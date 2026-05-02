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CULINÁRIA

Doces como brigadeiro, beijinho e cajuzinho refletem tradição e identidade brasileira

Das influências coloniais e campanhas políticas à criatividade popular e à confeitaria contemporânea, receitas como brigadeiro, beijinho e cajuzinho revelam como tradição, afeto e contexto histórico moldaram a identidade dos doces brasileiros

Mariana Piell

Mariana Piell

02/05/2026 - 08h30
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Os doces de festa brasileiros são mais do que simples sobremesas, eles funcionam como pequenos arquivos da história social, econômica e cultural do País.

Presentes em aniversários infantis, casamentos, batizados e reuniões familiares, essas receitas atravessaram décadas se adaptando a contextos distintos – da escassez de ingredientes no pós-guerra à industrialização dos alimentos e à consolidação de uma identidade culinária tipicamente brasileira.

Clássicos como brigadeiro, beijinho, bicho-de-pé, olho de sogra, casadinho, cajuzinho e surpresa de uva revelam como a criatividade popular transformou poucos ingredientes em símbolos duradouros.

Brigadeiro

A história do brigadeiro está diretamente ligada ao contexto político e econômico do Brasil nos anos 1940. Durante o período do pós-Segunda Guerra Mundial, o País enfrentava dificuldades na importação de produtos como leite fresco e açúcar refinado, o que impulsionou o uso de alimentos industrializados de longa duração, como o leite condensado.

Foi nesse cenário que, durante a campanha presidencial de 1945, apoiadoras do candidato Eduardo Gomes passaram a vender um doce feito com leite condensado, manteiga e chocolate para arrecadar fundos. O produto ficou conhecido como doce do brigadeiro e, com o tempo, apenas brigadeiro.

Símbolo gastronômico do País, o doce representa um momento de redemocratização do Brasil após o fim do Estado Novo, quando campanhas políticas ganhavam apoio popular de formas criativas e comunitárias.

Receita

Ingredientes:

  • 1 lata de leite condensado;
  • 1 colher (sopa) de manteiga;
  • 3 colheres (sopa) de chocolate em pó;
  • chocolate granulado.

Modo de Preparo:

> Cozinhe em fogo baixo até atingir o ponto de enrolar.

> Deixe esfriar, modele e finalize.

Beijinho

O beijinho, embora associado diretamente ao brigadeiro, carrega influências mais antigas da culinária brasileira, especialmente do período colonial. O uso do coco remete às regiões litorâneas e à forte presença da cultura afro-brasileira na formação gastronômica do País.

Durante os séculos XVI e XVII, o coco foi amplamente incorporado à culinária local, principalmente no Nordeste, onde se misturou a técnicas portuguesas de preparo de doces à base de açúcar – herança dos conventos europeus.

O beijinho pode ser visto como uma releitura moderna dessas receitas conventuais, simplificada com a introdução do leite condensado no século XX.

O nome, beijinho, reforça o caráter afetivo do doce, associado à delicadeza e ao carinho, elementos frequentemente ligados às celebrações familiares.

Receita

Ingredientes:

  • 1 lata de leite condensado;
  • 1 colher (sopa) de manteiga;
  • 100g de coco ralado.

Modo de Preparo:

Cozinhe até desgrudar da panela, enrole e finalize com açúcar ou coco.

Bicho-de-pé

O bicho-de-pé é um doce que reflete um momento mais recente da história brasileira: a popularização dos produtos industrializados e da cultura de consumo a partir das décadas de 1970 e 1980.

Com o avanço da indústria alimentícia, produtos como gelatinas e pós saborizados passaram a fazer parte do cotidiano das famílias.

O bicho-de-pé surge dessa lógica: uma adaptação do brigadeiro com sabor artificial de morango, cor vibrante e apelo visual forte – características alinhadas ao universo infantil e à estética da época.

Seu nome curioso, associado à coloração avermelhada, também dialoga com o humor popular brasileiro, que frequentemente transforma referências inusitadas em nomes marcantes.

Receita

Ingredientes:

  • 1 lata de leite condensado;
  • 1 colher (sopa) de manteiga;
  • 3 colheres (sopa) de pó sabor morango.

Modo de Preparo:

Cozinhe até o ponto de enrolar, deixe esfriar e finalize com açúcar.

Olho de sogra

O olho de sogra tem raízes mais antigas, diretamente ligadas à doçaria portuguesa. Em Portugal, doces à base de ovos, açúcar e frutas secas eram comuns, especialmente nos conventos. No Brasil, essas receitas foram adaptadas com ingredientes locais, como o coco.

A combinação de ameixa e coco cria contraste de sabor e textura, enquanto o nome irreverente reflete o humor típico das festas brasileiras.

Receita

Ingredientes:

  • 1 lata de leite condensado;
  • coco ralado;
  • ameixas secas.

