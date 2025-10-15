Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos

Horóscopo de hoje: confira as previsões de quarta-feira para todos os signos. Dicas de amor, sorte, espiritualidade e proteção energética para o seu dia

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

15/10/2025 - 00h02
Áries

Hoje você terá o poder de comunicação para sair de situações conflitantes.
Acenda incenso de chandar para proteção.
No amor: não corra atrás de pessoas jovens demais.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: chandar.

Touro

Excelente dia para saborear uma feijoada de quarta-feira.
Mas ao final, tome chá branco para suavizar.
No amor: dê atenção para quem você deseja conquistar.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: chá branco.
Acenda incenso de chá branco para proteção.

Gêmeos

Você está falando coisas comprometedoras em público e isso pode ser perigoso.
No amor: não tenha aplicativos de relacionamento no celular, pois eles podem meter você numa fria.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Câncer

Pessoas sem noção cobrarão coisas absurdas de você.
Nesse caso, mantenha o silêncio e realize apenas o que foi combinado.
Faça gargarejo com malva para evitar problemas na garganta.
No amor: não é errado se apaixonar pelo inimigo do seu amigo de longa data, pois essas coisas acontecem.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Leão

Seu trabalho ganhará destaque na mídia e será reconhecido até no exterior.
Na família: converse com seus filhos sobre bullying para evitar que eles sofram na escola.
No amor: fofoqueiros estão tentando jogar a pessoa amada contra você.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume: qualquer aroma frutal.

Virgem

Se afaste de pessoas com energias ruins.
Mas não se esqueça de rezar por elas.
A quarta-feira é o dia da espiritualidade, portanto vá até um local sagrado, como igrejas, templos ou terreiros.
No amor: não vale a pena ficar magoado quando a resposta da pessoa amada é a palavra “não”.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Libra

Hoje você receberá elogios de chefes, patrões e clientes.
No amor: você acha que é infeliz no amor, mas isso não é verdade.
Para se sentir mais sedutor e atrair a pessoa ideal, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Escorpião

Excelente dia para orações e simpatias.
Para ganhar mais dinheiro no trabalho, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro, no serviço e também em casa.
No amor: a pessoa amada está desconfiando de você.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Sagitário

Quarta-feira é o dia mais espiritual que existe.
Portanto, vá a locais sagrados como igrejas, templos ou terreiros.
Hoje também é ideal para praticar Yoga e meditação.
Não se esqueça de colocar violetas nas janelas da sua casa — essas flores espantam os maus espíritos e despertam a magia que existe em você.
Acenda incenso de violeta em casa e no trabalho.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Capricórnio

Os astros pedem para você tomar cuidado ao atravessar a rua para evitar acidentes.
No amor: um ex ciumento está de olho em você.
Acenda incenso de magnólia para proteção.
Também tome banho com pétalas de magnólia.
Cor do dia: índigo.
Perfume do dia: magnólia.

Aquário

Nessa quarta-feira, você corre o risco de perder dinheiro no trabalho.
Portanto, fique atento!
Na família: é hora de conversar com filhos ou netos adolescentes sobre gravidez na adolescência, pois se essa conversa não acontecer, podem surgir problemas.
No amor: a pessoa amada está de birra só para chamar a atenção.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: âmbar.

Peixes

Nessa quarta-feira, receberá elogios de chefes, patrões e clientes, apesar de cometer alguns erros de distração.
Acenda um incenso de canela para despertar seu raciocínio.
No amor: demonstre preocupação com a pessoa amada para que seu relacionamento não acabe.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Astral

Horóscopo do Dia: paixões do passado, ciladas amorosas e boas energias neste sábado

Confira as previsões de hoje para todos os signos: amor, sorte, alertas e rituais para atrair boas energias neste sábado

11/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Excelente dia para atividades culturais — você deve e precisa mostrar o seu talento.
Dica: acenda incenso de musgo de carvalho para proteção.
Amor: você chamará atenção de todos ao seu redor.
Cor do dia: verde-musgo
Perfume: musgo de carvalho

Touro

Nesse sábado, receberá visitas chatas.
Dica: coloque a vassoura atrás da porta e acenda incenso de sal grosso.
Amor: uma paixão do passado mandará mensagem.
Cor do dia: laranja
Perfume: flor de laranjeira

