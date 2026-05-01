Parlamentar foi ler requerimentos propondo a recuperação de algumas ruas... Leia na coluna de hoje

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Mario Quintana - escritor brasileiro

"A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda”.

FELPUDA

Parlamentar foi ler requerimentos propondo a recuperação de algumas ruas de Campo Grande. No meio da leitura das solicitações, olhou para os colegas e percebeu que estava “chovendo no molhado”, e aí entre uma pausa e outra, explicou que, na verdade, a Capital vive o drama de suas vias estarem tomadas pelos buracos e que seu pedido era voltado aos moradores das ruas citadas por ele porque, conforme frisou, eles podem ser “tragados pelas crateras”. “Buracos, buraquinhos, buracões e ruas totalmente tomadas por eles são as opções para o campo-grandense”, foi comentário irônico entreouvido por lá.

Poeirão

Quem anda percorrendo o trecho é o vice-governador José Carlos Barbosa (Republicanos), o Barbosinha, em agenda que integra governo, prefeitura e câmaras municipais. A estratégia é estabelecer sistema de trabalho onde há discussão ampla das ações desenvolvidas pelo governo de MS.

Mais

Tal iniciativa fortalece, tanto nas áreas política como administrativa, o programa de municipalismo do governador Eduardo Riedel e tem dado bons resultados. A proposta é percorrer de carro os 79 municípios, segundo Dorival Betini, chefe de gabinete do vice.

Denise Ramos Flores Bisogenin e José Luiz Bisogenin - Foto: Studio Vollkopf

Fernanda Coan - Foto: arquivo pessoal

Bonitos na fita

Pesquisas que estariam sendo realizadas para acompanhar a quantas anda o cenário político em Mato Grosso do Sul têm sido dadas ao conhecimento de gabinetes poderosos. Assim, segundo se ouve nos bastidores, alguns pré-candidatos estão sendo chamados para saber de como estão perante o eleitorado e para que continuem intensificando suas atuações para, caso tudo transcorra dentro dos conformes, possam subir no pódio no mês de outubro.

Prova dos nove

Segundo avaliação de políticos mais antenados, os deputados federais Dagoberto Nogueira (PP) e Geraldo Resende (União Brasil) terão que mostrar bom desempenho nas urnas. Isto porque foram responsáveis por ocasionar “debandadas” de alguns nomes que já haviam acertado a filiação nesses dois partidos. A expectativa é grande, tendo em vista que “peitaram” gente que tem forte base eleitoral, principalmente no interior de MS.

Termômetro

Os primeiros indicadores de 2026 confirmam a força da economia de MS. Levantamento do Termômetro do Varejo da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas-MS), com base no IBGE, mostra alta de 6,2% no varejo ampliado entre janeiro e fevereiro, bem acima da média nacional (1,0%). O comércio também avançou (0,5%), enquanto os serviços cresceram 4,3% e a indústria acumula alta de 8,1% em 12 meses. No campo, a projeção é de crescimento de 2,2% em 2026, na contramão da retração prevista para o país (-3,9%).

Aniversariantes

Christiana (Kity) Puga de Barcelos;

Dr. Roberto Teixeira dos Santos;

Alessandra Assis Daros;

João Bosco Silvino de Medeiros;

Maria Augusta Pereira de Souza;

Alceu Guerra;

Carlos Ney Garcia Olegario;

Maria Beatriz Barbieri de Alencar;

Elisangela Cristina Passianoto;

Marcio Cosme Matos Alves;

Enzo Lemos Junior;

Circe de Souza Martins;

José Garcia Rosa Pires;

Cyro Jesus do Nascimento;

Matheus Rossanelli da Silva;

Wander Ricardo Gomes de Almeida;

Nelson da Silva Feitosa;

Dr. Antonio Carlos Barcellos Abrate;

Mario Ilto Rodrigues Moreira;

Edmur Augusto da Costa;

Juleica Lima Ribeiro;

Jones Mario de Avila Minervini Junior;

Fátima Barbosa Cavalcante Rangel Vinholi;

Tatiana Avelar;

Luiz Renato Affonseca Jardim;

Felipa Ramos Vasques;

Mauricio Shiroma;

Maria Aparecida de Almeida;

Valdir Custódio da Silva;

Luís de Morais;

Léo Mendonça do Amaral;

Lourdes Junqueira de Paula;

Arizoly Serrou Camy;

Felipe Cunha;

João Luiz de Aquino Santos;

Adriana Gonçalves Guerreiro Dure;

Alessandro Dantas dos Santos;

Hercules Hillesheim;

Antonio Lorenzi Sobrinho;

Jovaldino Walta;

Dr.Jorge Gonda;

Felipe Medina;

Ricardo Cruvinel Cardoso;

Sebastião Batista Souza;

Dr. Alexandre Geanini Péres;

Anny Carolini Malagolini Ribeiro;

Lucy de Souza Jesus;

Nylbert Arruda Gonçalves Cantero;

Mário Antonio de Almeida;

Ita Escobar Ajala;

Durval Coelho Barbosa;

Afonso Ribeiro de Sena;

Maria da Silva Albuquerque;

Ítalo Lopes Fontoura;

Elenir de Souza Braz;

Zita Maluf;

Dirce de Souza Martins;

Claudete Pereira dos Reis;

Antônio Gomes;

Lourdes Fontoura;

Afonso Nunes Leite;

José Alberto Vasconcellos;

Dávio Mello;

Jociane Dutra Nogueira Farias;

Otoni Cesar Coelho de Sousa;

José da Costa Vieira;

Delci Teixeira;

Dr. Marco Antonio Leite;

Juvenal Farias;

Francisco Pires de Oliveira;

Patrícia Teixeira Pellini;

Ivete Moreira Paes;

Tatiana Padilha Barreto;

Edinete de Fátima de Oliveira;

Alexandre Mario dos Anjos;

Alcebíades Santiago Franco;

Elis Antonia Santos Neres;

Monica Aratani;

Roberto Lopes da Silva;

Carolina Miranda Barbosa;

Olívia Nunes Campos;

Flávia Alessandra Carvalho;

Osmar Feliciano Dias;

Adriana Nunes Lopes;

Simone dos Santos Godinho;

Maria Fatima de Moraes;

Naiara Pael Lopes Aquino;

Rosimeire Zandona de Souza;

Maria Ivonete de Almeida Santos;

Rozilene de Oliveira Jara;

Dra. Maria Claudia Mourão Santos Rossetti;

Carlos Roberto dos Santos Okamoto;

Rosimary Emiko Iamamoto;

Solange Dantas;

Murillo Nicacio de Maraes;

Carlos Roberto Gonçalves;

Manoel Batista Dias;

Rosane Susery Nishimura Yoshimoto;

João Antonio Martello;

Luciana Bisco Ferreira;

Angela Irene Felipe da Costa Damico;

Renato Brandolim;

Mario Ronaldo Camargo;

Marilu Menezes Pereira Dias Rezende;

Dr. Ronaldo Chadid;

Colaborou Tatyane Gameiro