Confira o seu horóscopo de hoje, 20 de maio de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: hoje terá problemas com vizinhos, chefes, patrões, colegas e clientes. Mas, mantenha a calma. No amor: cuidado com pessoas atraentes e bonitas que se aproximam de você. Cor do dia: pérola. Perfume do dia jasmim.

2 – Touro: haverá muita confusão nessa terça-feira. Mas você dará conta de tudo. No amor: siga a sua intuição. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

3 – Gêmeos: nessa terça-feira você receberá notícias boas e uma delas é sobre um prêmio relacionado a sua carreira. No amor: a pessoa amada está ficando interessada em outro alguém, mas não tem coragem de contar para você. Portanto, não pressione o seu parceiro. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: âmbar.

4 – Câncer: uma pessoa mais velha da sua família voltará a ficar doente. Aliás, seu filho ou seu neto ou qualquer criança da sua família está com problemas na escola. Portanto, marque uma reunião com a direção para falar sobre isso. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje acordará com sintomas de resfriados. Portanto, tome chá de capim-limão com hortelã. Também acenda um incenso de capim-limão. No amor: receberá mensagens ousadas. Cor do dia: verde-capim. Perfume do dia: capim-limão.

6 – Virgem: você está fazendo sucesso no seu trabalho e no seu hobby. O problema é que isso está atraindo inveja. Portanto, acenda um incenso de arruda em casa e no trabalho. Aliás, você precisa ter um vasinho com arruda na mesa do seu trabalho urgente. No amor: um conhecido de longa data, que estava sumido, aparecerá. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: âmbar.

7 – Libra: hoje você poderá ter algum tipo de acidente na rua. Portanto, preste atenção principalmente nos sinaleiros e ao andar nas calçadas esburacadas. No amor: um ex ciumento voltou a ficar de olho em você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

8 – Escorpião: nessa terça-feira receberá elogios de clientes e professores. No amor: um cliente dará em cima de você, mas fuja porque será cilada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

9 – Sagitário: não mande mensagens e nem telefone para parentes narcisistas. Aproveite a terça-feira para realizar um novo serviço, se inscrever num novo curso e praticar esportes.

No amor: prepare o prato predileto para a pessoa amada porque assim você acenderá a chama da paixão. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: musk.

10 – Capricórnio: hoje terá problemas com: chefes, patrões, colegas e clientes. Mas mantenha a calma. No amor: se não quiser perder a pessoa amada, basta começar com um elogio sincero. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: nessa terça-feira de manhã você receberá uma surpresa. No amor: você perceberá um olhar amoroso de um vizinho ou de alguém próximo do seu trabalho. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: hoje receberá elogios de clientes, chefes e patrões. No amor: à noite, ofereça uma taça de vinho para a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.