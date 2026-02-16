Bloco Cia Barra de Saia faz a folia na Orla Morena

Hoje a Orla Morena será palco de um espetáculo de cores, sons e afetos que promete transformar o Carnaval campo-grandense em um verdadeiro encontro entre gerações, ritmos e histórias.
É ali, longe da multidão da Esplanada Ferroviária, que o bloco Cia Barra da Saia abre sua imensa saia de 10 metros de diâmetro para acolher mães, crianças, foliões e até pets em um cortejo que celebra o encanto e a potência da cultura popular.
A proposta, bem diferente do Carnaval de rua tradicional, é criar uma festa em que o cuidado e a alegria caminham lado a lado.
Idealizado pela produtora cultural e atriz Angela Montealvão, o bloco nasceu do desejo de resgatar a memória das antigas folias de bairro, marcadas por afeto e convivência comunitária, mas com um olhar contemporâneo e inclusivo.
“A Cia Barra da Saia existe para lembrar que o Carnaval sempre foi um lugar de afeto, cuidado e resistência. Nós resgatamos os ritmos do afoxé e as latinidades sem perder o brilho da rua, mas oferecendo um espaço onde mães, especialmente as solo, possam existir com liberdade, segurança e alegria. Carnaval não precisa ser sinônimo de sufoco. Pode ser abraço, memória e pertencimento”, afirma Angela.
ABRAÇO À EXISTÊNCIA
Esse abraço coletivo ganha forma na organização da festa. O evento conta com o Espaço Barra da Mãe, uma área segura e estruturada para mulheres responsáveis por crianças pequenas, com a presença de monitores especializados em infância e acessibilidade.
O local vai oferecer atividades lúdicas, momentos de descanso e vivência do Carnaval de maneira acolhedora e sem pressa – um convite à convivência entre gerações.
Outro destaque é o olhar para a acessibilidade. Durante toda a programação haverá intérpretes de Libras, além de uma equipe capacitada no atendimento a pessoas com deficiência, reforçando o compromisso do bloco com a inclusão real e o direito à festa para todos os corpos.
E porque o Carnaval também é feito de brincadeiras, o bloco abre espaço para os foliões de quatro patas. A parceria com a Maranatha Pet Shop criou o Carnaval Pet, com distribuição gratuita de abadás-bandanas em todas as unidades da loja, sorteio de brindes para os pets fantasiados e tendas de apoio para hidratação e descanso dos animais no início e no fim do cortejo.
É um convite para que famílias inteiras encontrem seu espaço sob a grande saia do bloco.
ORQUESTRA
No coração dessa celebração está a Orquestra da Cia Barra da Saia, regida pelo maestro Lucas Rosa. Formada por 35 músicos, a orquestra não acompanha o bloco: ela o conduz. Ao som de sopros, percussões e cordas, o grupo percorre a avenida transformando o desfile em um espetáculo musical a céu aberto.
“A Cia Barra da Saia nasce do desejo de reconectar o Carnaval com sua essência musical mais viva. As músicas e os sopros sempre foram a alma da festa. Mas aqui ampliamos isso: arranjamos afoxé, latinidades e ritmos afro-brasileiros para o cortejo, criando uma experiência que dança entre tempos e territórios. Nossa orquestra, com 35 músicos, não acompanha o bloco, ela o conduz. Ela é protagonista. É raro ver isso em Campo Grande, e é uma honra trazer essa potência para nossa cidade”, explica Lucas.
A música do bloco ecoa uma ancestralidade que mistura o batuque das ruas com a delicadeza dos sopros. Cada nota é pensada para embalar o movimento da grande saia, símbolo do grupo e peça central do espetáculo.
Quando ela se abre sobre os foliões, tingindo o chão e o céu com cores que lembram o sol e o mel, a cidade parece suspender o tempo. É nesse instante que o Carnaval se transforma em pura poética – um lembrete de que a festa popular também é espaço de memória e identidade.
>> Serviço
Carnaval da Cia Barra da Saia
Local: Orla Morena, próximo ao palco principal;
Data: hoje (segunda-feira de Carnaval).
Horários:
- 15h às 16h – DJ Renan + atividades da Barra da Mãe;
- 16h às 18h – Orquestra Cia Barra da Saia;
- 17h – Cortejo sob o pôr do sol vermelho e amarelo (cores do bloquinho);
- 18h30min às 20h30min – Pagode 67;
- 20h30min às 22h30min – Trio Mistura das Minas.