Confira o seu horóscopo de hoje, 11/11 de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: o ariano gosta de promoções e sabe aproveitar as liquidações. Mas, hoje, grande parte do comércio está aproveitando a data, 11/11, para fazer promoções. Por isso fique de olho para verificar se essas promoções não estão com os preços normais de comércio mesmo. No amor: siga o seu coração e seus gostos. Mas não vá atrás da opinião dos outros. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: tulipa.

2 – Touro: você precisa tomar cuidado com a alimentação, diminuir os doces e comidas gordurosas. Hoje, cairá a ficha e refletirá sobre o fato que vários conhecidos seus já faleceram esse ano. No amor: siga sua intuição. Tome banho com flor de maracujá para ficar mais atraente. Cor do dia: maracujá. Perfume do dia: flor do maracujá.

3 – Gêmeos: hoje acordará com a garganta estranha, portanto tome chá de hortelã. Agora, se você é comerciante ou prestador de serviço aproveite a data de hoje, 11/11, para fazer promoções e atrair clientes. No amor: cuidado com deslizes. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: hortelã.

4 – Câncer: hoje você receberá uma visita especial. Pois no quintal da sua casa ou na rua do seu prédio ou no seu local de trabalho ou na sua rede social aparecerá um gato ou um cachorro procurando um lar. Caso o animal seja amigável você deverá adotar. Mas se for impossível a adoção, doe para alguém muito próximo onde você consegue ter contato. Pois esse animal é um anjo enviado pelo universo para proteger você e sua família. Lembre-se que os cães são médiuns e os gatos são reikianos. Se você é mãe não faça tudo o que seus filhos pedem e não tenha receio de colocar disciplina. No amor, como o planeta que simboliza a terça-feira é Marte, você está livre para lutar pela pessoa amada. Cor do dia: rosa-antigo. Perfume do dia: patchuli.

5 – Leão: a data, 11/11 que na numerologia, é 4 tem o poder de multiplicar por 4 as qualidades e os defeitos dos leoninos. Então mantenha a calma e tome um chá de camomila. No amor: faça massagem na pessoa amada porque ela estará estressada. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

6 – Virgem: hoje você realizará um sonho muito planejado. Nessa terça, sua intuição estará muito aguçada, portanto, continue confiando nela. Porém um estado de doença dentro da sua família poderá se agravar. Então não se esqueça das suas orações. No amor, não corra atrás de ninguém, ao contrário: deixe a pessoa descobrir seus encantos. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

7 – Libra: não descuide da sua saúde, pois problemas voltarão a aparecer hoje. Assim, não perca tempo e marque uma consulta médica hoje mesmo. Não se esqueça de tomar água e comer vegetais. No amor: mande mensagens românticas para a pessoa amada e você se surpreenderá. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: lírios.

8 – Escorpião: hoje você estará muito irritado. Então acenda um incenso do seu aroma preferido e fale para o universo sobre tudo o que você está sentindo. Nessa terça, procure não levantar a voz para ninguém, pois as consequências podem ser horríveis.

Se você é mãe, o final do ano letivo está deixando a sua pessoa estressada. Assim, arrume um tempo e brinque com as crianças. No amor: traição é um tema que não deve ser pensado hoje. Perfume do dia: alfazema. Cor do dia: lilás.

9 – Sagitário: você estará muito estressado hoje. Procure fazer exercícios físicos, yoga e relaxamento. Peça para a pessoa amada fazer uma massagem em você.

Pois isso trará calma ao seu espírito. Fique mais tempo perto do seu jardim ou da sua horta ou ao lado dos seus vasos de flores. Pois isso é terapêutico. Perfume do dia: capim-limão. Cor do dia: verde.

10 – Capricórnio: hoje é arriscado você cair em golpes virtuais. Então não acredite em qualquer mensagem do whats e em qualquer promoção. Pois poderá entrar em sites falsos e perder dinheiro. No amor, não acredite em fofocas e muito menos em intrigas. Perfume do dia: gardênia. Cor: bordô.

11 – Aquário: aproveite a data de hoje, 11/11 e explique aos seus clientes que ela é mística e por isso eles devem aproveitar as promoções do seu comércio.

Aproveite e acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. Aliás, hoje o aquariano estará muito criativo. No amor: um fã fará uma declaração. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

12 – Peixes: sua intuição estará aguçada. Portanto, pratique suas atividades místicas hoje. No amor: se o relacionamento não está dando certo, o melhor é cortar o mal pela raiz. Tome banho com sete ervas para proteção. Cor do dia: verde. Perfume do dia: sete ervas.