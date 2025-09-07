Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de setembro. É tempo de recolhimento.

O Eremita, como carta regente, aponta para um período que pede paciência, perseverança e prudência. É tempo de cultivar o silêncio, valorizar a introspecção e, sempre que possível, permanecer sozinho consigo mesmo.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

07/09/2025 - 13h00
O Eremita: o viajante solitário e o guia espiritual na Jornada do Louco

O Eremita é o viajante solitário, aquele que caminha em silêncio, carregando apenas sua lanterna como fonte de luz. Ele não precisa enxergar todo o caminho à frente; para ele, basta iluminar os próximos passos, avançando pouco a pouco com confiança no processo.

O ensinamento central do Eremita é claro: há momentos em que a melhor escolha é seguir sozinho. A sabedoria que nasce do silêncio e que surge quando afastamos os ruídos externos, podem ser infinitamente mais valiosas do que qualquer conselho alheio.

Quando nos permitimos estar em recolhimento, conseguimos ouvir nossas próprias ideias, sonhos e desejos sem que sejam obscurecidos pela opinião dos outros. É verdade que essa solidão pode ser desafiadora: ela também nos obriga a encarar nossas dúvidas e medos de frente. Mas esse encontro com as próprias sombras é tão essencial quanto reconhecer a nossa luz.

Outro ensinamento precioso do Eremita é que não precisamos ver toda a estrada para seguir em frente. Se conseguimos iluminar apenas o próximo passo, isso já é suficiente. Um passo de cada vez, seguimos adiante até que mais do caminho esteja pronto para se revelar.

Isso não significa que o Eremita esteja condenado à solidão. Ele sabe o valor da companhia, mas não escolhe estar com alguém apenas para evitar o vazio. Sua presença junto de outros é sempre intencional, significativa e carregada de propósito.

Na sua face-sombra, porém, o Eremita pode nos alertar para o excesso de isolamento: quando nos escondemos demais, nos desconectamos não só do mundo, mas também de experiências e pessoas que poderiam acrescentar valor à nossa jornada.

O Eremita: a jornada interior iluminada pela própria luz

Na carta do Eremita, vemos uma figura solitária no topo de uma montanha. A neve que cobre o caminho simboliza a conquista espiritual, o amadurecimento e a realização alcançados após uma longa caminhada de autodescoberta. Ele escolheu trilhar esse percurso, e como fruto de sua busca atingiu um estado elevado de consciência.

Na mão direita, o Eremita segura uma lanterna que abriga em seu interior uma estrela de seis pontas — o Selo de Salomão, antigo símbolo de sabedoria e iluminação. Essa lâmpada não revela toda a estrada, mas apenas os próximos passos. É preciso coragem para avançar mesmo sem ver o destino por completo, confiando que o caminho se desvelará pouco a pouco, conforme se caminha.

Na mão esquerda — o lado associado ao subconsciente — sustenta um longo cajado, sinal de poder e autoridade, mas também de apoio e equilíbrio. Ele o guia, lembrando que toda jornada espiritual precisa de um ponto de sustentação interior.

O Eremita surge como um convite a pausar o ritmo da vida cotidiana e buscar o recolhimento necessário para voltar-se para dentro. É nesse mergulho interior que se encontram as respostas que só a alma pode oferecer. Ele nos recorda de que a verdade mais profunda não se revela no ruído do mundo externo, mas floresce no silêncio interior. Nesse momento, afastar-se do trivial torna-se essencial — seja por meio de um retiro, de meditação ou de simples instantes de contemplação. Cada gesto de introversão aproxima você do seu verdadeiro ser.

Essa carta indica um tempo de introspecção, de reclusão criativa e espiritual. O chamado é claro: essa jornada é pessoal e, ainda que possa ser compartilhada com poucos companheiros de alma, precisa ser trilhada de forma consciente e intencional. Ao silenciar o entorno e ouvir a própria luz, encontramos as respostas que buscávamos — e, assim, adquirimos uma sabedoria que transcende a idade ou a experiência.

O Eremita ensina que não é necessário ver quilômetros à frente; basta enxergar o próximo passo. E ao confiar nesse movimento simples e constante, construímos nosso próprio caminho, único e verdadeiro.

Muitas vezes, ele aparece em momentos de encruzilhada, quando sentimos que é preciso reavaliar objetivos, reformular prioridades e buscar uma nova direção de vida. Através da meditação, do autoexame e da contemplação, torna-se possível olhar para a própria história com mais profundidade e iniciar transformações significativas.

