Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz Julianne Trevisol

A atriz Julianne Trevisol graduou-se em Artes Cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) e pela Universidade Estácio de Sá (ensino superior), além de cursar especialização em Preparação Corporal, na Angel Vianna.

Na Televisão, a novela infantil Floribella (Band TV) foi o marco de sua estreia como atriz. Daí em diante, começou sua carreira de sucesso na TV. Já fez parte do elenco das produções da Record TV - “Balacobaco” (2012), Vidas em Jogo (2011), Promessas de Amor (2009), Os mutantes: caminhos do coração (2008/2009), Paixões Proibidas (2007), Caminhos do Coração (2007) e a série Milagres de Jesus (2014).



Na Globo, integrou o elenco da série “Os dias eram assim” (2017) e da trama das sete “Totalmente Demais” (2015).

Entre seus trabalhos, ela também protagonizou a websérie Põe na Conta, do Gshow, participou da série TOC’S de Dalila, da Multishow; e esteve na série Desencontros, de Rodrigo Bernardo. No teatro, esteve em cartaz com a peça “Ela é meu marido”, ao lado de Bia Guedes.



No teatro, ela estrelou “Uma vida boa” (2014/2017) e o projeto ganhou prêmio APTR (Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro). Já no cinema, fez parte de “Divã” (2009) e “Ninguém ama ninguém... por mais de 2 anos” (2014).



"Não me limitei a apenas um tipo de plataforma ao longo da minha carreira. Além das novelas e séries, tive a oportunidade de atuar no cinema, no teatro e em outros projetos diversos.



Em 2015, ela participou do reality Super Chef Celebridades, do programa “Mais Você” - no qual ela foi a vencedora. Ela também tem formação em balé clássico, jazz e sapateado; danças de salão (gafieira, forró, bolero, soltinho, salsa, zouk) e contemporânea, além de canto e acrobacia em tecido aéreo.

Julianne é Capa do Correio B+ desta semana, e com exclusividade ao Caderno ela fala sobre escolhas, religião, trabalhos e projetos.

A atriz Julianne Trevisol é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Diagramação Denis Felipe e Denise Neves

CE - Entre novelas, séries, cinema e teatro, qual dessas plataformas você mais gosta de trabalhar e por quê?

JT - Não me limitei a apenas um tipo de plataforma ao longo da minha carreira. Além das novelas e séries, tive a oportunidade de atuar no cinema, no teatro e em outros projetos diversos. Por exemplo, minha última incursão no universo bíblico foi há três anos, interpretando Nidana em Gênesis. Desde então, explorei diferentes papéis, como no musical "Casas de Cazuza", nos filmes "Nosso Lar" e "Casas e Casais", além das séries "Luz" da Netflix e "Vicky Amuza" da Globoplay, entre outros trabalhos.

Sobre a questão da fé e religiosidade, é importante destacar que, embora eu seja cristão e tenha uma forte fé em Deus, acredito na espiritualidade como um todo, independente de religião específica. Acredito que cada um de nós tem uma missão nesta vida e que nossa jornada vai além do que vivemos aqui.



O sucesso de uma obra como "Chico Xavier", especialmente em um momento pós-pandemia, reflete não apenas a audiência do público espírita, mas também na capacidade da história de tocar temas universais como amor, perdão e esperança na regeneração da humanidade.



Ela nos faz refletir sobre nossas ações e nos conforta ao lembrar que nossos afetos perduram para além desta vida. Acredito que obras assim têm o poder de expandir mentalidades e emocionar pessoas, especialmente em um contexto onde o cinema brasileiro busca revitalização.

Participar de um projeto como esse não é apenas uma oportunidade artística, mas também uma missão, pois todos os envolvidos têm o objetivo de emocionar e transformar através da arte.



O fenômeno que o filme tem se tornado não é apenas pela credibilidade da história de Chico Xavier, mas também pela maneira como ela é contada e como ressoa com as pessoas, motivando-as a voltar ao cinema em busca de uma narrativa que fala de amor, redenção e perdão.

CE - Como foi participar de um reality show culinário a e o que mais te surpreendeu durante o programa?

JT - Sobre o superchefe, ele é um momento chave na minha vida, porque quando eu entrei eu achei que eu não era competitiva, eu entrei porque eu sou muito estudiosa e eu adoro aprender coisas novas e eu sempre gostei de gastronomia, mas eu não tinha conhecimento sobre cozinhar, tinha um instinto de gostar de cozinhar.



