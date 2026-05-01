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Parlamentar foi ler requerimentos propondo a recuperação de algumas ruas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (01)

Ester Figueiredo

01/05/2026 - 00h02
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Mario Quintana - escritor brasileiro

"A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda”.

FELPUDA

Parlamentar foi ler requerimentos propondo a recuperação de algumas ruas de Campo Grande. No meio da leitura das solicitações, olhou para os colegas e percebeu que estava “chovendo no molhado”, e aí entre uma pausa e outra, explicou que, na verdade, a Capital vive o drama de suas vias estarem tomadas pelos buracos e que seu pedido era voltado aos moradores das ruas citadas por ele porque, conforme frisou, eles podem ser “tragados pelas crateras”. “Buracos, buraquinhos, buracões e ruas totalmente tomadas por eles são as opções para o campo-grandense”, foi comentário irônico entreouvido por lá.

Poeirão

Quem anda percorrendo o trecho é o vice-governador José Carlos Barbosa (Republicanos), o Barbosinha, em agenda que integra governo, prefeitura e câmaras municipais. A estratégia é estabelecer sistema de trabalho onde há discussão ampla das ações desenvolvidas pelo governo de MS.

Mais

Tal iniciativa fortalece, tanto nas áreas política como administrativa, o programa de municipalismo do governador Eduardo Riedel e tem dado bons resultados. A proposta é percorrer de carro os 79 municípios, segundo Dorival Betini, chefe de gabinete do vice.

Denise Ramos Flores Bisogenin e José Luiz BisogeninDenise Ramos Flores Bisogenin e José Luiz Bisogenin - Foto: Studio Vollkopf 

 

Fernanda Coan Fernanda Coan - Foto: arquivo pessoal

Bonitos na fita

Pesquisas que estariam sendo realizadas para acompanhar a quantas anda o cenário político em Mato Grosso do Sul têm sido dadas ao conhecimento de gabinetes poderosos. Assim, segundo se ouve nos bastidores, alguns pré-candidatos estão sendo chamados para saber de como estão perante o eleitorado e para que continuem intensificando suas atuações para, caso tudo transcorra dentro dos conformes, possam subir no pódio no mês de outubro.

Prova dos nove

Segundo avaliação de políticos mais antenados, os deputados federais Dagoberto Nogueira (PP) e Geraldo Resende (União Brasil) terão que mostrar bom desempenho nas urnas. Isto porque foram responsáveis por ocasionar “debandadas” de alguns nomes que já haviam acertado a filiação nesses dois partidos. A expectativa é grande, tendo em vista que “peitaram” gente que tem forte base eleitoral, principalmente no interior de MS.

Termômetro

Os primeiros indicadores de 2026 confirmam a força da economia de MS. Levantamento do Termômetro do Varejo da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas-MS), com base no IBGE, mostra alta de 6,2% no varejo ampliado entre janeiro e fevereiro, bem acima da média nacional (1,0%). O comércio também avançou (0,5%), enquanto os serviços cresceram 4,3% e a indústria acumula alta de 8,1% em 12 meses. No campo, a projeção é de crescimento de 2,2% em 2026, na contramão da retração prevista para o país (-3,9%).