Essa energia também pode se manifestar como o desejo de afastar-se da sociedade consumista e materialista, a fim de cultivar um mundo interior mais rico e pleno de sentido. Um exemplo é a trajetória de Christopher McCandless, narrada em Na Natureza Selvagem: após se formar, abandonou seus pertences, doou suas economias e partiu rumo ao Alasca em busca de um contato puro consigo mesmo e com a natureza. Sua experiência, ainda que trágica, traduz o espírito do Eremita — alguém que busca respostas na solidão e no silêncio, longe das distrações do mundo.

Por fim, o Eremita pode também se manifestar como um mentor espiritual, alguém que surge em sua vida para elevar sua vibração e expandir sua consciência. E o mais belo dessa figura é que, mesmo sendo sábio, ele não entrega respostas prontas. Em vez disso, ensina a reconhecê-las dentro de você, devolvendo-lhe o poder de ser o próprio guia em sua jornada.

Portal 9/9/9 e o Eremita: um chamado para a sabedoria interior

Nesta terça, o Portal 9/9/9 se abre, trazendo uma energia rara e profundamente transformadora. Isso acontece porque não apenas o dia e o mês carregam a vibração do número 9, mas o próprio ano (2+0+2+5 = 9) potencializa esse arquétipo.

O resultado é uma confluência energética única, marcada por finalizações, desapego e expansão espiritual.

Este ano, além da força tripla do número 9, o céu também se movimenta de forma especial: dois dias antes do portal, em 7 de setembro, ocorreu um Eclipse Lunar Total em Peixes — último signo do zodíaco. Assim como o 9 é o último número da sequência numerológica, Peixes simboliza encerramento de ciclos, integração e transcendência. Ou seja, estamos diante de um momento em que tanto a numerologia quanto a astrologia apontam para fechamentos e renascimentos.

E é nesse contexto que o Tarô nos oferece um guia precioso: o Eremita (Arcano IX).

O Eremita - Divulgação

O Eremita como regente do Portal 9/9/9

O Arcano IX nos convida a olhar para dentro. Ele representa a maturidade que nasce da experiência, a sabedoria conquistada no silêncio e a luz que só se acende quando temos coragem de percorrer o caminho da introspecção.

Assim como o 9 numerológico, o Eremita não está mais no início de uma jornada. Ele chega ao topo da montanha, mas sabe que ali não está o fim — e sim um ponto de integração, onde pode observar tudo o que foi vivido e escolher o que deve ser deixado para trás.

Os paralelos são claros:

Finalizar ciclos- o Eremita simboliza a pausa necessária para concluir etapas e compreender o sentido do que foi vivido.

Desapegar e limpar- com sua lanterna e cajado, carrega apenas o essencial, nos lembrando da importância de soltar os excessos, sejam eles emocionais, materiais ou energéticos.

Compaixão e serviço- ao iluminar o próprio caminho, o Eremita também se torna luz para os outros. O triplo 9 amplia esse chamado ao altruísmo e ao cuidado coletivo.

Expansão espiritual- o Eremita é a figura arquetípica do buscador, do mestre interior, do ser que encontra respostas no silêncio.

Eclipse Lunar em Peixes: a lanterna do inconsciente

O Eclipse Lunar em Peixes que antecedeu o portal reforça ainda mais o simbolismo do Eremita. Se o número 9 fala de desapego e conclusão, Peixes nos lembra que tudo é fluxo, dissolução e transcendência.

Esse eclipse trouxe à tona emoções adormecidas, padrões que pedem liberação e intuições de grande força. É como se a lanterna do Eremita iluminasse as cavernas mais profundas do inconsciente, revelando o que precisa ser integrado ou deixado para trás. Seus efeitos se estendem por cerca de seis meses, com maior intensidade no período que vai de um mês antes até um mês depois do evento.

Como aproveitar o Portal 9/9/9 com o Eremita

Este portal não pede pressa, mas consciência. É um momento propício para revisar a própria jornada, reconhecendo o que já foi cumprido e o que deixou de fazer sentido. Também convida à prática do desapego, liberando relacionamentos, padrões e hábitos que já cumpriram seu papel. O silêncio e a meditação tornam-se aliados importantes, permitindo ouvir a sabedoria interior. E, por fim, este é também um período de servir ao coletivo, transformando aprendizados pessoais em inspiração e contribuição para os outros.

Uma oportunidade rara

O Portal 9/9/9 é mais do que uma data especial: é uma chave de transição.

Ele nos convida a fechar portas antigas para abrir espaço ao novo — mas não de forma impulsiva. Com o Eremita como regente, aprendemos que as mudanças mais profundas acontecem quando olhamos para dentro, iluminamos nossas próprias sombras e caminhamos com leveza, levando apenas o essencial.