Como eu venho de uma família também que cozinha bem, né, mas uma coisa bem caseira, bem aquela coisa da comida caseira, eu não tinha muito esse olhar de como era uma gastronomia, como era esse universo dos chefes e aí eu aceitei esse convite, logo quando acabou totalmente demais, para participar do programa, que era um reality, muito no intuito de aprender, porque eu vi que nós ali, todos os dias, nós teríamos um workshop com cada chefe diferente de diversas modalidades, diversos estilos de gastronomia, uma culinária de cada lugar, uma culinária de cada tipo, isso me fascinou.



Quando eu fui vendo, eu já estava imbuída naquilo, eu já estava... dedicada naquilo, e aí eu não estava pensando em ganhar, mas a minha competitividade é muito grande comigo mesma, porque ela trabalha numa exigência minha.



Então essa minha exigência em querer me superar a cada momento, em ser melhor comigo mesma, foi o que fez eu ganhar esse programa, porque na final do programa, inclusive, eu perdi pontos por atraso, porque eu preferia atrasar o tempo e entregar os pratos para ganhar 10, entregar na qualidade, que eu sabia que eu estaria me superando, do que eu entregar no tempo e saber que eu poderia não ter entregue o meu melhor.



Então eu me arrisquei, perder para entregar o meu melhor, e eu lembro que eu tomei essa decisão em segundos na hora, eu falei, ou eu vou entregar, eu vou atrasar, eu posso perder por falta de pontos, porque vamos descontar os pontos, mas eu vou ganhar 10, ou eu posso, tenho a possibilidade de ganhar, mas também tenho a possibilidade de perder, porque eu posso não ganhar 10, porque os pratos não estão realmente como eu acho que estão, o melhor que eu poderia fazer, então eu optei em fazer o melhor.



Então essa minha competitividade, ela... Ela é, sobretudo, atravessada por mim, pelas minhas exigências, minha auto-exigência e a minha auto-superação. Então, o programa tem um marco na minha vida nesse sentido. Dali eu me apaixonei pela gastronomia e é algo que eu faço até hoje.



Estudo, faço curso na Le Cordon Bleu, faço experiências gastronômicas sempre que posso. Acabei conhecendo o universo da gastronomia, tenho grandes amigos chefes até hoje. Já viajei a outros lugares do mundo para conhecer gastronomias diferentes. E ainda pretendo ter projetos voltados para gastronomia e arte futuramente.

Julianne venceu o Super Chef na TV Globo - Divulgação

CE - O filme "Nosso Lar 2" e a série "Luz" na Netflix são projetos bastante distintos. Como é para você transitar entre diferentes gêneros e formatos de produção?

JT - Indiretamente, o público juvenil sempre me escolheu de alguma forma. Tenho uma conexão muito forte com crianças e sempre gostei delas.



Após me formar em dança, com especialização em balé de sapateado, comecei a dar aulas para crianças e pré-adolescentes. Posteriormente, ao concluir a faculdade de teatro, continuei lecionando teatro para crianças, inclusive em escolas especializadas.



Tenho ainda o desejo de reativar esse projeto para crianças especiais, sendo uma das madrinhas do Instituto Vidas Raras, que auxilia crianças com doenças raras. Entendo que é parte da minha vida me comunicar com esse público desde sempre e levar a arte a eles de alguma maneira, estabelecendo uma troca de energia gratificante.

Adoro o público infantil-juvenil. A novela Floribela, minha primeira atuação, foi muito especial, trazendo essa energia infantil. Em Mutantes, embora minha personagem, Gor, fosse inicialmente uma vilã, o público adolescente se identificou com ela, o que foi surpreendente. Mesmo sendo maléfica e possuindo poderes de hipnose, conectei-me de alguma forma com esse público, recebendo carinho mesmo interpretando uma vilã.

A vida sempre me proporciona trabalhos que me aproximam desse público. Os fãs de Mutantes cresceram, e novos públicos surgiram com trabalhos como Luiz e Vicky Amuza. Considero Luz uma série linda que aborda representatividade ao falar da comunidade indígena do Sky Gang, contando a história de Luiz de forma poética e lúdica. É crucial termos mais produções de qualidade para esse público, e é uma honra fazer parte delas quando convidada.

Em Vicky Amuza, interpretei uma sereia, exigindo preparação especial com uma cauda de 32 quilos e uma caracterização elaborada, levando mais de um mês para ser finalizada.



Embora tenham sido episódios específicos, a sereia se tornou uma figura marcante na série. Adoro quando há um esforço para criar personagens e histórias especiais para o público jovem, e é uma alegria fazer parte disso.

Com o elenco do filme Nosso Lar 2 - Divulgação

CE - Como está sendo a resposta do público para esses lançamentos mais recentes?

JT - Também é muito interessante essa comparação entre a Fernanda de "Luz" e a Lu de "Totalmente Demais". Coincidentemente ou não, nosso diretor geral, Thiago Teiter-Roy, que também foi meu diretor em "Totalmente Demais".



Quando me convidou para fazer os testes para "Luz", inicialmente fiz para outro personagem que não era a Fernanda. Isso se deu pelo receio de que a Fernanda pudesse ter alguma semelhança com a Lu, já que ambas eram secretárias e possuíam características joviais e solares. Achávamos que poderia haver muitas semelhanças entre elas, então, quando a Netflix decidiu que eu faria a Fernanda, pensei que seria interessante e desafiador, pois são personagens com algumas semelhanças.



O grande desafio seria encontrar as diferenças entre elas e atualizar certos aspectos, pois a Lu foi construída há sete anos. Eu, por outro lado, mudei e cresci como atriz nesse período. Embora ambas sejam jovens, interpreto a Fernanda com uma maturidade e repertório diferentes.



Foi uma grande brincadeira interpretar a Fernanda, explorar um universo que talvez eu já conhecesse um pouco devido à profissão dela, semelhante à da Lu, mas também encontrar as diferenças. Realmente havia diferenças nas quais me agarrei. Por exemplo, a Fernanda tem paixão por gatos, ela é completamente louca por eles.



Ao mesmo tempo que é solar, ela é muito solitária; sua família são esses gatos. Ela é uma menina bonita, divertida, mas também um pouco esquisita, com dificuldade em relacionamentos. Ela não sabe seduzir, chegar ou se colocar bem em relacionamentos, então ela comete erros constantemente. Portanto, há diferenças entre essas duas personagens, e foi isso que exploramos mais. Claro, a caracterização também ajudou bastante.



A Lu era muito colorida, com um cabelo claro e luminoso, enquanto a Fernanda tinha uma aparência mais São Paulo, com um estilo de cabelo mais clássico e uma paleta de cores sóbrias para o figurino. Essas diferenças contribuíram muito para a composição e construção da personagem.

CE - Existe alguma preferência entre trabalhar em produções para o cinema ou para o streaming?

JT - Minha maior lembrança da jornada da Gor, sem dúvida, foi como ela se tornou uma porta de entrada para mim, especialmente na época em que estava na Record. Foi uma oportunidade incrível e uma possibilidade muito grande de desenvolver meu trabalho.



Lembro-me da confiança que o diretor, Alexandre Vansini, juntamente com Tiago Santiago e a Record, depositaram em mim. Quando fui escalada para interpretar a Gor, inicialmente era apenas uma participação de dois ou três meses, e a personagem não tinha a dimensão que acabou ganhando, no entanto, transformei esse desafio em uma oportunidade.



Encarei a personagem com determinação e consegui expandir seu papel, tornando-a a grande vilã da novela e mantendo-a por três temporadas. Foi um processo incrível ver a personagem crescer e o reconhecimento do público.



Me recordo claramente de ser reconhecida nas ruas, as pessoas querendo ver como era a Gor, algo que nunca havia experimentado antes. Apesar de já ter uma carreira consolidada no teatro, na publicidade e na dança, interpretar a Gor foi um marco em minha carreira na televisão, sendo a primeira personagem de grande repercussão nacional que interpretei. Essa é, sem dúvida, minha maior lembrança dessa jornada.

Em Genesis - Divulgação

CE - Qual é a diferença mais significativa entre trabalhar no teatro e na televisão/cinema, e como você se adapta a essas diferenças?

JT - Sobre os meus 40 anos, é incrível chegar a essa idade. Nunca imaginei que me sentiria tão bem e tão realizada aos 40 anos. Acho que é uma libertação. Lembro-me de uma frase do Caetano que fala sobre a calma que vem com a idade, sobre deixar de ser tão ansioso.



Claro, isso não significa que eu tenha perdido completamente a ansiedade, especialmente porque a arte é uma profissão que naturalmente nos leva a questionar e enfrentar muitas incertezas emocionais ao longo da jornada. No entanto, ao atingir os 40 anos, sinto-me mais equilibrada.



Percebi que minha felicidade está intrinsecamente ligada à maneira como eu me posiciono no mundo, às escolhas que faço e como cuido de minha vida profissional, equilíbrio emocional e saúde física e espiritual.

Chegar aos 40 anos me trouxe clareza sobre como lido com os diferentes aspectos da vida. Também percebo que me tornei mais seletiva em relação às pessoas ao meu redor, o que, paradoxalmente, abre novas possibilidades de conexão e me ajuda a refinar minhas escolhas, alinhando-as cada vez mais com meus verdadeiros desejos.

Recentemente, minha intuição se tornou mais aguçada. A intuição feminina, tão característica do meu signo de Câncer, tornou-se mais evidente com a chegada dos 40. Aprendi a prestar mais atenção nessa voz interior, distinguindo-a de meras preocupações, e busco equilibrar melhor esses insights.

Além disso, sinto que ganhei maturidade emocional e uma maior segurança como mulher. À medida que me tornei mais segura, passei a encarar a vida de forma mais leve e, curiosamente, a me sentir mais jovem.



Quando era mais jovem, precisei assumir uma postura mais madura em muitos aspectos da minha vida profissional e pessoal. Agora, não sinto mais essa pressão de provar algo para os outros. Conheço-me melhor, compreendo minha trajetória e tenho uma ideia mais clara do que desejo para o futuro.

Essa sensação de autoconhecimento e segurança traz uma confiança renovada, pois sei quem sou e o que me trouxe até aqui. Estou ciente das minhas conquistas e sei para onde desejo direcionar-me daqui para frente. Aos 40 anos, tudo isso converge de maneira mais interessante e gratificante.

CE - Conta sobre sua personagem em Reis, vc esta confirmada para a 10ª temporada?

JT - A gente brinca que o personagem que escolhe a gente, não somos nós atores que escolhemos as personagens e a Isabel, sem dúvida nenhuma, me escolheu e o Wagner me deu essa grande oportunidade de contar essa história.



E além de tudo que já falei aqui sobre a minha relação com a história e com as minhas crenças, Isabel vem trazendo pra minha vida esse universo da maternidade. Ela é diferente das outras vilãs que eu fiz. Eu já interpretei vilãs e personagens que eram mães, porém todas as outras personagens que eu fiz que eram mães, como por exemplo a Nidana de "Gênesis", que tinha uma filha, elas não eram boas mães, né, porque por elas terem uma característica de desvio de caráter por serem vilãs, naturalmente elas acabavam não sendo ali uma mãe muito presente ou uma mãe muito dedicada, ou uma mãe exemplar. Então eu não trabalhei tanto a fundo a relação com a maternidade antes e essa relação ela foi trabalhada durante.

De verdade, no filme "Nosso Lar", porque nós tivemos ali uma família muito coesa, a minha relação com essas crianças foi muito especial e foi uma relação que foi além do filme, nós temos essa relação até hoje, os meus filhos do filme me chamam de mãe até hoje, nós nos encontramos fora do trabalho durante esses dois anos que se sucederam entre as filmagens e agora a estreia.



Eu estou acompanhando eles crescerem, então mexeu muito comigo fazer mãe dessas três crianças, porque isso veio numa fase onde eu tinha acabado de decidir fazer o congelamento de óvulos porque eu tinha entendido que realmente ser mãe é um dos meus sonhos de vida e que eu gostaria de preservar a minha fertilidade para que eu pudesse ser mãe quando eu achasse que é o momento, dentro de um contexto familiar que eu acredito, com os valores de família que eu acredito.



Então, eu ainda não tinha tido e ainda não tive a oportunidade de vivenciar essa experiência na minha vida real. E ter podido vivenciar isso na arte foi uma experiência muito deliciosa, foi uma troca maravilhosa.

E, naturalmente, eu estava também bem sensível, porque eu estava no meio do processo do congelamento de óvulos, onde a mulher passa por um processo de hormônios bem delicado, onde mexe com o nosso instinto maternal.



Você faz uma aplicação dos hormônios que você precisa fazer para desenvolver aqueles folículos, desenvolver aqueles óvulos para fazer a coleta. Então, naturalmente, você sente o seu corpo como se você estivesse um pouco gestando alguma coisa.



Você não sabe bem o que é, você não está gestando de fato, mas você está num processo ali de pré-gestação de algo, que na verdade é daqueles óvulos que vão ser coletados para futuramente realizar esse meu sonho.



Então, tinha uma expectativa maternal naquele momento e a Isabel veio preenchendo o meu coração dessa expectativa.



Eu usei todo esse emocional, essa sensibilidade para ela e, ao mesmo tempo, eu usei a serenidade que a personagem me exigia ter como uma mulher de fé, uma mulher que realmente pratica as boas ações dentro da família dela, dentro da casa dela, uma mulher que tem esperança, que tem certeza, que tem confiança em Deus, confiança de que as coisas realmente são como tem que ser e que as coisas vão ficar bem e vão melhorar.



Então, essa positividade, essa serenidade da Isabel eu levei para a minha vida no momento onde eu estava passando, embora gostoso, mas um processo difícil e delicado que é o processo de congelamento.