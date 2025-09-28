Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Heloísa Périssé

"Está sendo delicioso! A Zulma é vilã, mas também tem humor, exagero, é caricata e ao mesmo tempo muito humana"

Flavia Viana

Flavia Viana

28/09/2025 - 18h00
Continue lendo...

Heloísa Périssé vem brilhando como Zulma, sua primeira vilã, na novela das seis da Globo, Êta Mundo Melhor!. Na trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, ela interpreta a diretora do orfanato Casa dos Anjos, manipulando o núcleo central da história com uma vilã cômica, intensa e cheia de camadas surpreendentes.

Nos palcos, protagonizou ao lado de Marcelo Serrado a peça Avesso do Avesso, uma comédia sobre relacionamentos que percorreu diversas capitais brasileiras, conquistando o público com sua leveza e identificação.

No universo literário e audiovisual, lançou o livro Cheia de Graça, onde revisita sua trajetória — especialmente o período de tratamento contra o câncer — com fé, humor e inspiração.

Além disso, comandou ao lado da filha, Luísa Périssé, o programa Desencontro de Gerações (GNT), promovendo conversas bem-humoradas entre pessoas de diferentes idades, sempre com o humor como fio condutor.

Com mais de 30 anos de carreira, Heloísa é referência no humor e na dramaturgia brasileira. Criadora de personagens icônicos como Tati, Mary Help e Bia (Sob Nova Direção), tem passagens marcantes por programas como Zorra Total e Escolinha do Professor Raimundo, além de peças autorais, como E Foram Quase Felizes Para Sempre, que consolidam sua versatilidade e talento.

A atriz é Capa do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno Heloísa fala sobre a sua primeira vilã na novela das seis da TV Globo, trajetória e momentos com a família. 
 

A atriz Heloísa Périssé é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana

CE - Você tem uma trajetória marcada pela comédia, mas também por papéis mais sensíveis. Como você escolhe os projetos que abraça?
HP - Sempre busco projetos que me provoquem de alguma forma. Às vezes, o riso é o caminho, outras vezes, o drama. O que me move é a possibilidade de contar uma boa história, que dialogue com o público e também me desafie como atriz.

CE - Agora, vive a sua primeira vilã, em Êta Mundo Melhor. Como tem sido essa experiência? E a repercussão pelas ruas, com o público?
HP - Está sendo delicioso! A Zulma é vilã, mas também tem humor, exagero, é caricata e ao mesmo tempo muito humana. As pessoas nas ruas se divertem com ela, comentam, riem. É um prazer poder brincar com esse lugar da antagonista pela primeira vez.

CE - Depois de tantos personagens memoráveis, qual papel mais desafiou você como atriz?
HP - Cada fase trouxe seus desafios. A Tati, por exemplo, me deu liberdade de improviso, mas também exigia muito ritmo. Já a Zulma me colocou em um lugar novo, de vilania. E escrever e interpretar em teatro sempre me tira da zona de conforto.

CE - O humor sempre esteve muito presente no seu trabalho. Como você enxerga a importância do riso nos tempos atuais?
HP - O riso é essencial. É cura, é respiro. Num mundo tão acelerado, com tantas notícias pesadas, poder rir é um bálsamo. O humor não é só entretenimento, ele tem um papel social, nos ajuda a atravessar momentos difíceis.

CE - Ao longo da carreira, você já experimentou televisão, cinema e teatro. Existe algum desses espaços que é mais especial para você?
HP - Cada um tem sua magia. O teatro é o lugar da troca imediata com o público, onde tudo acontece ao vivo. A TV tem esse alcance enorme, entra na casa das pessoas. E o cinema é poesia no detalhe. Não consigo escolher, cada um me completa de uma forma.

CE - Você também é escritora. Como a escrita complementa sua vida artística? Tem novos projetos nessa área?
HP - A escrita me dá espaço para elaborar, organizar pensamentos e também criar universos. No livro Cheia de Graça pude compartilhar minha experiência de vida. Quero, sim, seguir escrevendo — talvez mais histórias, quem sabe até uma peça, um longa?

CE - Na vida pessoal, você costuma compartilhar momentos em família. Como concilia a rotina intensa de atriz com a maternidade?
HP - Não existe receita perfeita. É um equilíbrio diário, com culpas, ajustes e muito amor. Minhas filhas são minhas grandes parceiras, a gente aprendeu a crescer juntas.

A atriz Heloísa Périssé é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana

CE - Sua filha mais nova acabou de se mudar para Europa e a mais velha já não mora com você. Como é esse sentimento de “ninho vazio”?
HP - É um misto de orgulho e saudade. Fico feliz em ver que criei meninas independentes, que seguem seus caminhos. Mas, claro, a casa fica mais silenciosa, e eu preciso reinventar minha rotina sem elas por perto.

CE - Sua história de superação contra o câncer inspirou muita gente. Como essa experiência transformou sua forma de viver e trabalhar?
HP - Transformou tudo. Eu passei a valorizar mais o tempo, os pequenos momentos, a saúde. No trabalho, trouxe mais verdade, mais presença. Eu não deixo nada para depois.

CE - O que você gosta de fazer nos momentos de descanso, fora dos palcos e das câmeras?
HP - Eu amo estar com a família, cozinhar, caminhar, ver filmes. São momentos simples que me recarregam. Tenho vontade de escrever uma peça nova e também de me aventurar em projetos de cinema. Por enquanto, sigo com a novela e alguns convites para eu avaliar após o término da novela.

CE - Para além da carreira, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que se inspiram em você?
HP - Que nunca desistam de si mesmas. A vida pode nos trazer obstáculos, mas também nos dá força para superá-los. Acreditem no próprio valor, tenha fé em suas crenças e sigam em frente com coragem e amor.

 

Correio B+

Gastronomia B+: Para o jantar de domingo uma linguiça flambada na cachaça com purê de mandioquinha

Preferências nacionais, a linguiça e a cachaça em uma receita deliciosa para você fazer na sua casa

28/09/2025 13h30

Gastronomia B+: Para o jantar de domingo uma linguiça flambada na cachaça com purê de mandioquinha

Gastronomia B+: Para o jantar de domingo uma linguiça flambada na cachaça com purê de mandioquinha Foto: Divulgação/Pinterest

Continue Lendo...

No Correio B+ desta semana, a junção de duas paixões nacionais na cozinha para você reproduzir na sua casa, inclusive para o jantar de domingo, porque não? A Água Doce Sabores do Brasil compartilhou com a gente uma receita rápida e deliciosa que sem dúvida nenhuma fará sucesso, anota aí e depois repete hein, porque vale muito a pena...

LINGUIÇA FLAMBADA NA CACHAÇA COM PURÊ DE MANDIOQUINHA

Ingredientes:

500 gramas de linguiça artesanal
½ xícara de cachaça envelhecida
1 cebola roxa em pétalas
1 colher de sopa de manteiga de garrafa
500 gramas de mandioquinha (batata-baroa), descascada e picada
1 colher de sopa de manteiga
1/3 xícara de chá de creme de leite
Sal a gosto
Noz-moscada ralada a gosto (comece com 1/4 colher de chá)

Modo de preparo:

Comece cozinhando a mandioquinha em água fervente com uma pitada de sal por cerca de 15 - 20 minutos, até que esteja bem macia. Escorra e amasse com um garfo, até que esteja bem macia. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e adicione o purê de mandioquinha, misture bem e acrescente o creme de leite aos poucos, mexendo até atingir a cremosidade desejada. Tempere com sal, pimenta – do – reino e a noz-moscada, mexa por mais dois minutos para incorporar os sabores. Doure a linguiça na manteiga de garrafa, coloque a cebola e flambe com a cachaça. Sirva sobre o purê cremoso de mandioquinha e finalize com o cheiro-verde picado.