Que cada um de nós atravesse este portal com coragem, sabedoria e compaixão, guiados pela luz serena da lanterna do Eremita. Este arcano me faz recordar a música “Tocando em Frente”, de Almir Sater, que, na minha opinião, traduz bem a essência desse caminho: “Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe… eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Pet B+: Saúde felina: saiba por que considerar um especialista em gatos

Médica veterinária comenta como um atendimento personalizado pode fazer a diferença no diagnóstico e tratamento

06/09/2025 15h00

Pet B+: Saúde felina: saiba por que considerar um especialista em gatos

Pet B+: Saúde felina: saiba por que considerar um especialista em gatos Foto: Divulgação

No Brasil, existem aproximadamente 30 milhões de gatos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Curiosos, independentes e territoriais, eles diferem de cães não só em comportamento, mas também nas questões de saúde e bem-estar, o que demanda um olhar atento e específico às suas particularidades. É com esse foco que atuam os especialistas em felinos.

“Os gatos possuem várias nuances em seus comportamentos e também doenças específicas da espécie. Levá-los em um especialista de felinos é importante pois o profissional vai considerar todas essas particularidades, oferecendo prevenção e tratamentos personalizados com um manejo sensível”, explica Isabelle Guimarães, veterinária especialista em felinos no Nouvet, centro veterinário hospitalar em São Paulo.

Mas como eles podem fazer a diferença?

Entre as habilidades e atuações desses profissionais, estão a capacidade de identificar sintomas sutis que muitas vezes os gatos não demonstram. Por geralmente serem mais discretos, pode ser difícil de perceber se eles estão com dor ou desconforto. Um especialista tem a sensibilidade e o conhecimento para notar os sinais que um gato está dando, o que também implica em reconhecer, diagnosticar e tratar as doenças características deles. Algumas das mais comuns são doenças renais, FIV, FeLV, etc.

“Um diagnóstico certeiro pode fazer toda a diferença para o bem-estar dos felinos, pois o especialista saberá orientar e tratar os problemas seguindo um protocolo pensado para eles. Isso também inclui indicar o tipo de medicação ideal considerando o metabolismo da espécie. Além disso, mais do que remediar, o profissional saberá trabalhar uma prevenção com expertise desde o início, considerando idade, estilo de vida e histórico do pet”, comenta Isabelle. 

Além de um check-up preventivo e protocolo de tratamento objetivo, um especialista em felino também trabalha com olhar para o comportamento dos gatos. Não é raro ver tutores enfrentando alguns dilemas com seus animais, como a dificuldade de adaptação com caixa de areia, a reatividade com humanos ou outros gatos, a destruição de objetos, a vocalização excessiva, entre outros.

“Tais problemas podem ser solucionados com estratégias focadas no comportamento da espécie, entendendo as causas e sintomas. Nosso trabalho  como especialistas é ouvir e respeitar todas as particularidades dos gatos, prezando pelo seu bem-estar”, complementa a especialista do Nouvet.

Correio B+

Cinema B+: O que esperar da 5ª temporada de Only Murders in the Building?

Série volta com um elenco de grandes estrelas, mas com um toque de repeteco

06/09/2025 13h00

Cinema B+: O que esperar da 5ª temporada de Only Murders in the Building?

Cinema B+: O que esperar da 5ª temporada de Only Murders in the Building? Foto: Divulgação

Sou abertamente fã da série Only Murders in the Building que, desde sua estreia em 2021, conquistou público e crítica ao reinventar a fórmula do mistério com uma mistura inteligente de comédia, suspense e personagens cativantes. Em um momento de mercado onde produções são canceladas sem cerimônia, essa despretensiosa comédia conseguiu longevidade apostando na qualidade, mesmo que as tramas não sejam inovadoras. Na defesa deles, nem Agatha Christie mudava o jogo que estava ganhando, não é?

Ambientada no enigmático prédio Arconia, em Nova York, Only Murders in the Building  (Somente Assassinos/Assassinatos no Prédio, em tradução livre) acompanha o trio de podcasters amadores — Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) — que, por acaso, acabam investigando assassinatos que acontecem no seu prédio. Simples e direto assim.

O que muda? O desfile de estrelas: desde Sting à Meryl Streep, quem é quem faz ponta, podendo ser assassino ou assassinado sem cerimônia. Todas as temporadas são ligadas, mas, antes de falar da que vai estrear no dia 9 de setembro na Disney Plus, vale recapitular o que já aconteceu.

Relembrando os assassinatos e mistérios de cada temporada

Na 1ª temporada, o mistério gira em torno do assassinato de Tim Kono, um jovem artista residente no Arconia. Enquanto investigam, Charles, Oliver e Mabel descobrem que Jan (Amy Ryan), que havia namorado Charles, é a responsável. Jan é revelada como uma psicopata que matou Tim para esconder segredos profundos.

