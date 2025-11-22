B+: Tomadas 10A x 20A: entenda as diferenças e garanta a segurança em casa

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Especialista esclarece dúvidas frequentes sobre o uso correto das tomadas e reforça a importância da instalação adequada

Flavia Viana

Flavia Viana

22/11/2025 - 17h00
A padronização dos plugues e tomadas no Brasil, que instituiu os modelos oficiais de 10 A e 20 A, segue a norma NBR 14136 (plugues e tomadas), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Publicada inicialmente em 1998, a NBR 14136 só passou a ser obrigatória a partir de 2011, após um período de transição durante os anos 2000. O objetivo foi unificar o mercado, aumentar a segurança e conduzir o país às boas práticas internacionais de segurança elétrica.  

Entretanto, até hoje, o assunto gera bastante curiosidade entre os consumidores, sobretudo com relação à maior variedade de equipamentos com plugues 20A no mercado, que fez muita gente sentir a necessidade de atualizar o projeto elétrico de casa. Dessa forma, a Sil Fios e Cabos Elétricos — líder na fabricação de condutores elétricos de baixa tensão no Brasil — esclarece os principais pontos referentes ao tema, a fim de ajudar quem vai fazer uma reforma na residência.

“Devido ao uso, cada vez maior, de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que facilitam a rotina, também cresceu a necessidade de mais pontos de energia nas residências. Para garantir conforto e segurança, é fundamental contar com um profissional qualificado para realizar as adaptações no projeto elétrico e definir a instalação adequada de tomadas de 10A ou 20A, conforme a demanda de cada ambiente e dos moradores”, afirma Nelson Volyk, gerente de engenharia de produto da SIL Fios e Cabos Elétricos.

Para incluir mais pontos de energia, padronizar as tomadas, tornar a casa mais moderna e garantir a segurança da família, é essencial contar com o auxílio de um especialista. Sobretudo, em residências mais antigas, haverá maior necessidade de alterações – tais como a troca da fiação elétrica e dos disjuntores. No entanto, mesmo em projetos mais novos, a avaliação de um técnico será crucial para definir o que precisa ser mudado 

Diferenças e Usos 

As tomadas de 10A e 20A possuem capacidades distintas de corrente elétrica e, por isso, utilizam plugues com pinos de diâmetros diferentes. Essa variação no formato é fundamental, pois indica quais dispositivos podem ser conectados em tomadas de uso geral (10A) e quais requerem uma tomada de uso específico (20A), com um circuito independente e um disjuntor exclusivo.

Por exemplo, a tomada de 10A (projetada para pinos de 4 mm de diâmetro) é adequada para equipamentos de menor potência, como lâmpadas, carregadores de celulares, notebooks e televisores. No caso das tomadas de 20 A (que acomodam pinos de até 4,8 mm), o uso é recomendado para aparelhos mais potentes, como aquecedores elétricos, secadores de cabelo, micro-ondas e air fryers. No entanto, ao adquirir um novo item para a casa, sempre é relevante confirmar as especificações de acordo com o modelo em questão.

É relevante destacar que um plugue de 20A não se encaixa em uma tomada de 10A, enquanto o plugue de 10A pode ser conectado, normalmente, em uma tomada de 20A. “Isso significa que, ao instalar mais pontos de 20A, eles também atenderão aparelhos de menor consumo, já que um equipamento com plugue de 10A nunca ultrapassará sua própria corrente nominal, podendo ser usado com segurança em tomadas de maior capacidade, desde que circuito e disjuntor estejam dimensionados adequadamente”, explica Nelson, da Sil.

ALIMENTAÇÃO & SAÚDE

O óleo de soja pode ter um importante papel em um estilo de vida equilibrado

Rico em nutrientes essenciais, como ômega-6, ômega-3 e vitamina E, ele está presente em 97% dos lares brasileiros e vai muito bem em receitas fritas, refogados, grelhados e assados

22/11/2025 09h20

Bastante consumido nos lares brasileiros, o óleo extraído da soja tem nutrientes essenciais para a saúde do coração, o funcionamento do cérebro e o equilíbrio metabólico

Bastante consumido nos lares brasileiros, o óleo extraído da soja tem nutrientes essenciais para a saúde do coração, o funcionamento do cérebro e o equilíbrio metabólico Divulgação

Amplamente utilizado no preparo das refeições, o óleo de soja está presente em cerca de 97% dos lares brasileiros. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) indicam que o óleo de soja respondeu por aproximadamente 87% do consumo total de óleos vegetais comestíveis no Brasil em 2024, totalizando 9,9 milhões de toneladas – um aumento de 14% em relação a 2023.

Estima-se que as famílias brasileiras utilizem, em média, 1 litro de óleo de soja por pessoa a cada mês, especialmente na preparação de alimentos como frituras e refogados. Esse consumo expressivo reflete não apenas a tradição culinária, mas também a confiança das famílias em um ingrediente versátil, que combina sabor, praticidade e benefícios.

Apesar do uso consolidado e da versatilidade, ainda existem dúvidas sobre o papel do óleo de soja em uma alimentação saudável. Ao mesmo tempo em que muitas famílias o reconhecem como um item básico e acessível, há questionamentos sobre seus impactos na saúde, especialmente quando comparado a outros óleos vegetais.

Parte dessas dúvidas vem da falta de entendimento sobre o papel das gorduras boas na alimentação. As poli-insaturadas presentes no óleo de soja são exemplos desse tipo de gordura e podem ser aliadas da saúde.

Para ajudar a responder essas questões, uma marca de óleo de soja, em parceria com consultores contratados, desenvolveu um levantamento técnico sobre a composição nutricional do óleo de soja, suas aplicações culinárias e orientações práticas para o uso no dia a dia.

Segundo Deborah Nascimento, analista de marketing para a área de óleos envasados da empresa, a motivação do estudo veio da necessidade de reunir informações confiáveis e atualizadas sobre um ingrediente tão presente na rotina dos brasileiros. “Existe muita informação desencontrada sobre o óleo de soja, o que gera ruído na percepção do consumidor”, afirma.

“Na prática, ele é uma opção acessível e versátil para diferentes preparações, e ainda oferece benefícios nutricionais. Sabemos que, para o consumidor, um produto que combina sabor, saúde e cuidado com a família faz toda a diferença. Queremos mostrar que o óleo de soja é um verdadeiro aliado na rotina, no prato e no bem-estar de quem a gente ama”, diz Deborah.

BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS

Além de ser uma importante fonte de energia, o óleo de soja oferece uma combinação de nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo. 

ÔMEGA

O ômega-6 e o ômega-3 são ácidos graxos essenciais, ou seja, importantes para o organismo, mas que devem ser consumidos em equilíbrio. O óleo de soja é rico em ômega-6 e ômega-3, que desempenham um papel fundamental na saúde do coração, no funcionamento do cérebro e no equilíbrio metabólico.

VITAMINA E

O óleo de soja é fonte natural de vitamina E, um importante antioxidante que auxilia na proteção das células contra os radicais livres, contribuindo para a saúde, o bem-estar e a longevidade. A vitamina E e os antioxidantes naturais atuam na proteção celular, fortalecem o sistema imunológico e contribuem para a saúde cardiovascular.

PREPAROS

Adotar métodos de preparo saudáveis, como grelhar, assar ou fritar, respeitando temperatura e ponto de fumaça, ajuda a preservar os nutrientes do óleo e a potencializar seus benefícios. Além disso, incluir o óleo de soja nas preparações do dia a dia é uma forma simples e prática de agregar sabor e contribuir com a alimentação.

Para a nutricionista Lívia Queirós, que atua como especialista técnica e de desenvolvimento em uma indústria de alimentos, o segredo está em como esse ingrediente é utilizado. “O óleo de soja é uma escolha inteligente dentro de uma alimentação variada e equilibrada. Ele pode estar presente em receitas fritas, refogados, grelhados e assados, trazendo sabor e, ao mesmo tempo, nutrientes que o corpo precisa para funcionar bem”, garante a nutricionista.

“A chave não é restringir, mas sim valorizar o equilíbrio e a diversidade no prato. Com informação e consciência, o óleo de soja se torna um grande parceiro da saúde e do bem-estar no dia a dia das famílias brasileiras”, afirma a especialista.

Segundo Lívia, pequenas orientações podem ajudar no uso, como respeitar os modos de preparo, evitar a reutilização em frituras e atentar-se às porções. “Com informação, praticidade e consumo consciente, o óleo de soja segue como uma escolha inteligente para a mesa dos brasileiros. Sem culpa e com muito sabor”, reforça a nutricionista.

Macarrão ao alho e óleo

Ingredientes

200 g macarrão;
1 colher (sopa) rasa de sal;
1 colher de manteiga sem sal;
8 dentes de alho fatiados;
Óleo de soja a gosto.

Modo de Preparo

Coloque a água para ferver.
Adicione 1 colher de sal na água.
Quando a água estiver fervendo, adicione o macarrão na água. Lembre de mexer o macarrão de vez em quando.
Pegue um pouco da água do macarrão e cozinhe o alho já fatiado em uma frigideira.
Quando a água evaporar, adicione o óleo e a manteiga. Deixei os alhos fritarem até dourar e desligue o fogo.
Adicione o macarrão e misture bem até o macarrão pegar o sabor do alho.

Felpuda

Trinta dias depois de ser apresentado com pompas e circunstâncias, o projet...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (22) e domingo (23)

22/11/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Elias Borges - poeta de MS

"Ela é dessas que te deixam sempre no abismo da boca, pendurado numa reticência”.

 

FELPUDA

Trinta dias depois de ser apresentado com pompas e circunstâncias, o projeto “Centro em Ação” ainda não saiu do papel, segundo se queixa o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, Adelaido Vilas. Ele afirma que a proposta é de revitalização da área central, mas que “intenções” não iluminam ruas, não coíbem furtos e não devolvem a segurança. Para ele, o que era promessa se transforma em rotina de frustração. E reafirma que o centro se apaga aos poucos, com fios arrancados, ares-condicionados levados e vitrines fechadas por precaução. Pode?

Na mão

Os deputados estaduais terão R$ 4 milhões, cada um, em emendas parlamentares, indicando entidades e municípios. No dia 18, foi apresentado o cronograma a ser obedecido em 2026. O governo de MS disponibilizará R$ 94 milhões para o próximo ano.

Otimistas

Elaborada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, a pesquisa Perspectivas Empresariais para Contratações 2025 mostra cenário de otimismo e estabilidade no comércio para o fim de ano. A maioria dos empresários (59%) prevê manter o volume de contratações temporárias do ano passado, enquanto 36% pretendem ampliar as equipes. Apenas 5% projetam redução.

Cronograma

Desse volume de recursos para as emendas, R$ 60 milhões se destinam à saúde. De 1º a 20 de dezembro deste ano, serão elaboradas as indicações feitas pelos parlamentares, definindo onde os recursos serão alocados. Até 8 de maio, será o pagamento das emendas aptas da 1ª etapa. Até 4 de julho, haverá a quitação na modalidade fundo a fundo custeio Saúde. As equipes da Assembleia e dos órgãos executores deverão cumprir os prazos sem prorrogações.

Mais

De acordo ainda com a pesquisa, a primeira quinzena de dezembro será o principal período de contratações, indicada por quase 50% dos empresários. A segunda quinzena aparece com 16%, enquanto 22% devem contratar ainda em novembro. E 88,6% dos empresários têm intenção de efetivar os colaboradores temporários.

É Pique!

Os 80 anos da estimada Faírte Tebet foram comemorados no dia 8, na Estância Gisele, reunindo, como ela mesma definiu, “os amigos do coração”. A iniciativa e organização ficou por conta de Gisele Barbosa e dos Marcio’s (Martins e Benevides).

Diálogo
Diálogo

 

Diálogo
Diálogo

Colaborou Tatyane Gameiro