 

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 29 de setembro e 05 de outubro. Calma e paciência.

Sob a regência do Cavaleiro de Ouros, os próximos dias pedem calma, paciência e visão de longo prazo. É tempo de desacelerar, evitar impulsos e agir com responsabilidade antes de tomar decisões.

28/09/2025 12h00

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 29 de setembro e 05 de outubro. Calma e paciência.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 29 de setembro e 05 de outubro. Calma e paciência. Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Nesta semana, contamos com a presença do Cavaleiro de Ouros como carta regente. No Tarô, cada carta traz à tona um arquétipo que habita em nós e, agora, somos convidados a despertar o nosso Cavaleiro interior. Ele simboliza determinação, dedicação e paciência.

O Cavaleiro de Ouros surge como uma bússola diante da intensidade desta primeira semana de outubro. Enquanto o Sol em oposição a Netuno pode gerar ilusões e expectativas irreais, ele convida a manter os pés no chão, lembrando que conquistas reais exigem constância e prática. Já a quadratura de Mercúrio com Júpiter alerta para exageros e promessas vazias, e o Cavaleiro ensina que o avanço sólido se constrói no detalhe, na palavra medida e no compromisso com a verdade.

A oposição de Vênus e Saturno, trazendo restrições nos afetos e nas finanças, pede maturidade — exatamente a virtude deste cavaleiro que não se apressa, mas sabe estruturar. E, diante da quadratura intensa de Marte com Plutão, que pode despertar disputas e ressentimentos, ele lembra que a verdadeira força está no trabalho paciente e direcionado, capaz de transformar tensões em crescimento.

Assim, sua energia funciona como antídoto para os excessos da semana: um chamado para agir com responsabilidade, método e perseverança, construindo bases seguras em meio às turbulências.

O Cavaleiro de Ouros nos convida a transformar nosso impulso mental em ação concreta. Afinal, a verdadeira mudança acontece quando colocamos em prática aquilo que concebemos no plano das ideias.

Os Cavaleiros do Tarô sempre representam movimento e atitude, mas este cavaleiro tem uma energia diferente: ele não age de forma impetuosa, e sim com foco, disciplina e constância. Sua força está em nos lembrar de que o progresso não nasce apenas do entusiasmo inicial, mas da persistência diária.

Na carta do baralho Rider Waite, Cavaleiro de Ouros está montado em um cavalo imóvel, observando atentamente a moeda de ouro que segura em sua mão. Sem pressa, ele prefere avaliar e planejar cada passo antes de agir. Ao fundo, um amplo campo se estende, arado fileira por fileira, simbolizando que este Cavaleiro está disposto a trabalhar com dedicação para transformar seus sonhos em realidade, mesmo que a tarefa seja repetitiva e o resultado demore a aparecer. Como lembra Confúcio: “Não importa que você vá devagar, contanto que não pare”.

Cavaleiro de Ouros: passos firmes rumo ao sucesso

Assim como os outros Cavaleiros do Tarô, o Cavaleiro de Ouros simboliza o momento em que os ideais do Pajem ganham forma através do esforço, da disciplina e da responsabilidade. Ele é o trabalhador incansável do baralho: metódico, focado nos detalhes e comprometido com o resultado. Pode não ser o mais criativo ou ousado entre os Cavaleiros, mas sua força está na perseverança. Mesmo em tarefas rotineiras, ele segue firme até alcançar seus objetivos.

Essa carta indica que você está avançando de forma estruturada em direção às suas metas. Há um plano, uma estratégia definida, e sua dedicação garante que cada etapa seja cumprida. O progresso pode ser lento, mas é constante — passo a passo, você se aproxima da realização. O conselho do Cavaleiro é claro: mantenha o foco, siga suas rotinas e confie no processo. O tempo e a constância serão seus maiores aliados.

