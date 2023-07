Cantor douradense, Léo Verão se apresenta em Campo Grande nesta quarta (19)

Correio B

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Clarice Lispector - escritora brasileira Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você

não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe

em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento”. Felpuda

Pegar ou largar. Essa é a encruzilhada a que chegou certa figurinha que se achava o “top da galáxia” na seara política. Esqueceu-se que a eleição de ontem não é a mesma de hoje e que os rumos mudam. Dessa forma, acreditava que voltaria para nova disputa como, digamos assim, o salvador da pátria. Entretanto, foi orientado a esquecer esse sonho e tentar uma vaga como vereador. Se quiser. Como ensina o ditado: “Quem muito quer, nada tem”.

Cena

Até setembro, Campo Grande será palco do projeto Cena Aberta – Encontros Paralelos, com incentivo do Fundo de Investimentos Culturais, da FCMS, e com apoio do Sesc-MS e da UFMS.

Mais

De autoria de Nill Amaral, diretor da Cia Ofit, o trabalho promete movimentar ainda mais a classe artística com a oportunidade de uma residência com o dramaturgo e diretor pernambucano Newton Moreno.

Em parceira com o governo do Estado, o Sistema Fiems apresentou, na sede da ONU, em Nova Iorque, nos EUA, as diretrizes de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul para os próximos quatro anos, as quais estão vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pelas Nações Unidas. O documento foi entregue durante o Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável pelo chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, ao ministro-conselheiro Emer Kloss, membro da missão permanente do Brasil com a ONU.

Lacy Coelho Barbosa e Lúcia Martins Coelho Barbosa Lacy Coelho Barbosa e Lúcia Martins Coelho Barbosa

Lais Franklin

Prazo

A inspeção de equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de MS nas unidades de saúde de Campo Grande constatou certos problemas. Dois deles: a dificuldades dos servidores municipais em extrair relatórios dos sistemas, a fim de apurar o número de pessoas atendidas, e na área de recursos humanos, a ausência de profissionais para composição mínima de equipes multiprofissionais. Foi dado o prazo de 20 dias para que a prefeita da Capital, Adriane Lopes, apresente as justificativas.

Cadeira

A partir de agora, quem estará à frente das articulações do PSD em Campo Grande, voltadas às eleições de prefeito e vereadores, é o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto. Ele é o novo presidente do partido, nome referendado pelo senador Nelson Trad Filho, dirigente estadual, e pelos vereadores que integram a sigla. O ex-prefeito Marcos Trad era quem comandava a legenda na Capital.

Em frente

Pedrossian Neto começa a avançar em sua jornada política. Ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Campo Grande, chegou a ser cogitado para ser o vice na chapa de reeleição de Marcos Trad, mas o então prefeito achou que seria melhor ele continuar na administração. Em 2022, disputou e ganhou uma vaga na Assembleia Legislativa de MS. Na sequência, tornou-se vice-líder do governo de Eduardo Riedel na Casa de Leis. No dia 17, foi escolhido como o novo presidente do PSD municipal.

Aniversariantes

Dr. Mário Eugênio Peron,

Rosimeire Carlos Teixeira,

Cláudio Ostetto Oliveira,

Sandra Mendonça Paulino,

Simone Silva,

Ester Lucia Pereira,

José Paulino Duarte,

Daniel Martins Costa,

Luiz Alexandre Uehara,

Glauter Ferreira,

Alirio de Moura Barbosa,

Fátima Aparecida Luizari Stabile,

Augusto Guilherme Schunck,

Luciano Carlos Silveira,

Vera Lucia Ferreira dos Santos,

Thatielle Souza da Silva,

Kenji Kurashige,

Stenio Ferreira Gonçalves,

Dra. Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira,

Marcelino Pereira dos Santos,

Dr. Haydn Fernandes Pacheco,

Bruno Alex Carvalho de Resende,

Elias Gazal Dib,

Dolores Guimarães,

Maysa Segovia Anastácio,

Eliel dos Santos Morais,

Ana Lúcia Santos Pereira,

Tathyana Kalline Lucas Resende,

Eliane Bignarti,

Ermeto Lazaretti,

Godofredo Ferreira de Almeida,

Oswaldo Cardoso,

Leila Guimarães,

Domingos César Vieira Filho,

Cristina de Menezes,

Luziana Cristina de Matos Rodrigues,

Célia Regina Rodrigues Ribeiro,

Manoel Gonçalves da Silva,

Eloi Martins Ribeiro,

Olinda Pereira Andrade,

Jenny Ferreira Soares,

Manoel Quintana Rydlewski,

Vicente Azuaga,

Albertina Pereira de Souza,

Dr. Antônio Lastoria,

Márcio Fortini,

Ana Marli Ajala da Rocha,

Anacleto de Araujo Chaves,

Ecicles Ferreira,

Paulo Felipe dos Santos,

Luciana Brandão Floriano,

Vânia Miranda Rodrigues da Cunha,

Sandra Mara de Carvalho Buchara,

Mayara Aiko Mori,

Rejane Tavares Soares,

Marlene Ferreira,

Arly Campos Costa,

Ademar Gessi Nunes,

Ramona Aparecida Martins Machado,

Argos Camilo Silva,

Heldson Elias Martins,

Pedro Geraldo Marques,

Hamilton Fernando Machado

de Mattos,

Moema Santos Lima,

Geisa Lúcia Oliveira,

Liliana Caribé Junqueira Netto,

Flávio Rodrigues,

Vânia Souza,

Sandra Maciel de Almeida,

Rogério Marques,

Jhonny José Ajala Carvalho,

Glauce Aparecida Vieira Castoldi,

Pedro Carlos Campos,

Abel Augusto Rodrigues,

Samuel Assayag Hanan,

Juli Anderson,

Túlio Fernandes Vieira,

Elisabeth Fregabani da Costa Vieira,

André Luiz Becker dos Santos,

Oscar Ribeiro,

Wagner Almeida Turini,

Roberta Kelly Figueiredo da Silva,

Julia de Sousa Carvalho

da Silva Corrêa,

Ana Maria Souza de Oliveira,

Edina Aparecida Vieira

Fonseca de Macedo,

Glaucio Rezende de Freitas,

Hugo Walter Nicolai Weinmann,

Carla Andrea Basso,

Lauro Takeshi Miyasato,

James Cesar Yule de Oliveira,

Dilamar Aparecida Lopes do Rego,

Yutaca Yamazaki,

Raul José Goyos Ferreira,

Estevão Villalba,

Clari Maria Stevaux,

Anderson Carvalho,

Fernanda Nunes Marteli,

Cláudia Gina Colavite,

Zoroastro Stockler de Assis,

Nivio Barranqueiro,

Ana Carolina Souza de Almeida Colman,

Claudia Xavier Lopes Felippe,

Hellen Cordeiro Correa,

Maria Luísa Tôrres Almeida,

Carlos Henrique dos Santos.

Assine o Correio do Estado.