Aniversariantes

Christiana (Kity) Puga de Barcelos;
Dr. Roberto Teixeira dos Santos;
Alessandra Assis Daros;
João Bosco Silvino de Medeiros;
Maria Augusta Pereira de Souza;
Alceu Guerra;
Carlos Ney Garcia Olegario;
Maria Beatriz Barbieri de Alencar;
Elisangela Cristina Passianoto;
Marcio Cosme Matos Alves;
Enzo Lemos Junior;
Circe de Souza Martins;
José Garcia Rosa Pires;
Cyro Jesus do Nascimento;
Matheus Rossanelli da Silva;
Wander Ricardo Gomes de Almeida;
Nelson da Silva Feitosa;
Dr. Antonio Carlos Barcellos Abrate;
Mario Ilto Rodrigues Moreira;
Edmur Augusto da Costa;
Juleica Lima Ribeiro;
Jones Mario de Avila Minervini Junior;
Fátima Barbosa Cavalcante Rangel Vinholi;
Tatiana Avelar;
Luiz Renato Affonseca Jardim;
Felipa Ramos Vasques;
Mauricio Shiroma;
Maria Aparecida de Almeida;
Valdir Custódio da Silva;
Luís de Morais;
Léo Mendonça do Amaral;
Lourdes Junqueira de Paula;
Arizoly Serrou Camy;
Felipe Cunha;
João Luiz de Aquino Santos;
Adriana Gonçalves Guerreiro Dure;
Alessandro Dantas dos Santos;
Hercules Hillesheim;
Antonio Lorenzi Sobrinho;
Jovaldino Walta;
Dr.Jorge Gonda;
Felipe Medina;
Ricardo Cruvinel Cardoso;
Sebastião Batista Souza;
Dr. Alexandre Geanini Péres;
Anny Carolini Malagolini Ribeiro;
Lucy de Souza Jesus;
Nylbert Arruda Gonçalves Cantero;
Mário Antonio de Almeida;
Ita Escobar Ajala;
Durval Coelho Barbosa;
Afonso Ribeiro de Sena;
Maria da Silva Albuquerque;
Ítalo Lopes Fontoura;
Elenir de Souza Braz;
Zita Maluf;
Dirce de Souza Martins;
Claudete Pereira dos Reis;
Antônio Gomes;
Lourdes Fontoura;
Afonso Nunes Leite;
José Alberto Vasconcellos;
Dávio Mello;
Jociane Dutra Nogueira Farias;
Otoni Cesar Coelho de Sousa;
José da Costa Vieira;
Delci Teixeira;
Dr. Marco Antonio Leite;
Juvenal Farias;
Francisco Pires de Oliveira;
Patrícia Teixeira Pellini;
Ivete Moreira Paes;
Tatiana Padilha Barreto;
Edinete de Fátima de Oliveira;
Alexandre Mario dos Anjos;
Alcebíades Santiago Franco;
Elis Antonia Santos Neres;
Monica Aratani;
Roberto Lopes da Silva;
Carolina Miranda Barbosa;
Olívia Nunes Campos;
Flávia Alessandra Carvalho;
Osmar Feliciano Dias;
Adriana Nunes Lopes;
Simone dos Santos Godinho;
Maria Fatima de Moraes;
Naiara Pael Lopes Aquino;
Rosimeire Zandona de Souza;
Maria Ivonete de Almeida Santos;
Rozilene de Oliveira Jara;
Dra. Maria Claudia Mourão Santos Rossetti;
Carlos Roberto dos Santos Okamoto;
Rosimary Emiko Iamamoto;
Solange Dantas;
Murillo Nicacio de Maraes;
Carlos Roberto Gonçalves;
Manoel Batista Dias;
Rosane Susery Nishimura Yoshimoto;
João Antonio Martello;
Luciana Bisco Ferreira;
Angela Irene Felipe da Costa Damico;
Renato Brandolim;
Mario Ronaldo Camargo;
Marilu Menezes Pereira Dias Rezende;
Dr. Ronaldo Chadid;

Colaborou Tatyane Gameiro

Felpuda

Na sessão de terça-feira da Câmara Municipal de Campo Grande "deu de um...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (30)

30/04/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Mario Sergio Cortella - escritor brasileiro

"Quando estiver no fundo do poço, a primeira coisa a fazer para sair dele é parar de cavar”.

 

FELPUDA

Na sessão de terça-feira da Câmara Municipal de Campo Grande “deu de um tudo”: manifestantes destemperados vaiando até leitura de moção de pesar, vereador dizendo que não tinha medo de gritos e o presidente da Casa, Epaminondas Neto, irritado, tentando colocar ordem. O movimento, que ninguém tem dúvida de que foi “orquestrado” por forças não tão ocultas assim, ocorreu principalmente por causa da sanção da prefeita a projeto que proíbe o uso de banheiro feminino por mulheres trans e o projeto Abril Verde e Amarelo, em contraponto ao Abril Vermelho do MST. Ufa!

Em falta

A Justiça determinou que a Prefeitura de Campo Grande adote medidas para regularizar o funcionamento de 11 Unidades Básicas de Saúde. A decisão atende a ação civil pública.

Mais

A investigação teve início em 2025. Vistorias técnicas identificaram falta de profissionais, ausência de equipamentos essenciais e problemas estruturais nas unidades.

DiálogoA presença do porta-aviões USS Nimitz no litoral brasileiro, prevista para o dia 7 de maio, insere o País na agenda estratégica da Operação Southern Seas 2026, coordenada pela Marinha dos Estados Unidos. Os exercícios navais, que serão realizados entre 11 e 14 de maio, no Rio de Janeiro, reunirão meios das forças marítimas das duas nações. Criada em 2007, a operação chega à 11ª edição consolidada como um dos principais mecanismos de cooperação no hemisfério ocidental. A iniciativa envolve cerca de dez países da américa latina, com foco no fortalecimento de parcerias estratégicas e na atuação conjunta diante de ameaças no ambiente marítimo. A participação brasileira ocorre porque o País ocupa posição estratégica no atlântico Sul, área de interesse para a segurança das rotas marítimas.
DiálogoSimone Tebet e Carla Stephanini

 

DiálogoGabriella Bertolini Fernandes

Pretexto

A oposição à administração estadual, como estava previsto, está se utilizando de qualquer “tema” para desancar o governador Eduardo Riedel durante as sessões na Assembleia Legislativa de MS. A estratégia é não deixar passar nada que possa receber holofotes nesse período que antecede a data oficial da campanha eleitoral. Os quatro parlamentares contrários ao governo, três do PT e um do Novo, sinalizam que intensificarão as críticas. Afe!

Elas

Participantes de seminário na Câmara dos Deputados defenderam que o País avance para a reserva de cadeiras, garantindo protagonismo feminino nos espaços de poder. O debate, promovido pela Secretaria da Mulher, reuniu parlamentares e especialistas. O encontro marcou os 30 anos da política de cotas. Atualmente, a Lei das Eleições f ixa mínimo de 30% e máximo de 70% de candidaturas por sexo nas disputas proporcionais.

Fichado

O Senado aprovou a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher, que reunirá dados de agressores para acesso das forças policiais em todo o País. O projeto segue para sanção presidencial. O banco de dados terá informações como nome, documentos, foto, digitais e endereço, preservando o sigilo das vítimas. Os registros ficarão disponíveis até o fim da pena ou por três anos, em casos de condenações menores. Serão incluídos condenados por crimes como feminicídio, estupro, perseguição e violência psicológica.