O Cavaleiro de Ouros também revela sua habilidade natural de planejar e executar. Você enxerga o objetivo, define o caminho e segue adiante com disciplina. Nada fica pela metade: cada detalhe é considerado, cada promessa cumprida. Sua postura pode parecer rígida, mas é justamente ela que garante resultados sólidos e duradouros.

Em alguns contextos, esta carta chama atenção para os aspectos mais comuns da vida: as tarefas domésticas, as obrigações diárias ou responsabilidades que exigem paciência. Ela lembra que assumir tais deveres, mesmo sem entusiasmo, faz parte do compromisso necessário para construir algo maior.

Neste sentido, o Cavaleiro de Ouros lembra que cuidar da saúde requer disciplina e paciência. Ele nos convida a estabelecer rotinas sólidas, desde a alimentação equilibrada até a prática regular de exercícios, sem buscar resultados imediatos, mas valorizando o progresso constante. Assim como observa cada detalhe antes de agir, este Cavaleiro nos lembra de ouvir nosso corpo, respeitar seus limites e investir no bem-estar a longo prazo, construindo hábitos que tragam estabilidade e vitalidade duradouras.

Por fim, o Cavaleiro de Ouros sugere uma abordagem prática e conservadora. Pode não ser um período de grandes aventuras, mas sim de consolidação. A rotina, a ordem e a perseverança são as chaves agora. Ainda que surja o cansaço ou a tentação de desistir, esta carta o incentiva a persistir. O caminho pode ser longo, mas a chegada é certa e o sucesso também.

O Cavaleiro de Ouros muitas vezes atua como mensageiro, trazendo sinais de novidades no campo material: um emprego, um negócio ou uma oportunidade financeira. Ele anuncia movimentos seguros e concretos, relacionados a patrimônio, trabalho e dinheiro. Sua presença indica estabilidade e progresso, mostrando que os esforços investidos começam a gerar resultados palpáveis.

Cavaleiro de Ouros

Cavaleiro de Ouros no Amor, Trabalho e Finanças

Nos próximos dias, a energia do Cavaleiro de Ouros convida à paciência e à dedicação. No amor, relacionamentos ganham estabilidade quando há cuidado e atenção aos pequenos detalhes; decisões impulsivas devem ser evitadas. No trabalho, o progresso é fruto de disciplina e esforço constante: cada passo bem planejado traz resultados duradouros. Nas finanças, a prudência é aliada: controlar gastos e priorizar investimentos seguros garante segurança e tranquilidade a longo prazo. É tempo de caminhar com firmeza, valorizando a constância e a responsabilidade em todas as áreas da vida.

Paciência como Virtude

O Cavaleiro de Ouros nos pede para seguir adiante mesmo quando o brilho da inspiração já se dissipou. Ele nos mostra que as maiores recompensas vêm para aqueles que mantêm o compromisso, elaboram um plano e o executam com firmeza. Seu chamado é para o trabalho consistente — aquele que, embora exija esforço e dedicação, prepara o terreno fértil para a colheita futura.

Não se trata de resultados imediatos, mas de construir bases sólidas: arar o campo, plantar as sementes, nutrir o crescimento e, só depois, desfrutar da colheita.

A Energia da Semana

Planejar é uma das melhores formas de alinhar-se com essa energia. Retome as ideias que te inspiram e pense em como trazê-las para a realidade. Pergunte-se: qual é o próximo passo prático que posso dar?

Esta semana é um convite para dar forma ao que já foi sonhado, criando estruturas que sustentem seus objetivos. Com paciência, constância e dedicação, você abre caminho para conquistas duradouras.

Devagar e sempre se vence a corrida! Continue avançando. Essa energia mais lenta está ajudando você a realizar as coisas, só não tão rápido quanto gostaria. Lembre-se, como diz o velho provérbio, “a pressa é inimiga da perfeição”.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