Além da trama central, a temporada introduz personagens fixos que se tornariam parte do universo da série, como o carismático porteiro Lester, os excêntricos vizinhos do prédio e os policiais que aparecem para reforçar as investigações.

A 2ª temporada traz o assassinato da síndica Bunny Folger, mergulhando o trio em uma rede de corrupção, crime organizado e intrigas dentro do prédio. Aqui, um policial corrupto e a assistente da podcaster famosa interpretada por Tina Fey se mostram envolvidos no assassinato, ampliando o alcance do mistério para além do Arconia, com conexões perigosas ao submundo do crime. A temporada reforça o papel ambíguo das forças policiais e introduz novas figuras que complicam a vida dos nossos detetives amadores.

A 3ª temporada, para mim, a mais brilhante, tem como vítima Ben Glenroy, um ator que aluga a cobertura do prédio — pertencente ao cantor Sting. A trama se adensa com o envolvimento do mundo teatral, já que Oliver está produzindo uma peça e o assassinato está diretamente ligado a intrigas nos bastidores.

O produtor da peça é revelado como o assassino, que mata Theo para encobrir um esquema de fraudes e vinganças pessoais. Essa temporada aprofunda ainda mais os laços entre os protagonistas e mantém o equilíbrio entre humor e tensão. E, claro, apresenta Loretta (Meryl Streep) que vem a ser o amor da vida do complexo Oliver.

Na 4ª temporada, a vítima é Sazz, a dublê de Charles, interpretada por Jane Lynch. O trio descobre um esquema de controle de aluguéis no prédio vizinho, um local menos glamouroso que o Arconia, expandindo o universo da série para novas camadas sociais e urbanas. Surpreendentemente, Jan, que havia fugido da prisão após os eventos da primeira temporada, não é a assassina desta vez.

O verdadeiro culpado é Marshall Pope (Jin Ha), um escritor e dublê que mata Sazz para impedir a divulgação de um roteiro inspirado na própria série, temendo que verdades incômodas sejam reveladas. O final da temporada traz um choque: o corpo do porteiro Lester é encontrado, abrindo um novo mistério que conecta diretamente o trio a uma ameaça maior.

Personagens recorrentes e o universo do Arconia

O prédio Arconia é um personagem central, com seus moradores excêntricos e mistérios. O porteiro Lester é uma figura constante até sua trágica morte, assim como vizinhos peculiares, policiais que transitam entre ajudantes e antagonistas, e celebridades convidadas que enriquecem o elenco, como Meryl Streep (Loretta), que se casa com Oliver, e Nathan Lane. A química entre Charles, Oliver e Mabel, junto com esse universo de personagens, mantém a série coesa e vibrante.

Cinema B+: O que esperar da 5ª temporada de Only Murders in the Building?Cinema B+: O que esperar da 5ª temporada de Only Murders in the Building?

Dic - Divulgaçãoas da 5ª temporada

O trailer da nova temporada deixou claro que a série vai entrar em uma fase ainda mais sombria, mergulhando no submundo do crime organizado e em mistérios que envolvem bilionários, máfia e poderosas figuras de Nova York. O assassinato do porteiro Lester, inicialmente tratado como um acidente, se revela um ponto de partida para uma investigação cheia de reviravoltas.

Novos personagens estrelados por Renée Zellweger, Logan Lerman e Christoph Waltz são apresentados como peças-chave nessa nova trama, trazendo uma dose extra de suspense e potencialmente ampliando o alcance dos mistérios para além do Arconia.

O tom da temporada parece mais tenso (mas nunca sério), e com uns toques de despedida. Mantém o humor característico e o ritmo ágil que são marcas registradas da série, mas vindo de duas temporadas onde foram extremamente criativos (a 3ª com o musical da Broadway e a 4ª brincado com a metalinguagem do cinema), fica um pouco aquém do esperado. Não sei ainda quem matou (mas tenho minhas teorias) e até o penúltimo episódio nada é exatamente o que parece ser. Eu quero ainda fazer minhas especulações!

No dia 9, os dois primeiros episódios serão lançados simultaneamente, seguidos por um por semana depois. O trio de detetives está unido e mais testado do que nunca. Afinal, a vida deles mudou e enquanto desvendam conexões obscuras entre o Arconia, o submundo da máfia e novos personagens, todos podem ser tanto aliados quanto inimigos.

Com o charme inconfundível, as homenagens inteligentes ao gênero e o enredo intrincado, Only Murders in the Building segue como uma das melhores séries de comédia e mistério, pronta para surpreender e prender a atenção do público mais uma vez. Eu adoro!

