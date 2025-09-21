Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 22 e 28 de setembro. Perseverança e foco.

Sob a regência do Oito de Ouros, este é o momento ideal para se dedicar ao que verdadeiramente importa: lapidar seus talentos. Perseverança e foco serão as chaves para o crescimento e a conquista.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

21/09/2025 - 11h53
O Oito de Ouros como carta regente da semana convida ao aperfeiçoamento através da dedicação constante, atenção aos detalhes e trabalho metódico. É um momento de autoconhecimento e busca por maestria, onde o foco na tarefa e o compromisso geram resultados tangíveis, simbolizando a construção de bases sólidas para o futuro. 

A carta do Oito de Ouros é a representação de um jovem artesão aprimorando suas habilidades através da prática constante e dedicação, simbolizando o ditado "a prática faz a perfeição" através do foco, diligência e compromisso para atingir a maestria em um ofício. A carta inspira a aprender, treinar e ajustar o que é necessário para o progresso, lembrando que os esforços de hoje constroem o futuro desejado. 

A estação primaveril é um período de renovação e crescimento, incentivando o investimento no presente com empenho e cuidado para manifestar novos projetos e realizações, como o aprofundamento de um ofício ou habilidade, seja na área profissional, pessoal ou financeira. 

O Oito de Ouros sugere que você ofereça cem por cento – e até um pouco mais – em tudo o que faz. Esta carta lembra da importância de valorizar as habilidades que você está aperfeiçoando e reconhecer como elas impactam positivamente a vida das pessoas ao seu redor. Ao se empenhar com o seu melhor, você garante que poderá seguir pelo mundo de cabeça erguida, confiante em suas capacidades e no seu valor.

Quando o Oito de Ouros surge como carta regente, indica que você está se empenhando para aprimorar suas habilidades e se tornar um especialista naquilo que faz. Talvez você tenha passado recentemente por mudanças no trabalho, nos estudos ou na sua situação financeira, e agora está aplicando toda sua determinação e foco para dominar a nova competência que está adquirindo.

Você demonstra diligência e comprometimento, dedicando-se integralmente ao que está no centro da sua atenção. Ao repetir tarefas e praticar constantemente, você avança em direção à excelência em seu ofício, e, através da perseverança e atenção aos detalhes, constrói o seu sucesso.

O Oito de Ouros também pode indicar a busca por novos estudos ou educação complementar para refinar suas habilidades. Você já possui proficiência em determinada área, mas agora deseja alcançar a maestria. Sabe que isso exigirá foco, dedicação e atenção aos detalhes. Está consciente de que o aprimoramento não acontece da noite para o dia, mas se mostra preparado para a jornada rumo à excelência e alta performance em sua área de escolha.

De maneira mais ampla, o Oito de Ouros representa uma energia de trabalho árduo, responsabilidade e consciência aplicada à vida e suas competências.

O Oito de Ouros é um incentivo para continuar no caminho que você está trilhando, pois ele levará, gradualmente, ao sucesso. Sim, é necessário dedicação, foco e paciência, mas a cada dia, ao permanecer fiel aos seus valores e crenças, você se aproxima do seu objetivo. Talvez os resultados ainda não sejam visíveis como você gostaria, mas os acontecimentos estão se desenrolando para conduzi-lo à direção certa. Continue trabalhando em si mesmo, fazendo ajustes e melhorias constantes para se tornar a melhor versão de quem você pode ser.

Pergunte-se o que poderia aprender ou criar para melhorar a si mesmo ou suas circunstâncias? Se já estiver em busca de novos conhecimentos, o Oito de Ouros surge como uma carta de incentivo, lembrando que a energia investida no seu desenvolvimento valerá a pena.

O Oito de Ouros nos lembra que o crescimento verdadeiro exige atenção, dedicação e prática consciente. É a carta da construção sólida, do aperfeiçoamento constante e do florescimento que vem do esforço bem direcionado. Cada ação, cada detalhe cuidado, contribui para resultados duradouros.

Oito de Ouros - Divulgação

O final de setembro chega com uma poderosa configuração astrológica. O Sol em Libra nos inspira a buscar equilíbrio, harmonia e justiça, especialmente nas relações e nos projetos coletivos. A energia do equinócio de Primavera renova nossos caminhos, trazendo florescimento e crescimento, enquanto a natureza nos lembra que tudo precisa de cuidado e paciência para prosperar. Já Marte em Escorpião desperta coragem e determinação para enfrentar medos profundos, transformando obstáculos em oportunidades.

Dica do tarô: aproveite esta fase para trabalhar em projetos que exigem dedicação e aprendizado, mas sem perder a leveza e a abertura às mudanças. Mesmo os desafios mais intensos trazem sementes de crescimento – cabe a você regá-las com atenção, paciência e determinação.

O Oito de Ouros, aliado ao Sol em Libra, Marte em Escorpião e a primavera, nos lembra que a verdadeira prosperidade vem do equilíbrio entre esforço, foco e flexibilidade.

Dicas da Semana

Diligência e Trabalho Árduo
Dedique-se com atenção às tarefas do dia a dia. Pequenos esforços consistentes trazem grandes resultados com o tempo.

Maestria e Excelência
Invista no detalhe e na qualidade do que faz. Cada passo cuidadoso é parte da jornada rumo à excelência.

Propósito e Direção
Mantenha o foco no que realmente importa. Trabalhar com intenção e clareza traz resultados mais sólidos e satisfatórios.

Aprendizado e Habilidade
Tire proveito da energia desta semana para praticar e aprimorar suas habilidades e talentos. Lembre-se: progresso vem da prática e da constância. Tenha paciência. A pressa é inimiga da perfeição.

A carta Oito de Ouros fala sobre a beleza e o progresso que surgem no processo de aprender e aprimorar-se. Assim como um jardineiro que, na primavera, prepara a terra, planta sementes e dedica cuidado diário ao cultivo, você também é chamado a investir tempo e esforço em suas tarefas.

O trabalho diligente e a prática constante são como a rega e a luz do sol que permitem que tudo floresça. Essa carta lembra que a realização vem da paciência e da disciplina, conduzindo ao florescimento de seus talentos e conquistas.

As habilidades que você desenvolve agora serão valiosas ao longo da vida. Dessa experiência, você levará não apenas a sabedoria adquirida, mas também o orgulho e a autoconfiança de ter conquistado o que tanto desejava.

O Oito de Ouros é uma carta que fala sobre esforço e aprimoramento. Para evoluir em qualquer área e alcançar o sucesso, é preciso persistência e constância. Como disse Ayrton Senna, “No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio-termo. Ou você faz uma coisa bem-feita ou não faz.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Pet B+: Como lidar com a dor de ficar sem o 'amigo' de quatro patas

Psicóloga especialista em luto pet, aponta seis passos para enfrentar a perda do cão com mais serenidade e menos desgaste

20/09/2025 15h30

Pet B+: Como lidar com a dor de ficar sem o 'amigo' de quatro patas

Pet B+: Como lidar com a dor de ficar sem o 'amigo' de quatro patas Foto: Divulgação

Sempre é momento de refletir sobre a importância desse animal de estimação, um dos mais amados do mundo, na vida do homem, assim como da necessidade de cuidar e protegê-los. Leais, carinhosos e protetores, esses bichos estão cada vez mais presentes no convívio familiar e na sociedade, desempenhando inclusive o papel de auxiliares de terapia, guia de pessoas com deficiência visual e de guarda.

Esse vínculo afetivo traz reflexos positivos na saúde emocional do ser humano. Por outro lado, o afastamento do cão pode causar impactos significativos na saúde mental do tutor e de profissionais que convivem com o animal, que precisam ser reconhe cidos e tratados, segundo a psicóloga Juliana Sato, referência em luto pet.

Pesquisas internacionais revelam que os cães ajudam a reduzir a solidão, aumentar o bem-estar e favorecer a socialização. Uma delas é o estudo conduzido por Pauleen Bennett Powell, publicado em 2018, que apontou menores índices de isolamento social e a melhora de humor entre as pessoas que têm cachorro.

Já os cães de serviço e de terapia podem trazer benefícios, como aumento da autonomia, melhor manejo dos sintomas, segurança e melhora na qualidade de vida, segundo os relatos do psicólogo norte-americano, Aubrey Fine, no livro ‘Handbook on Animal-Assisted Therapy’, e da pesquisadora Mary Janevic.

Por isso, “o desaparecimento de um cão pode gerar estresse intenso, insônia, ansiedade e, no âmbito profissional, uma queda na produtividade”, observa Juliana. Segundo a especialista, nesse caso o tutor permanece entre a esperança e a tristeza, o que prolonga a dor e dificulta a adaptação. Em pessoas com deficiência física e mental, a perda de um cão de serviço ou de terapia, em muitos casos, gera insegurança, isolamento social e queda na qualidade de vida.

Sendo parte da família e companheiro de momentos bons e ruins, quando o cachorro  morre ou está prestes a partir, é comum que cause tristeza e confusão diante da despedida, observa Juliana. Essa dor da partida de um cão com o qual conviveu também é sentida por profissionais que lidam e cuidam do pet na rotina diária, como veterinários, adestradores, cuidadores, tosadores e terapeutas assistidos por animais, afetando a saúde mental. “Quando esse luto não é reconhecido aumenta o risco de sobrecarga emocional e adoecimento psicológico”, descreve a psicóloga.

Passos para lidar com a perda – A dor de perder um animal querido não é um exagero, nem fraqueza, observa Juliana. “Esse sofrimento é real, reflexo de uma conexão verdadeira, que precisa ser validada e acolhida com cuidado e presença”, afirma.

Pet B+: Como lidar com a dor de ficar sem o Pet B+: Como lidar com a dor de ficar sem o ‘amigo’ de quatro patas - Divulgação

Para ajudar a superar essa fase desafiadora a que lida com pet, a especialista recomenda os seguintes passos:

1. Reconheça o que sente: Tristeza, saudade, confusão, uma sensação de vazio, tudo isso é natural. Não se apresse para esconder ou justificar o que está sentindo. Esse luto fala sobre o vínculo que existia. E os sentimentos da perda merecem ser vividos com cuidado.

2. Dê tempo ao seu processo: Cada pessoa vive o luto de um jeito. Há dias em que a saudade pesa mais, outros em que ela se acomoda em silêncio. Permita-se atravessar esse tempo no seu ritmo, sem pressa, sem culpa, com respeito ao que sente.

3. Fale com quem escuta de verdade: Falar ajuda a organizar a dor. Pode ser uma lembrança, uma foto, uma história que te marcou. Compartilhar com alguém que escuta sem julgamento pode trazer alívio. Você não precisa carregar tudo sozinho.

4. Crie um ritual de despedida: Rituais ajudam a simbolizar o que palavras não alcançam. Escrever uma carta, montar um cantinho com fotos, acender uma vela ou fazer algo em homenagem ao pet pode ajudar a transformar a dor em presença simbólica.

5. Cuide de você com gentileza: Mesmo no luto, o cuidado consigo importa. Tente manter pequenas rotinas, como se alimentar, dormir, respirar com calma. O autocuidado não é sinal de esquecimento, é parte do caminho da reconstrução.

6. Procure ajuda de especialistas: Contar com suporte psicológico especializado é fundamental tanto no processo de transição, quando o animal está prestes a falecer, como também quando o impacto da partida do pet impacta na saúde emocional. Acompanhamento de um especialista ajuda a atravessar esse momento com mais serenidade e menos desgaste. No caso de pessoas com deficiência e doenças mentais dependentes do cão guia, recomenda-se, além da psicoterapia, um processo de transição assistida para receber um novo animal treinado .   

Cinema B+: Robert Redford: O Adeus Silencioso de um Gigante

Politizado e atento, nos anos 1970 fez questão de se conectar a filmes que refletissem a realidade e falassem de temas urgentes, como o meio ambiente e a crise política.

20/09/2025 14h00

Cinema B+: Robert Redford: O Adeus Silencioso de um Gigante

Cinema B+: Robert Redford: O Adeus Silencioso de um Gigante Foto: Divulgação

A morte de Robert Redford tem muito da persona que ele construiu nas telas: calada, discreta e inesperada. Aos 89 anos, ele partiu em casa, em Utah, sem alarde — como se nos desse um último presente: o de permitir que os filmes, as imagens e as memórias falassem por ele.

A beleza de Robert Redford nunca desafiou seu público a diminuir sua inteligência. Ele foi — e continuará sendo — uma lenda como ator, produtor, diretor, ativista e empresário. Manteve sua integridade artística ao longo das décadas, com filmes e produções que marcaram gerações. Ocasionalmente se permitia aventuras mais populares, como quando entrou no universo Marvel, mas sem jamais diluir sua persona. Era, sem exagero, uma lenda.

Sua filmografia é um verdadeiro mapa de um cinema que foi deixando de existir: Butch Cassidy and the Sundance Kid, Golpe de Mestre, Todos os Homens do Presidente, Entre Dois Amores… até mesmo o cafona e irresistível Proposta Indecente. Atrás das câmeras, estreou com perfeição: Gente Como a Gente lhe rendeu o Oscar de Melhor Filme e Direção em 1980 e permanece como uma das obras-primas do drama familiar.

Redford nasceu em 1936, na ensolarada Califórnia. Não foi um prodígio que sabia desde cedo o que queria — ao contrário. Tinha bolsa de estudos como jogador de baseball, largou tudo e foi para a Europa, onde a vida boêmia em Paris lhe deu o foco que faltava. Ao voltar aos Estados Unidos, encontrou no teatro o seu lugar. Foi na Broadway, com Descalços no Parque, que chamou atenção — peça que o apresentou à amiga Jane Fonda e abriu as portas para Hollywood, onde reprisaria o papel no cinema. Logo viria a longa parceria com Paul Newman, eternizada em Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Politizado e atento, nos anos 1970 fez questão de se conectar a filmes que refletissem a realidade e falassem de temas urgentes, como o meio ambiente e a crise política — não é coincidência que Todos os Homens do Presidente seja uma de suas obras mais lembradas. Sua relação com o cinema independente mudou o curso da indústria: ao criar o Sundance Institute e o Sundance Film Festival, Redford transformou para sempre a paisagem do cinema americano, oferecendo voz a novas gerações de cineastas e tornando-se guardião de histórias que talvez nunca tivessem sido contadas.

Sua veia romântica, no entanto, também deixou marcas. Nosso Amor de Ontem com Barbra Streisand e Entre Dois Amores com Meryl Streep são clássicos que até hoje emocionam. Sua versão de O Grande Gatsby, ao lado de Mia Farrow, foi elogiada por trazer melancolia e elegância ao personagem.

Atrás das câmeras, ele se mostrava ainda mais exigente. Dirigiu Quiz Show, Nada é Para Sempre e O Leão no Inverno (como produtor), sempre buscando personagens complexos e dilemas morais. Até o fim de sua carreira, nunca teve medo de se reinventar. Foi indicado ao Oscar por sua atuação em Até o Fim (All is Lost), praticamente um monólogo (se houve palavras!), uma das atuações mais corajosas e contidas de sua vida — e merecia o reconhecimento.

Cinema B+: Robert Redford: O Adeus Silencioso de um GiganteCinema B+: Robert Redford: O Adeus Silencioso de um Gigante - Divulgação

Sua vida pessoal foi sempre extremamente discreta. Casou-se com Lola Van Wagenen, com quem teve quatro filhos. Após o divórcio, viveu um romance notório com Sonia Braga e, desde os anos 1990, estava com a artista alemã Sibylle Szaggars. Em 2018, estrelando The Old Man & the Gun, anunciou que estava se aposentando das telas — um anúncio que soava simbólico, mas que parecia mais um aceno para o fato de que já havia contado todas as histórias que queria contar.

Redford foi também um ativista incansável, sobretudo em questões ambientais, e manteve esse compromisso até o fim. Ao longo dos anos, tornou-se um raro exemplo de celebridade que conseguiu equilibrar fama e responsabilidade — nunca perdeu o senso de propósito, nunca deixou de usar sua voz para causas maiores que ele mesmo.

Hoje, o cinema perde um de seus últimos gigantes. Não apenas um galã de olhos azuis, mas um artista que elevou o nível de tudo o que tocou. Sua morte é o fim de uma era, mas também um lembrete de tudo o que ele nos deixou: filmes, personagens, histórias, ideias e o exemplo de que é possível envelhecer com graça e coerência, sem ceder ao cinismo.

A notícia de que ele se foi, do jeito que viveu, deixa para nós o que era essencial. Robert Redford não era só uma estrela. Era um norte. E agora, cabe a nós continuar contando boas histórias.

E como já disse antes, o título de seu filme de 1984 talvez o defina melhor que qualquer obituário. Redford era Um Homem Fora de Série. E continuará sendo.

