1 – Áries: o ariano gosta de promoções e sabe aproveitar as liquidações. Mas, hoje, grande parte do comércio está aproveitando a data, 11/11, para fazer promoções. Por isso fique de olho para verificar se essas promoções não estão com os preços normais de comércio mesmo. No amor: siga o seu coração e seus gostos. Mas não vá atrás da opinião dos outros. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: tulipa.

2 – Touro: você precisa tomar cuidado com a alimentação, diminuir os doces e comidas gordurosas. Hoje, cairá a ficha e refletirá sobre o fato que vários conhecidos seus já faleceram esse ano. No amor: siga sua intuição. Tome banho com flor de maracujá para ficar mais atraente. Cor do dia: maracujá. Perfume do dia: flor do maracujá.

3 – Gêmeos: hoje acordará com a garganta estranha, portanto tome chá de hortelã. Agora, se você é comerciante ou prestador de serviço aproveite a data de hoje, 11/11, para fazer promoções e atrair clientes. No amor: cuidado com deslizes. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: hortelã.

4 – Câncer: hoje você receberá uma visita especial. Pois no quintal da sua casa ou na rua do seu prédio ou no seu local de trabalho ou na sua rede social aparecerá um gato ou um cachorro procurando um lar. Caso o animal seja amigável você deverá adotar. Mas se for impossível a adoção, doe para alguém muito próximo onde você consegue ter contato. Pois esse animal é um anjo enviado pelo universo para proteger você e sua família. Lembre-se que os cães são médiuns e os gatos são reikianos. Se você é mãe não faça tudo o que seus filhos pedem e não tenha receio de colocar disciplina. No amor, como o planeta que simboliza a terça-feira é Marte, você está livre para lutar pela pessoa amada. Cor do dia: rosa-antigo. Perfume do dia: patchuli.

5 – Leão: a data, 11/11 que na numerologia, é 4 tem o poder de multiplicar por 4 as qualidades e os defeitos dos leoninos. Então mantenha a calma e tome um chá de camomila. No amor: faça massagem na pessoa amada porque ela estará estressada. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

6 – Virgem: hoje você realizará um sonho muito planejado. Nessa terça, sua intuição estará muito aguçada, portanto, continue confiando nela. Porém um estado de doença dentro da sua família poderá se agravar. Então não se esqueça das suas orações. No amor, não corra atrás de ninguém, ao contrário: deixe a pessoa descobrir seus encantos. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

7 – Libra: não descuide da sua saúde, pois problemas voltarão a aparecer hoje. Assim, não perca tempo e marque uma consulta médica hoje mesmo. Não se esqueça de tomar água e comer vegetais. No amor: mande mensagens românticas para a pessoa amada e você se surpreenderá. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: lírios.

8 – Escorpião: hoje você estará muito irritado. Então acenda um incenso do seu aroma preferido e fale para o universo sobre tudo o que você está sentindo. Nessa terça, procure não levantar a voz para ninguém, pois as consequências podem ser horríveis.

Se você é mãe, o final do ano letivo está deixando a sua pessoa estressada. Assim, arrume um tempo e brinque com as crianças. No amor: traição é um tema que não deve ser pensado hoje. Perfume do dia: alfazema. Cor do dia: lilás.

9 – Sagitário: você estará muito estressado hoje. Procure fazer exercícios físicos, yoga e relaxamento. Peça para a pessoa amada fazer uma massagem em você.

Pois isso trará calma ao seu espírito. Fique mais tempo perto do seu jardim ou da sua horta ou ao lado dos seus vasos de flores. Pois isso é terapêutico. Perfume do dia: capim-limão. Cor do dia: verde.

10 – Capricórnio: hoje é arriscado você cair em golpes virtuais. Então não acredite em qualquer mensagem do whats e em qualquer promoção. Pois poderá entrar em sites falsos e perder dinheiro. No amor, não acredite em fofocas e muito menos em intrigas. Perfume do dia: gardênia. Cor: bordô.

11 – Aquário: aproveite a data de hoje, 11/11 e explique aos seus clientes que ela é mística e por isso eles devem aproveitar as promoções do seu comércio.

Aproveite e acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. Aliás, hoje o aquariano estará muito criativo. No amor: um fã fará uma declaração. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

12 – Peixes: sua intuição estará aguçada. Portanto, pratique suas atividades místicas hoje. No amor: se o relacionamento não está dando certo, o melhor é cortar o mal pela raiz. Tome banho com sete ervas para proteção. Cor do dia: verde. Perfume do dia: sete ervas.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 07/11 de 2025. Confira o seu signo

A Lua está cheia e quem rege a sexta é Vênus, portanto o romance está no ar

07/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: hoje você estará disposto para ajudar alguém e será recompensado mais tarde por isso. No amor: um amor do passado voltará, mas é cilada. Acenda incenso de Ylang-Ylang para ter uma noite especial. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

2 – Touro: se receber proposta para trabalhar nesse final de semana aceite. No amor: não aceite ficar com quem já fez você sofrer no passado. Cor do dia: doce-de-leite. Perfume do dia: doce-de-leite.

3 – Gêmeos: em vez de pensar em se vingar e em processar os outros, mude essa energia. Pois esse tipo de coisa é o que trava a sua vida. Em vez de brigar com as pessoas, entre em parcerias com profissionais que valorizam seus talentos. Então, nessa sexta, coloque essas parcerias em prática. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: aproveite essa sexta para realizar uma simpatia que serve tanto para o amor quanto para a prosperidade: tome banho de canela com mel do pescoço para baixo. Hoje, você será feliz se investir em qualquer coisa. Na família: um filho ou neto apresentará sintomas de resfriado. Portanto: dê chá de erva-doce para ele. Cor do dia: verde. Perfume do dia: erva-doce.

5 – Leão: excelente dia para investir no amor comprando uma lingerie nova ou indo a um local especial. Na família: entrará em conflito com os filhos porque eles pretendem sair no final de semana. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

6 - Virgem: hoje você apresentará sintomas de resfriado. Portanto, tome chá de capim-limão e durma cedo. No amor: receberá mensagem de um amor do passado. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

7 – Libra: fará sucesso se sair hoje à noite. No amor: um ex ciumento está de olho em você. Portanto, tome cuidado. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

8 – Escorpião: hoje levará bronca de chefes e clientes por causa de colegas ou concorrentes invejosos. Portanto, essa sexta é a ideal para você adquirir um vaso de arruda e colocar no seu trabalho. Pois a arruda protegerá você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: gardênia.

9 – Sagitário: nessa sexta-feira receberá proposta para trabalhar nesse final de semana. Portanto, aceite porque fará bem para o bolso e para a alma. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

10 - Capricórnio: nessa sexta-feira aceite participar de happy hour, jantar negócios e eventos comerciais também nesse final de semana. Pois você precisa de networking. Lembre-se do ditado:

“Quem não é visto, não é lembrado.”

Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: você receberá um convite para sair nesse final de semana. Mas não deverá aceitar porque corre risco de pagar resfriado ou pneumonia. Ultimamente você tem enfrentado problemas com a insônia. Portanto: tome chá de manjericão. Cor do dia: azul. Perfume do dia: mirra.

12 – Peixes: hoje você receberá elogios de chefes e clientes. Então, aproveite esse momento para festejar sua vida profissional. No amor: receberá declaração de amor de algum cliente ou freguês. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 06/11 quinta-feira 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege a quinta é Júpiter, portanto, cuidado com acidentes e assaltos

06/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: hoje você estará com a falsa ilusão de que está perdendo energia e sem criatividade, mas apenas precisa descansar. Acenda incenso de lírio para descansar a mente. No amor: não se relacione com pessoas mais jovens do que você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírio.

2 – Touro: não use o celular na rua, pois os ladrões não dormem. No amor: um ex entrará em contato, mas não dê bola porque ele quer confusão e até pode extorquir você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

3 – Gêmeos: no trabalho, tome cuidado com golpes de clientes. No amor: a pessoa amada deixará nítida, sem querer, uma traição. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

4 – Câncer: cuidado quando falar ao celular no ponto de ônibus porque pode sofrer um assalto. No amor: fique calado e deixe a pessoa amada à vontade. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: não desista dos seus objetivos por causa dos obstáculos. No amor: use preservativos na hora da intimidade para não pegar infecções. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: ainda corre riscos de ter problemas com a Justiça. No amor: não seja irônico e nem debochado com a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: excelente dia para fazer exercícios físicos mesmo em casa ou no trabalho. Na família: uma pessoa idosa passará mal. No amor: receberá mensagem de um pretendente. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: essa quinta está ideal para ir ao salão de beleza. Pois nos outros dias, estará lotado. No amor: convide a pessoa amada para tomar um vinho à noite. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

9 – Sagitário: não peça folga nessa quinta-feira, pois você conseguirá vários clientes e lucrará muito se for trabalhar. No amor: os astros mostram gravidez. Portanto, confira se a sua menstruação ou da sua parceira não está atrasada. Cor do dia: âmbar. Perfume do dia: âmbar.

10 – Capricórnio: cuidado ao caminhar porque poderá escorregar na rua ou no trabalho. No amor: não use aplicativos de relacionamentos porque poderá levar um golpe. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

11 – Aquário: terá problemas com insônia. Portanto, tome chá de erva-cidreira com camomila. No amor: um cliente esquecerá algo no seu estabelecimento de trabalho só para ver você novamente. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: erva-cidreira.

12 – Peixes: nessa quinta-feira, abra um livro em uma página qualquer e você lerá a resposta para uma pergunta que você fez ao universo. No amor: não faça trabalho de amarração porque a pessoa descobrirá e se vingará depois. Se quiser conquistar alguém acenda um incenso de mel. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