Gêmeos

Excelente dia para praticar hobbies e atividades artísticas.
Atenção: há invejosos nesse meio — acenda incenso de arruda.
Amor: traga a pessoa amada para o seu mundo.
Cor do dia: esmeralda
Perfume: flores selvagens

Câncer

Hoje pode ter conflitos com filhos, netos ou jovens da família que querem sair e namorar.
Dica: acenda incenso de alfazema para manter o equilíbrio.
Amor: dê um presente para a pessoa amada.
Cor do dia: alfazema
Perfume: alfazema

Leão

Alerta: não saia hoje à noite — será cilada!
Amor: acenda a lareira e tome um bom vinho com a pessoa amada.
Cor do dia: vinho
Perfume: flor da parreira

Virgem

Conflitos com pessoas mais velhas da família podem surgir.
Amor: receberá uma declaração.
Cor do dia: fúcsia
Perfume: fúcsia

Libra

Dia perfeito para cuidar da beleza em salões ou spas.
Amor: a pessoa amada discutirá por ciúmes.
Cor do dia: âmbar
Perfume: âmbar

Escorpião

Algumas pessoas estarão amargas com você.
Dica: acenda incenso de mel para adoçar o ambiente.
Amor: paixão do passado pode reaparecer.
Cor do dia: mel
Perfume: mel

Sagitário

Se fizer um serviço extra no fim de semana, se dará bem.
Viagem: ótimo momento para planejar ida ao exterior.
Amor: prepare o lanche preferido da pessoa amada e deixe o destino agir.
Cor do dia: mostarda
Perfume: petúnia ou tulipa

Aquário

Excelente dia para brilhar nos palcos e mostrar seu talento.
Atenção: a pessoa amada pode estar vigiando seu celular.
Cor do dia: anil
Perfume: almíscar

Peixes

Pode sentir sintomas de resfriado.
Dica: tome chá e acenda incenso de capim-limão.
Amor: prepare um chá da tarde com a pessoa amada e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: capim-limão
Perfume: capim-limão

Astral

Confira as previsões do horóscopo desta sexta e atraia boas energias

Veja o que os astros reservam para o seu signo hoje. Amor, sorte, energia e rituais especiais para atrair boas vibrações

10/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Excelente dia para atividades como yoga e meditação.
No amor: você pode se sentir livre para realizar suas fantasias.
Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais sensual.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Touro

Você não gosta de pedir perdão, mas chegou a hora de pagar pelos seus erros. Uma forma de amenizar isso é através da caridade.
No amor: tenha atitude e tome banho com pétalas de jasmim para se sentir mais sensual.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Gêmeos

As pessoas estarão azedas com você. Tome banho com mel e acenda incenso de mel para adoçar o ambiente.
No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Câncer

Você enfrenta problemas familiares há mais de um ano. Acenda incenso de sal grosso em casa para limpar as energias.
No amor: quando a união vira fardo, talvez a solução seja a separação.
Cor do dia: âmbar.
Perfume do dia: âmbar.

Leão

Alguém pode estar passando a perna em você no trabalho — fique atento. Evite andar de carro ou ônibus, pois há risco de acidentes.
No amor: a pessoa amada está rebelde. Tome banho e acenda incenso de canela para proteção.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Virgem

Filhos ou netos poderão ter problemas na escola. Um aparelho ou objeto pode quebrar em casa ou no trabalho.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Libra

Em vez de pensar em vingança ou processos, mude sua energia. Isso só trava sua vida.
Dica: busque parcerias com quem valoriza seus talentos e coloque-as em prática hoje.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: musk.

Escorpião

Excelente dia para investir no amor — compre uma lingerie nova ou vá a um local especial.
‍‍ Família: possível conflito com os filhos sobre o fim de semana.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: sândalo.

Sagitário

Você pode apresentar sintomas de resfriado. Tome chá de capim-limão e descanse.
No amor: receberá mensagem de um amor do passado.
Cor do dia: verde-limão.
Perfume do dia: capim-limão.

Capricórnio

Hoje pode levar bronca de chefes ou clientes por causa de invejosos.
Dica: adquira um vaso de arruda para proteger seu ambiente de trabalho.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: açucena.

Aquário

Receberá convite para sair no fim de semana, mas evite — há risco de resfriado ou pneumonia.
Sofre com insônia? Tome chá de manjericão.
Cor do dia: azul.
Perfume do dia: mirra.

Peixes

Aproveite o dia para tirar do papel projetos que estão na sua cabeça.
Tudo indica que darão certo!
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