Modo de Preparo:

Cozinhe em fogo baixo até atingir o ponto de enrolar.

Envolva a ameixa com o doce de coco e modele.

Casadinho

O casadinho não tem uma origem única definida, mas está fortemente associado às celebrações de casamento. Sua proposta de unir dois sabores diferentes em um só doce funciona como metáfora da união entre duas pessoas.

Esse simbolismo ganhou força especialmente a partir do século XX, quando festas de casamento passaram a incorporar elementos padronizados e decorativos, incluindo docinhos finos. O casadinho, nesse contexto, representa harmonia e equilíbrio.

Receita

Ingredientes:

  • brigadeiro;
  • beijinho ou brigadeiro branco.

Modo de Preparo:

Una pequenas porções dos dois doces.

Cajuzinho

O cajuzinho é um exemplo claro da criatividade brasileira diante de limitações. Apesar do nome, não leva caju na receita tradicional. Seu sabor vem do amendoim, ingrediente mais acessível e amplamente disponível.

O doce se popularizou ao longo do século XX, especialmente em festas simples, por ser econômico e fácil de preparar. O nome vem do formato inspirado no caju, que mostra a importância estética mesmo em receitas humildes, além de reforçar a conexão com elementos da natureza brasileira.

Receita

Ingredientes:

  • 1 lata de leite condensado;
  • amendoim moído;
  • chocolate em pó.

Modo de Preparo:

Cozinhe em fogo baixo até atingir o ponto de enrolar.

> Deixe esfriar, modele e finalize com açúcar.

Surpresa de uva

Diferente dos demais, a surpresa de uva é um doce contemporâneo, surgido provavelmente no final do século XX ou início do XXI, em um momento em que a confeitaria brasileira começou a incorporar elementos mais sofisticados.

A ideia de envolver uma fruta fresca em um creme doce e finalizá-la com cobertura remete a técnicas mais elaboradas, aproximando o doce caseiro de tendências da confeitaria profissional.

Sua popularidade cresceu com a internet e as redes sociais, em que receitas visuais e práticas ganharam destaque.

Receita

Ingredientes:

  • 1 lata de leite condensado;
  • 1 colher de sopa de manteiga;
  • 3 colheres de sopa de chocolate em pó ou leite em pó;
  • uvas verdes.

Modo de Preparo:

Cozinhe em fogo baixo até atingir ponto de enrolar.

Deixe esfriar, envolva a uva com creme e finalize.

Los angeles

Emily Blunt e Stanley Tucci ganham estrelas na Calçada da Fama de Hollywood

A homenagem coincide com a estreia de O Diabo Veste Prada 2, filme que reúne os dois novamente nas telas

01/05/2026 22h00

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Naiara Camargo

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Os atores Emily Blunt e Stanley Tucci receberam suas estrelas na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles, na tarde de quinta, 30. A homenagem coincide com a estreia de O Diabo Veste Prada 2, filme que reúne os dois novamente nas telas. As estrelas de número 2.841 e 2.842 foram entregues em uma cerimônia que contou com a presença de grandes nomes do cinema americano.

Meryl Streep, que vive a icônica Miranda Priestly na franquia, foi um dos destaques do evento. Em discurso emocionado, ela brincou que sente Emily como uma filha e demonstrou carinho igualmente profundo por Tucci, com quem mantém amizade antiga.

Robert Downey Jr., que contracenou com Blunt em Oppenheimer (2023), também subiu ao palco para exaltar a colega, com direito a piadas sobre a experiência de trabalhar sob a direção de Christopher Nolan. Matt Damon e Dwayne "The Rock" Johnson completaram o time de celebridades que homenagearam os "estrelados".

Cunhados na vida real desde 2012 - Tucci é casado com Felicity Blunt, irmã da atriz -, os dois comemoram juntos o reconhecimento na mesma cerimônia.

O Diabo Veste Prada 2, já em cartaz nos cinemas, traz de volta também Anne Hathaway e Meryl Streep, além de novos integrantes ao elenco.

AGENDA CULTURAL

Com feriado prolongado, Campo Grande está repleta de atrações para todas as idades e gostos

Fim de semana tem teatro, dança, cinema e muito mais

01/05/2026 10h08

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A trama acompanha as mudanças no universo da moda e do jornalismo, com personagens icônicos revisitados sob uma nova perspectiva

A trama acompanha as mudanças no universo da moda e do jornalismo, com personagens icônicos revisitados sob uma nova perspectiva Reprodução/Divulgação

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O feriado prolongado do 1º de Maio chega com uma programação cultural diversificada em Campo Grande, reunindo estreias de cinema, espetáculos teatrais, dança contemporânea, atrações infantis e eventos voltados ao empreendedorismo feminino.

De hoje a domingo, moradores e visitantes terão à disposição uma agenda intensa, que mistura lazer, reflexão e experiências culturais em diferentes regiões da cidade.

A seguir, confira os principais destaques do fim de semana.