Aniversariantes

Patrícia de Britto Maiolino de Carvalho,
Dr. Alberto Cubel Brull,
Eliane Rodrigues Toniasso,
Eudmar Rogers Nolasco de Faria,
Bruno Anderson Silva de Oliveira,
João Felipe Damico,
José João Jesus da Fonseca,
Livio José Andrighetti,
Danilo de Andrade Batista,
Fernando Pereira de Jesus,
José Antonio de Oliveira,
Luiz Roberto Rosalim,
Marco Aurelio Alves Bardelin,
Osvaldo Boggi,
Reni Ali Akre,
Sallete Cristina Campos,
Edson Luis Queiroz Vieira,
Michael Douglas de Oliveira,
Lupercio Marques,
João Leonidio França Ricardo,
Dr. Ary Mituo,
Alessandro Pereira Tirolle,
Raquel Siufi Romanini,
Adriana Buainain Bomussa,
Ricardo Schettini Figueiredo,
Dra. Helenisse Mantovani de Oliveira,
Gustavo Ferrão,
Leatrice Couto Pinto da Silva,
Dr. Nereu Aristides Marques,
Aloísio Martins Pereira,
Edson Hidenobu Oshiro,
Dr. Oscar Martinez,
Eurico Mariano,
Ronan Pinheiro da Silva,
João Roberto Talavera,
Rodrigo Barbosa Fonseca,
Marluce Ortega de Arruda,
Otacílio Corrêa Espíndola,
Leda Couto Ferreira,
Hélcio Mendes Feitosa,
Adão de Oliveira,
Walmir Pinheiro de Araújo,
Everton Barcellos de Souza,
Oscar Miranda,
Dr. Francisco Carlos Grilo,
Dra. Cecília Andrade de Gouveia 
Maria José Fagundes,
Simplício Vieira Nego,
Athair Mariano de Queiroz,
Arlete Paro Melão Martinho,
João Carlos Aquino Lemes,
Vilela Guimarães,
Elizete Clarinda Sisti,
Ceila Regina Rocha e Silva,
Aristides dos Santos Caldo,
Leila Maluf,
Eva Cristina Ibrain,
Waldiney Clarisvan Alves Scudler,
Zilda Fernandes Vicente,
Walmir Pereira do Nascimento,
Zenate Ribeiro de Miranda,
Iglae Adélia Rocha,
Benoal Pedro Sobral,
Cláudia Pavão Chaves,
Eder Abruceze Gonçalves,
Paulo Barreto,
Rondiney Diniz Assis,
Dr. Flávio Miyahira,
Dr. Simei Ricardo de Lima,
Dr. Cláudio Marcos Mancini Júnior,
Eliane Barreira da Silva Bertolucci,
Katiuscia Ferreira da Silva,
Antonio José Pardo,
Euros Nunes Varanis Junior,
Luiz Antonio França Ricardo Miranda,
Silvana Mello,
Ayres Morgado,
José Antônio Rodrigues Malaquias,
Lourdes Maria Bandeira Vilhalba,
Alzira Amano,
Catalina Salazar Dussel Rodrigues,
Edimar Gimenes Gomes,
Maria Luzia Fidelis de Souza,
Elisangela Teodoro Serafim Gaeta,
Jones Yamada,
Diego Neno Rosa Marcondes,
Eduardo Zenyei Nacao,
Neide Lima Lopes,
Alyne Alves de Queiroz,
Giovana Tonietti,
Fernando Blasco Bossay Xavier,
Elias Faouzi Sassine,
Fernando Filiu Albuquerque Marques,
Moisés Graciliano Arguello,
Idaildo da Silva Ramalho,
Neize dos Reis Almeida,
Emiliene de Oliveira Marques,
Adriana da Silva Gomes Souza,
Susana Maria Fernandes de Souza,
Alex Barbosa Pereira,
Gerson Miranda da Silva,
Kalbio dos Santos,
Flávio José Van Den Bosch Pardo,
Geliane Moralina Ferreira da Cunha,
Orlando Hernandes Lopes,
Ronaldo Faro Cavalcanti,
Natascha Junko Sakamoto,
Aparecido Martins Patussi 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Campo grande

Circo Balão Mágico estreia nesta quinta (30) com a presença de Simony

Ingressos custam R$ 10 para crianças e R$ 20 para adultos

29/04/2026 09h15

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Montagem do circo está nos preparativos finais

Montagem do circo está nos preparativos finais MARCELO VICTOR

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Circo Balão Mágico, o circo da Simony, estreia nesta quinta-feira (30), às 20 horas, na avenida Duque de Caxias, esquina com a rua Manoel Ferreira, bairro Santo Antônio, próximo ao aeroporto, em Campo Grande.

A cantora Simony estará presente na estreia. As apresentações costumam durar cerca de 1 hora e 40 minutos.

Os ingressos custam R$ 10 para crianças e R$ 20 para adultos. Os bilhetes podem ser adquiridos neste site ou na hora do evento. O estacionamento é gratuito.

É a primeira vez que o circo se apresenta em Campo Grande. As atrações envolvem acrobatas, ginastas, palhaços, mágicos, malabaristas, globo da morte, trapezista, equilibrista, contorcionistas, mímicos, shows, entre outros.

O Correio do Estado esteve no local da atração, na manhã desta quarta-feira (29) e percebeu que a montagem está nos preparativos finais. Veja as fotos:

Simony, além de ser dona do circo, também é artista e canta sucessos de pop, música popular brasileira (MPB) e música infantil. É nacionalmente conhecida pela Turma do Balão Mágico, grupo musical infantil formado em 1982 por Simony, Tob e Mike.

O último circo sediado em Campo Grande foi o Maximus, em 3 de abril de 2024.

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