Dialogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Carmen Eugênio - poeta brasileira "O momento ideal é o que se vive agora, sem expectativas extremas, sem certezas, sem demora”

FELPUDA

Ex-cabecinha coroada não esconde do distinto público que vem vivendo aquele momento de pensar “ah, se arrependimento matasse...”. E tem deixado bem claro, em outras palavras, que jogou errado, não montando no cavalo encilhado que passou na sua frente em tempos não muito distantes.

Hoje, pelo que se vê, a figura está a pé, tentando desesperadamente resgatar o prestígio de outros tempos, e quem usufruiu da montaria está a galopes de distância.



Escreva a legenda aq

Na segunda-feira (20), a partir das 20h30min, no Auditório Professor Luís Felipe de Oliveira, do Curso de Música da UFMS, localizado no Bloco 23, a Banda Experimental Comunitária realizará apresentação intitulada “Cine Concerto”, com peças musicais relacionadas a filmes, desenhos e novelas. Já nos dias 27 e 28, têm apresentações da Orquestra Experimental Comunitária. E dia 4 de dezembro haverá espetáculo de Maternitas com Madrigal. A entrada é gratuita, com distribuição de senhas 30 minutos antes do início das apresentações. Mais informações: ufms.br.

Elaine Brito, Marijane Souza, Loreta Zardo e dra. Maria de Lourdes Quevedo

Natalie Klein

Furacões

Ações policiais têm assolado o poder público como fortes vendavais, causando estragos em pretensões eleitorais de uns e outros. O mais recente passou por Amambai, Campo Grande, Bela Vista e Naviraí. Os envolvidos são acusados de crime de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Devassa em documentos e em computadores vai deixar muita gente em palpos de aranha.



Papel

Como único representante do União Brasil na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Coronel Villasanti deverá ter papel importante em seu partido na interlocução com outras legendas com vistas às eleições de 2024. O União vem sendo cobiçado para formação de alianças. A hipótese de ter candidatura própria não está totalmente descartada.

De volta

Depois de tentar mandatos “começando por cima”, sem sucesso, tudo indica que personagem da política de MS resolveu baixar a bola, até para voltar a ser lembrado. O dito-cujo assumiu importante cargo e, assim, colocou o nariz para fora da água para ganhar fôlego na área política.

Aniversariantes

SÁBADO (18)

