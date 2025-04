Confira o seu horóscopo de hoje, 23 de abril de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: hoje é dia de São Jorge, aliás foi ele que protegeu você durante o período sério da Quaresma, onde portais do Umbral se abrem.

Portanto, agradeça!

No amor: fuja de pessoas com vícios porque elas levarão você ao abismo. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: hoje é Dia de São Jorge e já notou que em todo o local onde você vai morar tem uma espada-de-são-jorge no jardim ou quintal?

Isso é proteção, portanto agradeça!

Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: menta.

3 – Gêmeos: essa quarta-feira é dia de São Jorge, portanto coloque vasos com espada-de-são-jorge na porta da sua casa e no trabalho. Pois essa planta serve como proteção.

No amor: a pessoa amada estará silenciosa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

4 – Câncer: nessa quarta-feira, faça a oração de São Jorge porque ela trará proteção e força. Na família: filhos e netos estarão rebeldes, mas faça valer a sua autoridade de pessoa adulta. No amor: a pessoa amada estará manhosa. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: o dia está ideal para ir a uma igreja de São Jorge e fazer um pedido. No trabalho: levará bronca de chefes e clientes. No amor: será paquerado por alguém casado, mas nem pense em dar trela. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: clientes chatos e pessoas invejosas incomodarão você no trabalho. Portanto, hoje é o dia ideal para fazer a famosa Oração de São Jorge.

Pois depois disso sua alma sentirá paz e conforto. No amor: a pessoa amada quer sair novamente com você no próximo final de semana. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

7 – Libra: nessa quarta-feira você gastará mais do que pode. Portanto, cuidado com as dívidas. No amor: a pessoa amada brigará com você por causa das suas dívidas. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

8 – Escorpião: você sofrerá bulliyng na Internet, portanto bloqueie e exclua pessoas desagradáveis. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos, pois poderá ser enganado. Na família: acenda um incenso chamado, São Jorge, no seu lar para proteção. Cor do dia: verde. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

9 – Sagitário: hoje visite uma igreja de São Jorge porque terá seu pedido atendido. Na família: acenda um incenso chamado, São Jorge, no seu lar. No amor: não ligue para as broncas da pessoa amada. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

10 - Capricórnio: seu estresse está alto, portanto, não ralhe com pessoas que apenas ajudam você. Para conseguir equilíbrio vá a um templo, igreja ou terreiro de sua preferência. No amor: a pessoa amada poderá sofrer um acidente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: você estará nervoso com os prejuízos que o feriado deixou. Mas não se preocupe, pois em maio você recuperará tudo. Cuidado ao andar na rua, pois poderá sofrer um acidente.

Portanto, preste atenção!

No amor: se por acaso, seu companheiro trabalha junto com você, ele já está de saco cheio.

Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: dia ideal para fazer orações e pedidos para São Jorge. Na família: não ligue para críticas de parentes. No amor: um vizinho está de olho em você. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.