Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries

Hoje você terá o poder de comunicação para sair de situações conflitantes.

Acenda incenso de chandar para proteção.

No amor: não corra atrás de pessoas jovens demais.

Cor do dia: bege.

Perfume do dia: chandar.

Touro

Excelente dia para saborear uma feijoada de quarta-feira.

Mas ao final, tome chá branco para suavizar.

No amor: dê atenção para quem você deseja conquistar.

Cor do dia: branco.

Perfume do dia: chá branco.

Acenda incenso de chá branco para proteção.

Gêmeos

Você está falando coisas comprometedoras em público e isso pode ser perigoso.

No amor: não tenha aplicativos de relacionamento no celular, pois eles podem meter você numa fria.

Cor do dia: amarelo.

Perfume do dia: margarida.

Câncer

Pessoas sem noção cobrarão coisas absurdas de você.

Nesse caso, mantenha o silêncio e realize apenas o que foi combinado.

Faça gargarejo com malva para evitar problemas na garganta.

No amor: não é errado se apaixonar pelo inimigo do seu amigo de longa data, pois essas coisas acontecem.

Cor do dia: malva.

Perfume do dia: malva.

Leão

Seu trabalho ganhará destaque na mídia e será reconhecido até no exterior.

Na família: converse com seus filhos sobre bullying para evitar que eles sofram na escola.

No amor: fofoqueiros estão tentando jogar a pessoa amada contra você.

Cor do dia: furta-cor.

Perfume: qualquer aroma frutal.

Virgem

Se afaste de pessoas com energias ruins.

Mas não se esqueça de rezar por elas.

A quarta-feira é o dia da espiritualidade, portanto vá até um local sagrado, como igrejas, templos ou terreiros.

No amor: não vale a pena ficar magoado quando a resposta da pessoa amada é a palavra “não”.

Cor do dia: rosa.

Perfume do dia: rosas.

Libra

Hoje você receberá elogios de chefes, patrões e clientes.

No amor: você acha que é infeliz no amor, mas isso não é verdade.

Para se sentir mais sedutor e atrair a pessoa ideal, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho.

Cor do dia: mel.

Perfume do dia: mel.

Escorpião

Excelente dia para orações e simpatias.

Para ganhar mais dinheiro no trabalho, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro, no serviço e também em casa.

No amor: a pessoa amada está desconfiando de você.

Cor do dia: laranja.

Perfume do dia: flor de laranjeira.

Sagitário

Quarta-feira é o dia mais espiritual que existe.

Portanto, vá a locais sagrados como igrejas, templos ou terreiros.

Hoje também é ideal para praticar Yoga e meditação.

Não se esqueça de colocar violetas nas janelas da sua casa — essas flores espantam os maus espíritos e despertam a magia que existe em você.

Acenda incenso de violeta em casa e no trabalho.

Cor do dia: violeta.

Perfume do dia: violeta.

Capricórnio

Os astros pedem para você tomar cuidado ao atravessar a rua para evitar acidentes.

No amor: um ex ciumento está de olho em você.

Acenda incenso de magnólia para proteção.

Também tome banho com pétalas de magnólia.

Cor do dia: índigo.

Perfume do dia: magnólia.

Aquário

Nessa quarta-feira, você corre o risco de perder dinheiro no trabalho.

Portanto, fique atento!

Na família: é hora de conversar com filhos ou netos adolescentes sobre gravidez na adolescência, pois se essa conversa não acontecer, podem surgir problemas.

No amor: a pessoa amada está de birra só para chamar a atenção.

Cor do dia: turquesa.

Perfume do dia: âmbar.

Peixes

Nessa quarta-feira, receberá elogios de chefes, patrões e clientes, apesar de cometer alguns erros de distração.

Acenda um incenso de canela para despertar seu raciocínio.

No amor: demonstre preocupação com a pessoa amada para que seu relacionamento não acabe.

Cor do dia: canela.

Perfume do dia: canela.