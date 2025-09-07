Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de setembro. É tempo de recolhimento. - Foto: Divulgação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Eremita: o viajante solitário e o guia espiritual na Jornada do Louco

O Eremita é o viajante solitário, aquele que caminha em silêncio, carregando apenas sua lanterna como fonte de luz. Ele não precisa enxergar todo o caminho à frente; para ele, basta iluminar os próximos passos, avançando pouco a pouco com confiança no processo.

O ensinamento central do Eremita é claro: há momentos em que a melhor escolha é seguir sozinho. A sabedoria que nasce do silêncio e que surge quando afastamos os ruídos externos, podem ser infinitamente mais valiosas do que qualquer conselho alheio.

Quando nos permitimos estar em recolhimento, conseguimos ouvir nossas próprias ideias, sonhos e desejos sem que sejam obscurecidos pela opinião dos outros. É verdade que essa solidão pode ser desafiadora: ela também nos obriga a encarar nossas dúvidas e medos de frente. Mas esse encontro com as próprias sombras é tão essencial quanto reconhecer a nossa luz.

Outro ensinamento precioso do Eremita é que não precisamos ver toda a estrada para seguir em frente. Se conseguimos iluminar apenas o próximo passo, isso já é suficiente. Um passo de cada vez, seguimos adiante até que mais do caminho esteja pronto para se revelar.

Isso não significa que o Eremita esteja condenado à solidão. Ele sabe o valor da companhia, mas não escolhe estar com alguém apenas para evitar o vazio. Sua presença junto de outros é sempre intencional, significativa e carregada de propósito.

Na sua face-sombra, porém, o Eremita pode nos alertar para o excesso de isolamento: quando nos escondemos demais, nos desconectamos não só do mundo, mas também de experiências e pessoas que poderiam acrescentar valor à nossa jornada.

O Eremita: a jornada interior iluminada pela própria luz

Na carta do Eremita, vemos uma figura solitária no topo de uma montanha. A neve que cobre o caminho simboliza a conquista espiritual, o amadurecimento e a realização alcançados após uma longa caminhada de autodescoberta. Ele escolheu trilhar esse percurso, e como fruto de sua busca atingiu um estado elevado de consciência.

Na mão direita, o Eremita segura uma lanterna que abriga em seu interior uma estrela de seis pontas — o Selo de Salomão, antigo símbolo de sabedoria e iluminação. Essa lâmpada não revela toda a estrada, mas apenas os próximos passos. É preciso coragem para avançar mesmo sem ver o destino por completo, confiando que o caminho se desvelará pouco a pouco, conforme se caminha.

Na mão esquerda — o lado associado ao subconsciente — sustenta um longo cajado, sinal de poder e autoridade, mas também de apoio e equilíbrio. Ele o guia, lembrando que toda jornada espiritual precisa de um ponto de sustentação interior.

O Eremita surge como um convite a pausar o ritmo da vida cotidiana e buscar o recolhimento necessário para voltar-se para dentro. É nesse mergulho interior que se encontram as respostas que só a alma pode oferecer. Ele nos recorda de que a verdade mais profunda não se revela no ruído do mundo externo, mas floresce no silêncio interior. Nesse momento, afastar-se do trivial torna-se essencial — seja por meio de um retiro, de meditação ou de simples instantes de contemplação. Cada gesto de introversão aproxima você do seu verdadeiro ser.

Essa carta indica um tempo de introspecção, de reclusão criativa e espiritual. O chamado é claro: essa jornada é pessoal e, ainda que possa ser compartilhada com poucos companheiros de alma, precisa ser trilhada de forma consciente e intencional. Ao silenciar o entorno e ouvir a própria luz, encontramos as respostas que buscávamos — e, assim, adquirimos uma sabedoria que transcende a idade ou a experiência.

O Eremita ensina que não é necessário ver quilômetros à frente; basta enxergar o próximo passo. E ao confiar nesse movimento simples e constante, construímos nosso próprio caminho, único e verdadeiro.

Muitas vezes, ele aparece em momentos de encruzilhada, quando sentimos que é preciso reavaliar objetivos, reformular prioridades e buscar uma nova direção de vida. Através da meditação, do autoexame e da contemplação, torna-se possível olhar para a própria história com mais profundidade e iniciar transformações significativas.

Essa energia também pode se manifestar como o desejo de afastar-se da sociedade consumista e materialista, a fim de cultivar um mundo interior mais rico e pleno de sentido. Um exemplo é a trajetória de Christopher McCandless, narrada em Na Natureza Selvagem: após se formar, abandonou seus pertences, doou suas economias e partiu rumo ao Alasca em busca de um contato puro consigo mesmo e com a natureza. Sua experiência, ainda que trágica, traduz o espírito do Eremita — alguém que busca respostas na solidão e no silêncio, longe das distrações do mundo.