CINEMA -  "O DIABO VESTE PRADA 2"

O grande destaque das telonas é a estreia de "O Diabo Veste Prada 2", uma das produções mais aguardadas do ano. Mais de duas décadas após o lançamento do primeiro filme, a trama acompanha as mudanças no universo da moda e do jornalismo, com personagens icônicos revisitados sob uma nova perspectiva. A expectativa é de grande público nas salas de cinema da Capital.

A programação também inclui o documentário "Zico O Samurai de Quintino", que oferece um olhar sensível sobre a trajetória de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro.

A produção reúne imagens de arquivo, depoimentos e momentos marcantes da carreira do atleta, ampliando o repertório cultural disponível nas telonas.

Outros títulos seguem em cartaz, como produções familiares, comédias e animações, garantindo opções para públicos de diferentes idades ao longo do feriado prolongado.

PARA A CRIANÇADA

O fim de semana também é uma oportunidade especial para quem busca diversão em família. A Arena Nickelodeon, instalada no Shopping Campo Grande, entra em seus últimos dias de funcionamento e promete despedida em grande estilo.

A trama acompanha as mudanças no universo da moda e do jornalismo, com personagens icônicos revisitados sob uma nova perspectivaDiversão  Arena Nickelodeon - Espaço de diversão para as crianças entra em seus últimos dias no Shopping Campo Grande

O espaço reúne ambientes temáticos inspirados em personagens conhecidos do público infantil, como Bob Esponja, Patrulha Canina e Dora Aventureira.

Com atividades interativas e circuitos lúdicos, a atração é voltada para crianças até 10 anos e proporciona experiências que estimulam a imaginação e o movimento.

Outra opção é o Yuup Experience, parque indoor que ocupa mais de mil metros quadrados e oferece uma ampla variedade de brinquedos. Entre as atrações estão trampolins, infláveis, estações esportivas, jogos eletrônicos e espaços temáticos com dinossauros.

A proposta é unir diversão e segurança em um ambiente planejado para receber famílias durante todo o dia.

TEATRO

A cena teatral sul-mato-grossense ganha evidência neste fim de semana com o espetáculo "Atriz de Quinta Beth Terras por Trás das Luzes", que será apresentado no domingo, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian.

A montagem, em formato de monólogo, presta homenagem à trajetória de Beth Terras, figura fundamental para o teatro no Estado. Em cena, a atriz Giovanna Zottino conduz o público por uma narrativa que atravessa diferentes fases da vida da personagem, revelando momentos de alegria, desafios e superação.

Com uma dramaturgia que equilibra humor e emoção, o espetáculo convida o público a refletir sobre os bastidores da arte e as escolhas que moldam uma vida dedicada aos palcos. Ao evidenciar o lado humano da artista, a peça reforça a importância do teatro como espaço de resistência e expressão.

DANÇA

A programação cultural também abre espaço para a dança contemporânea com o espetáculo "Rompendo Silêncios", apresentado pela Ginga Cia. de Dança, hoje, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian.

Com entrada gratuita, a obra propõe uma reflexão sobre temas urgentes, como a violência contra a mulher e as estruturas de poder presentes na sociedade. Por meio do movimento, os artistas exploram tensões, silenciamentos e possibilidades de transformação, criando uma experiência imersiva para o público.

Além da apresentação, o projeto inclui oficinas e momentos de diálogo, ampliando o alcance da proposta e fortalecendo a formação de público para a dança contemporânea.

MÊS DAS MÃES

O Shopping Bosque dos Ipês dá início ao evento Mães no Bosque, que segue até o dia 17 e propõe uma programação que vai além do consumo.

Realizada em parceria com a BPW Campo Grande, a iniciativa valoriza o protagonismo feminino e reúne atividades que discutem temas como maternidade, liderança, inclusão e empreendedorismo.

Entre os destaques estão a exposição da artista Iacita Azamor, com obras exibidas diariamente na praça central, e a Feira de Economia Criativa, que acontece nos fins de semana e reúne mulheres empreendedoras com produtos autorais.

A programação inclui ainda palestras, oficinas e rodas de conversa, criando um espaço de troca de experiências e fortalecimento de redes de apoio entre mulheres. A proposta contempla diferentes realidades, incluindo mães atípicas e mães de pet, ampliando o olhar sobre a maternidade contemporânea.

INFANTIL

As crianças também têm espaço garantido na programação cultural com o espetáculo "Kalivôno", que será apresentado amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa.

A montagem utiliza a dança como linguagem principal para aproximar o público infantil das culturas populares brasileiras, valorizando saberes indígenas, afro-brasileiros e quilombolas. A proposta é promover o acesso à arte desde cedo, de forma lúdica e educativa.

Com entrada gratuita, o espetáculo se apresenta como uma opção acessível para famílias que desejam incluir experiências culturais na rotina das crianças.

 

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