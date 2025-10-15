Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos

Áries
Hoje você terá o poder de comunicação para sair de situações conflitantes.
Acenda incenso de chandar para proteção.
No amor: não corra atrás de pessoas jovens demais.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: chandar.
Touro
Excelente dia para saborear uma feijoada de quarta-feira.
Mas ao final, tome chá branco para suavizar.
No amor: dê atenção para quem você deseja conquistar.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: chá branco.
Acenda incenso de chá branco para proteção.
Gêmeos
Você está falando coisas comprometedoras em público e isso pode ser perigoso.
No amor: não tenha aplicativos de relacionamento no celular, pois eles podem meter você numa fria.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.
Câncer
Pessoas sem noção cobrarão coisas absurdas de você.
Nesse caso, mantenha o silêncio e realize apenas o que foi combinado.
Faça gargarejo com malva para evitar problemas na garganta.
No amor: não é errado se apaixonar pelo inimigo do seu amigo de longa data, pois essas coisas acontecem.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.
Leão
Seu trabalho ganhará destaque na mídia e será reconhecido até no exterior.
Na família: converse com seus filhos sobre bullying para evitar que eles sofram na escola.
No amor: fofoqueiros estão tentando jogar a pessoa amada contra você.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume: qualquer aroma frutal.
Virgem
Se afaste de pessoas com energias ruins.
Mas não se esqueça de rezar por elas.
A quarta-feira é o dia da espiritualidade, portanto vá até um local sagrado, como igrejas, templos ou terreiros.
No amor: não vale a pena ficar magoado quando a resposta da pessoa amada é a palavra “não”.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.
Libra
Hoje você receberá elogios de chefes, patrões e clientes.
No amor: você acha que é infeliz no amor, mas isso não é verdade.
Para se sentir mais sedutor e atrair a pessoa ideal, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.
Escorpião
Excelente dia para orações e simpatias.
Para ganhar mais dinheiro no trabalho, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro, no serviço e também em casa.
No amor: a pessoa amada está desconfiando de você.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.
Sagitário
Quarta-feira é o dia mais espiritual que existe.
Portanto, vá a locais sagrados como igrejas, templos ou terreiros.
Hoje também é ideal para praticar Yoga e meditação.
Não se esqueça de colocar violetas nas janelas da sua casa — essas flores espantam os maus espíritos e despertam a magia que existe em você.
Acenda incenso de violeta em casa e no trabalho.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.
Capricórnio
Os astros pedem para você tomar cuidado ao atravessar a rua para evitar acidentes.
No amor: um ex ciumento está de olho em você.
Acenda incenso de magnólia para proteção.
Também tome banho com pétalas de magnólia.
Cor do dia: índigo.
Perfume do dia: magnólia.
Aquário
Nessa quarta-feira, você corre o risco de perder dinheiro no trabalho.
Portanto, fique atento!
Na família: é hora de conversar com filhos ou netos adolescentes sobre gravidez na adolescência, pois se essa conversa não acontecer, podem surgir problemas.
No amor: a pessoa amada está de birra só para chamar a atenção.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: âmbar.
Peixes
Nessa quarta-feira, receberá elogios de chefes, patrões e clientes, apesar de cometer alguns erros de distração.
Acenda um incenso de canela para despertar seu raciocínio.
No amor: demonstre preocupação com a pessoa amada para que seu relacionamento não acabe.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.