Por fim, o Eremita pode também se manifestar como um mentor espiritual, alguém que surge em sua vida para elevar sua vibração e expandir sua consciência. E o mais belo dessa figura é que, mesmo sendo sábio, ele não entrega respostas prontas. Em vez disso, ensina a reconhecê-las dentro de você, devolvendo-lhe o poder de ser o próprio guia em sua jornada.

Portal 9/9/9 e o Eremita: um chamado para a sabedoria interior

Nesta terça, o Portal 9/9/9 se abre, trazendo uma energia rara e profundamente transformadora. Isso acontece porque não apenas o dia e o mês carregam a vibração do número 9, mas o próprio ano (2+0+2+5 = 9) potencializa esse arquétipo.

O resultado é uma confluência energética única, marcada por finalizações, desapego e expansão espiritual.

Este ano, além da força tripla do número 9, o céu também se movimenta de forma especial: dois dias antes do portal, em 7 de setembro, ocorreu um Eclipse Lunar Total em Peixes — último signo do zodíaco. Assim como o 9 é o último número da sequência numerológica, Peixes simboliza encerramento de ciclos, integração e transcendência. Ou seja, estamos diante de um momento em que tanto a numerologia quanto a astrologia apontam para fechamentos e renascimentos.

E é nesse contexto que o Tarô nos oferece um guia precioso: o Eremita (Arcano IX).

O Eremita - Divulgação

O Eremita como regente do Portal 9/9/9

O Arcano IX nos convida a olhar para dentro. Ele representa a maturidade que nasce da experiência, a sabedoria conquistada no silêncio e a luz que só se acende quando temos coragem de percorrer o caminho da introspecção.

Assim como o 9 numerológico, o Eremita não está mais no início de uma jornada. Ele chega ao topo da montanha, mas sabe que ali não está o fim — e sim um ponto de integração, onde pode observar tudo o que foi vivido e escolher o que deve ser deixado para trás.

Os paralelos são claros:

Finalizar ciclos- o Eremita simboliza a pausa necessária para concluir etapas e compreender o sentido do que foi vivido.

Desapegar e limpar- com sua lanterna e cajado, carrega apenas o essencial, nos lembrando da importância de soltar os excessos, sejam eles emocionais, materiais ou energéticos.

Compaixão e serviço- ao iluminar o próprio caminho, o Eremita também se torna luz para os outros. O triplo 9 amplia esse chamado ao altruísmo e ao cuidado coletivo.

Expansão espiritual- o Eremita é a figura arquetípica do buscador, do mestre interior, do ser que encontra respostas no silêncio.

Eclipse Lunar em Peixes: a lanterna do inconsciente

O Eclipse Lunar em Peixes que antecedeu o portal reforça ainda mais o simbolismo do Eremita. Se o número 9 fala de desapego e conclusão, Peixes nos lembra que tudo é fluxo, dissolução e transcendência.

Esse eclipse trouxe à tona emoções adormecidas, padrões que pedem liberação e intuições de grande força. É como se a lanterna do Eremita iluminasse as cavernas mais profundas do inconsciente, revelando o que precisa ser integrado ou deixado para trás. Seus efeitos se estendem por cerca de seis meses, com maior intensidade no período que vai de um mês antes até um mês depois do evento.

Como aproveitar o Portal 9/9/9 com o Eremita

Este portal não pede pressa, mas consciência. É um momento propício para revisar a própria jornada, reconhecendo o que já foi cumprido e o que deixou de fazer sentido. Também convida à prática do desapego, liberando relacionamentos, padrões e hábitos que já cumpriram seu papel. O silêncio e a meditação tornam-se aliados importantes, permitindo ouvir a sabedoria interior. E, por fim, este é também um período de servir ao coletivo, transformando aprendizados pessoais em inspiração e contribuição para os outros.

Uma oportunidade rara

O Portal 9/9/9 é mais do que uma data especial: é uma chave de transição.

Ele nos convida a fechar portas antigas para abrir espaço ao novo — mas não de forma impulsiva. Com o Eremita como regente, aprendemos que as mudanças mais profundas acontecem quando olhamos para dentro, iluminamos nossas próprias sombras e caminhamos com leveza, levando apenas o essencial.

Que cada um de nós atravesse este portal com coragem, sabedoria e compaixão, guiados pela luz serena da lanterna do Eremita. Este arcano me faz recordar a música “Tocando em Frente”, de Almir Sater, que, na minha opinião, traduz bem a essência desse caminho: “Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe… eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão