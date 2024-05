Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 27 de maio e 2 de junho

No universo simbólico do Tarô, a figura do Eremita representa a busca interior pela verdade, sabedoria e iluminação. Esta carta nos convida a entrar numa fase de introspecção e isolamento voluntário, visando ter uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor.



“O que eu quero? Sossego!” O refrão da música “Sossego” do Tim Maia traduz bem a energia da semana.

O Eremita é representado nas cartas do Tarô como um homem idoso, vestindo um manto longo e segurando uma lanterna, simbolizando a luz da sabedoria.



Ele é frequentemente retratado em estado de meditação solitária no topo de uma montanha, indicando a busca espiritual e a jornada interior. Este arcano nos lembra da importância de nos afastarmos do mundo exterior para nos conectarmos com nossa própria luz interna.



Quando o Eremita surge como carta-regente da semana, ele nos pede para que reservemos um tempo para a reflexão, a contemplação e a busca de um maior entendimento da nossa situação atual.



Esta carta sugere que momentos de introspecção são necessários para nos voltarmos para dentro de nós mesmos a fim de obtermos as respostas que precisamos. É um período ideal para a análise pessoal, a revisão de metas e a avaliação do caminho que estamos trilhando.



Apesar de, muitas vezes, enxergarmos a solidão como algo negativo, o Eremita nos lembra que o isolamento ou uma “pausa” na vida cotidiana pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento e a evolução pessoal. Na solidão, encontramos a oportunidade de nos reconectarmos com nosso eu interior, de ouvir nossa voz mais profunda e de nos alinharmos com nossos verdadeiros propósitos e valores.



Ao abraçar a energia do Eremita durante a semana, somos encorajados a buscar a verdade em todas as áreas de nossas vidas. Esta carta nos desafia a questionar nossas crenças, a explorar os mistérios do universo e a buscar a iluminação espiritual. É um convite para caminhar com coragem na escuridão, confiando que a luz da sabedoria nos guiará pelo caminho.

Neste processo de introspecção fica difícil dividir espaços com outros membros da família com todo o barulho e distração.



De fato, um ambiente agitado pode ser desafiador para você conseguir desligar a mente. Para se “refugiar” no seu mundo privado, tente técnicas que ajudam a silenciar o barulho, tanto externo quanto interno, como por exemplo: escutar música, meditar um pouco, ler um livro, andar ao ar livre e estar em contato com a natureza.



O autoconhecimento é favorecido quando estamos sob o efeito energia do Eremita. Ele nos convida a mergulhar nas profundezas de nossa alma, a abraçar a solidão como uma oportunidade de crescimento e a buscar a verdade e a iluminação em nossas vidas.

O Eremita geralmente surge quando você está em um ponto crucial da sua vida e avaliando uma nova direção. Como resultado, pode ser até que algumas prioridades acabem mudando.

Sendo a carta de número 9 dos Arcanos Maiores, ele representa a sabedoria e a iluminação sendo frequentemente chamado de “número do sábio”.

Que a influência do Eremita durante a semana nos inspire a buscar a sabedoria interior, a encontrar o equilíbrio entre a luz e a escuridão e a trilhar nosso caminho com coragem e determinação em direção à nossa verdadeira essência. “Às vezes, a solidão é o nosso melhor conselheiro que podemos ter”.



Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão