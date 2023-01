Atrações da tradicional Cidade do Natal se encerram neste domingo

Passado um mês de programações festivas, na Cidade do Natal, evento tradiconal de Campo Grande encerrará as atividades neste domingo(15).

A cidade localizada nos altos da avenida afonso pena, estará aberta hoje a partir das 15h, crianças e adultos podem aproveitar as atrações do local.

O espaço conta com roda gigante, brinquedos infláveis e visita a Casa do Papai Noel, além do trenzinho, presépio e uma árvore Oliveira de 200 anos. O cortejo musical com a Parada Natalina acontece às 21h.

O local conta ainda com praça de alimentação com 11 tendas gourmet – que fazem referência a prédios históricos de Campo Grande, como por exemplo o Colégio Oswaldo Cruz, Pensão Pimentel, Hospedaria Ramalho, Hotel Americano, Casa do Artesão, entre outros -, com refeições em valores acessíveis a partir de R$ 10.

De acordo com a programação divulgada pela Prefeitura de Campo Grande, as principais atrações que estarão presentes neste dia de encerramento serão o grupo Batucando Histórias e On The Road.

No dia 15 de dezembro de 2022, a tradicional Cidade do Natal de Campo Grande foi inaugurada após reforma que levou pouco mais de um ano. A última abertura tinha ocorrido no fim de 2019, antes do fechamento em razão da pandemia e, posteriormente, pelas obras.

City Tour

Há também outras opções de diversão, como por exemplo, o City Tour, que conta com quatro saídas: 17h, 18h, 19 e 20h.

A retirada de senhas é na entrada da Cidade do Natal, com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

O passeio que é gratuito segue do local até a Praça Ary Coelho e tem duração de aproximadamente 50 minutos. As crianças, para que possam participar, deverão estar acompanhadas dos seus responsáveis. Ao todo, são 70 lugares disponíveis, sendo 55 em cima e 15 na parte de baixo.