Maria Angélica Serrano Machado,

Adelaide Maria de Paula Noronha,

Dra. Ilzia Doraci Lins Scapulatempo,

Archibald Joseph Lafayette Stockler

Macintyre,

Lacy Coelho Barbosa,

Nair Barbosa Carvalho,

Dra. Rosângela Graça da Cunha,

Selma Maria de Jesus Coelho,

Ricardo José Santullo,

Lauriane Laiz Cruz Siqueira,

Luiz Felipe Cruz Siqueira,

Manoel Cordeiro Damião,

Antonio Divino Monteiro,

Adaildo Ribeiro dos Santos,

Eloisa do Carmo Rego de Almeida,

Tavane Ferraresi,

Edson Zardine Suppo,

Nelson Lopes,

Elvis Emerson Soares Rocha,

Vivian Alvarenga Fogaça,

Érica Thome Marzabal,

Edna de Barros Manzoni,

Keila Vânia Fernandes Jara Oshiro,

Dr. Roberto Alberto Nachif,

Eurides Noda Aoki,

Eunice Veríssimo Baruta, Roberto

Mira,

Luciana Garcia Gabas Coelho,

Darcy Freire,

Flávio Queiroz,

Nilson Feitosa,

Urubatam Helou,

Amaury Barbosa Lima Worms,

Marcelo Desidério

de Moraes,

Sônia Garib,

Marcela Alcantara de França,

Kalil Abrão Filho,

Krisshinna Félix Cavana,

Eli de Oliveira Dosso,

Sandra Oliveira da Silva Brum,

Ana Gláucia Godoy,

Juarez Canhete Costa,

Mário Márcio Ferreira

da Silva,

Mário Roberto Ferreira

da Silva,

Margarida Bezerra da Silva,

Francisco Guedes,

Katiuscia Mendes de Moraes,

Janete Miranda Pinheiro,

Wilson Augusto dos Santos,

José Audax César Oliva,

Dra. Sandra Helena Gonsalves de

Andrade,

Luiz Carlos Sobral Pettengill, José

Mendes Fontoura Neto, João Zuder

de Souza,

Sílvia Handa Conte,

Rodrigo Cunha dos Santos,

Vanderley Serrou Camy,

José Destefani,

Idemar de Castro Paula,

Wagner Bernardes Junior,

Márcia Mello Gabino,

Elaine Paula de Oliveira,

Fausto Estrada Rios,

Erny Ernesto Goelzer,

Luciano Zamboni,

Leonice Gasparine,

Rudmar Klabond,

Masami Kudo,

Airton Gaidargi Bogue,

Bruno Roberto Petry,

Carla Muller,

Bruno Marini,

Katia Yamaga,

João Felipe Menezes Lopes,

Sueli Akemi Nishimura Shimabuco,

Maura Lúcia Barbosa Leal,

Susana Mara Espinha Spinelli,

Josiane Machado Gonçalves.

DOMINGO (19)

Symonne Pimentel Castro

de Oliveira Lima Parizotto,

Adélia Calache Zaccur,

Jane Diniz,

Dr. Salim Cheade,

Cecília Tânia Grinberg Zauith,

Fabiola Corrêa Martins Bertoncelo,

Hercules Pereira Dias e Silva,

João da Rosa Leonel,

José Luis de Oliveira Disperati,

Izabelino Rito Echeverria,

Maria Alice Merli Oliveira Lima,

Antônio Francisco Alves,

Elza Nakazato,

Klebber Jacks Paixão Recalde,

Israel Alves Boiadeiro,

Ronaldo Ferreira de Souza,

Marley Escudeiro Pereira,

Maximiliano Bernardes

de Paula,

Edmundo Benites,

Geraldo Antero da Silva,

Mario da Veiga,

Izabel Duailibi,

Romilda Paracampos

de Almeida,

Cristianne Buainain Balbuena,

Fábio Augusto Assis Andreasi,

Ana Maria Fontoura

de Freitas,

Juliana Tonsic de Lima

dos Santos,

Anna Yamazato,

Nathália Fagundes Borges Teruel,

Carmem Lúcia Dias

dos Santos Trindade,

Márcia Ferreira Girão,

Aparecido Martins Silva,

Laércio Martins Plácido,

Denise Xavier Mariano,

Dra. Karla Thais da Silva Taveira

Samdim,

Eida Celia Lucindo

de Almeida Gutierrez,

Carlinda Asato,

Carlos Estefe Rodrigues Silva,

Jonas Felix de Souza,

Jucena Isabel Gomes Cardoso,

Ricardo Alex Cornejo Peredo,

Adelaine Botter Conciani

de Oliveira,

Toufic Baruki Neto,

Jessica Hellen Scaff,

Leonardo Calarge Zahran, Cristina

Santin,

Dr. Reinaldo Pedroso,

Ubiratan Medeiros Chita,

Rafaela Mallmann Dias,

Luiz Carlos Nichikuma,

Claudete Aparecida Bocchi, Lídia

Delamare Espíndola,

José Antônio Fiuza de Andrade,

Adélia Fontoura Basmage,

Frederico Cohrs,

Nelson Fraide Nunes,

Márcio Antonio Soares Abrahão,

Juliana Vilas Boas Fernandes Brum,

Carlos Mauricio Corrêa da Costa,

Luciana Tenuta de Arruda,

Arilthon José Sartori Andrade Lima,

Nelson Pasa,

Breno Pinhé Leal de Queiroz,

Flaviane Keiko Azato,

Michelly de Oliveira Sarmento Daroz,

Ivan Toniello.





Colaborou Tatyane Gameiro