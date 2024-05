Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 13 e 19 de maio

Estamos nos últimos dias do período de Touro, signo regido por Vênus, planeta do amor e dos valores, e um dos mais voltados para relacionamentos. Não é por acaso que a carta dos Enamorados é a regente desta semana. No Tarô, este arcano simboliza o amor em todas as suas formas.



Ela também representa escolhas. Se você é uma pessoa romântica e quer encontrar alguém especial, saiba que a configuração astrológica está particularmente favorável para o amor, sendo que esta energia se intensifica a partir de 18 de maio, sábado, abençoando novos projetos e relacionamentos.



Ah...e tem mais uma coisa, de acordo com a astrologia, é o dia mais sortudo do ano. Aproveite para cultivar pensamentos de alto nível e a jogar as suas intenções para o universo!

A carta de número 6 dos Arcanos Maiores simboliza não apenas o amor romântico, mas também escolhas significativas, união de opostos e o despertar espiritual. Ela está relacionada também a reconciliações, acordos e entendimentos.

O significado que a maioria das pessoas espera com esta carta é que conhecerão um novo amor ou terão alguma experiência romântica. Embora este seja um significado potencial, o arcano se refere mais especificamente ao amor universal. Neste sentido, será um período propício também para cooperação, colaboração, boas parcerias, bons acordos.

A figura central da carta dos Enamorados retrata um homem e uma mulher diante de um anjo, que simboliza a orientação divina. Enquanto o homem olha para a mulher, esta olha para o anjo, representando o conflito entre o desejo carnal e o chamado espiritual. “A dúvida é o princípio da sabedoria” (Aristóteles).

A presença dos Enamorados indica um momento de decisão crucial em termos de relacionamentos. Pode representar a necessidade de escolher entre o coração e a razão, entre o familiar e o desconhecido. A dualidade representada na carta dos Enamorados nos leva a refletir sobre a natureza das escolhas que fazemos em nossas vidas.

CARTA DOS ENAMORADOS - Divulgação

Cada decisão que tomamos pode nos levar por caminhos diferentes, moldando nosso presente e nosso futuro. Esta carta nos encoraja a agir com consciência, a considerar todas as opções disponíveis e a assumir a responsabilidade por nossas escolhas. Esta carta nos lembra que o amor verdadeiro requer não apenas paixão e desejo, mas também comprometimento, respeito mútuo e aceitação incondicional.



“O amor é paciente, é bondoso; o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade; tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” (Paulo de Tarso)



Além de representar a dualidade, os Enamorados também simbolizam a união de opostos complementares. Assim como o homem e a mulher na carta se equilibram e se completam, somos desafiados a integrar as diferentes partes de nós mesmos: o yin e o yang, o claro e o escuro, o consciente e o inconsciente. Esta integração nos permite alcançar uma harmonia interior e encontrar paz e plenitude.



Por fim, a presença do anjo na carta dos Enamorados nos lembra da presença do sagrado em nossas vidas e do papel da intuição e da conexão espiritual em nossas escolhas. Esta carta nos convida a ouvir nossa voz interior, a seguir nossa orientação divina e a confiar no processo de crescimento e transformação que está em curso.

Que possamos abraçar as escolhas que nos desafiam, os relacionamentos que nos transformam e o amor que nos conecta a tudo o que existe.

“Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção” (Antoine de Saint-Exupéry)



Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão