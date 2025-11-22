B+: Tomadas 10A x 20A: entenda as diferenças e garanta a segurança em casa

ALIMENTAÇÃO & SAÚDE

Rico em nutrientes essenciais, como ômega-6, ômega-3 e vitamina E, ele está presente em 97% dos lares brasileiros e vai muito bem em receitas fritas, refogados, grelhados e assados

Bastante consumido nos lares brasileiros, o óleo extraído da soja tem nutrientes essenciais para a saúde do coração, o funcionamento do cérebro e o equilíbrio metabólico Divulgação

Amplamente utilizado no preparo das refeições, o óleo de soja está presente em cerca de 97% dos lares brasileiros. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) indicam que o óleo de soja respondeu por aproximadamente 87% do consumo total de óleos vegetais comestíveis no Brasil em 2024, totalizando 9,9 milhões de toneladas – um aumento de 14% em relação a 2023.

Estima-se que as famílias brasileiras utilizem, em média, 1 litro de óleo de soja por pessoa a cada mês, especialmente na preparação de alimentos como frituras e refogados. Esse consumo expressivo reflete não apenas a tradição culinária, mas também a confiança das famílias em um ingrediente versátil, que combina sabor, praticidade e benefícios.

Apesar do uso consolidado e da versatilidade, ainda existem dúvidas sobre o papel do óleo de soja em uma alimentação saudável. Ao mesmo tempo em que muitas famílias o reconhecem como um item básico e acessível, há questionamentos sobre seus impactos na saúde, especialmente quando comparado a outros óleos vegetais.

Parte dessas dúvidas vem da falta de entendimento sobre o papel das gorduras boas na alimentação. As poli-insaturadas presentes no óleo de soja são exemplos desse tipo de gordura e podem ser aliadas da saúde.

Para ajudar a responder essas questões, uma marca de óleo de soja, em parceria com consultores contratados, desenvolveu um levantamento técnico sobre a composição nutricional do óleo de soja, suas aplicações culinárias e orientações práticas para o uso no dia a dia.

Segundo Deborah Nascimento, analista de marketing para a área de óleos envasados da empresa, a motivação do estudo veio da necessidade de reunir informações confiáveis e atualizadas sobre um ingrediente tão presente na rotina dos brasileiros. “Existe muita informação desencontrada sobre o óleo de soja, o que gera ruído na percepção do consumidor”, afirma.

“Na prática, ele é uma opção acessível e versátil para diferentes preparações, e ainda oferece benefícios nutricionais. Sabemos que, para o consumidor, um produto que combina sabor, saúde e cuidado com a família faz toda a diferença. Queremos mostrar que o óleo de soja é um verdadeiro aliado na rotina, no prato e no bem-estar de quem a gente ama”, diz Deborah.

BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS

Além de ser uma importante fonte de energia, o óleo de soja oferece uma combinação de nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo.

ÔMEGA

O ômega-6 e o ômega-3 são ácidos graxos essenciais, ou seja, importantes para o organismo, mas que devem ser consumidos em equilíbrio. O óleo de soja é rico em ômega-6 e ômega-3, que desempenham um papel fundamental na saúde do coração, no funcionamento do cérebro e no equilíbrio metabólico.

VITAMINA E

O óleo de soja é fonte natural de vitamina E, um importante antioxidante que auxilia na proteção das células contra os radicais livres, contribuindo para a saúde, o bem-estar e a longevidade. A vitamina E e os antioxidantes naturais atuam na proteção celular, fortalecem o sistema imunológico e contribuem para a saúde cardiovascular.

PREPAROS

Adotar métodos de preparo saudáveis, como grelhar, assar ou fritar, respeitando temperatura e ponto de fumaça, ajuda a preservar os nutrientes do óleo e a potencializar seus benefícios. Além disso, incluir o óleo de soja nas preparações do dia a dia é uma forma simples e prática de agregar sabor e contribuir com a alimentação.

Para a nutricionista Lívia Queirós, que atua como especialista técnica e de desenvolvimento em uma indústria de alimentos, o segredo está em como esse ingrediente é utilizado. “O óleo de soja é uma escolha inteligente dentro de uma alimentação variada e equilibrada. Ele pode estar presente em receitas fritas, refogados, grelhados e assados, trazendo sabor e, ao mesmo tempo, nutrientes que o corpo precisa para funcionar bem”, garante a nutricionista.

“A chave não é restringir, mas sim valorizar o equilíbrio e a diversidade no prato. Com informação e consciência, o óleo de soja se torna um grande parceiro da saúde e do bem-estar no dia a dia das famílias brasileiras”, afirma a especialista.

Segundo Lívia, pequenas orientações podem ajudar no uso, como respeitar os modos de preparo, evitar a reutilização em frituras e atentar-se às porções. “Com informação, praticidade e consumo consciente, o óleo de soja segue como uma escolha inteligente para a mesa dos brasileiros. Sem culpa e com muito sabor”, reforça a nutricionista.

Macarrão ao alho e óleo

Ingredientes

200 g macarrão;

1 colher (sopa) rasa de sal;

1 colher de manteiga sem sal;

8 dentes de alho fatiados;

Óleo de soja a gosto.

Modo de Preparo

Coloque a água para ferver.

Adicione 1 colher de sal na água.

Quando a água estiver fervendo, adicione o macarrão na água. Lembre de mexer o macarrão de vez em quando.

Pegue um pouco da água do macarrão e cozinhe o alho já fatiado em uma frigideira.

Quando a água evaporar, adicione o óleo e a manteiga. Deixei os alhos fritarem até dourar e desligue o fogo.

Adicione o macarrão e misture bem até o macarrão pegar o sabor do alho.

