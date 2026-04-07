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Mesmo após fim de prazo, categorias pressionam por reajuste

Servidores do governo do Estado ainda lutam em busca de aumento superior aos 3,81% sancionado pelo Executivo, apesar de vedação de revisão a partir de hoje

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

07/04/2026 - 09h45
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A partir de hoje fica vedada a concessão de reajuste salarial para servidores públicos que exceda a recomposição das perdas inflacionárias no ano, essa medida acontece sempre em ano eleitoral, 180 dias antes do pleito. Apesar dessa vedação estabelecida vedação pelo artigo 73, VIII, da Lei nº 9.504/1997, funcionários públicos de Mato Grosso do Sul ainda tentam conseguir um valor maior de aumento salarial.

Desde a semana passada as categorias tem pressionado deputados estaduais para que eles conseguissem uma agenda com o governo do Estado para chegar a um acordo. 

Entretanto, passado o prazo legal para que esse aumento além da inflação seja feito, as categorias ainda buscam essa agenda com a gestão.

Segundo o presidente do Fórum dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, Fabiano Reis, há uma reunião marcada para hoje à tarde com os coordenadores da entidade para que a categoria avalie o cenário e as possibilidades que tem.

“Sabemos das limitações impostas pela legislação eleitoral quanto a reajustes neste momento. Ainda assim, o que os servidores buscam é respeito, diálogo e melhorias nas carreiras, como promoções, melhores condições de trabalho e o enfrentamento da terceirização. O cenário atual já demonstra insatisfação em diversas áreas, com avanço da terceirização e defasagem nas carreiras, como no Detran-MS e na UEMS, além de mobilizações de servidores, o que reforça a necessidade urgente de abertura de negociação”, afirmou Reis.

“Seguimos abertos ao diálogo, mas com firmeza na defesa da valorização dos servidores”, completou o presidente do Fórum dos Servidores.

Quem também estão insatisfeitos com o reajuste são os professores da Rede Estadual de Ensito (REE). Segundo a presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Deumeires Morais, apesar da categoria ganhar acima do piso nacional, algumas medidas não agradaram os docentes.

“Nós entendemos que é um reajuste muito baixo, seria importante que o governo pudesse aplicar um percentual que trouxesse um ganho real para todos os servores públicos. São esses servidores que dedicam as suas vidas no atendimento à população, que fazem funcionar a máquina do governo em todos os setores, então era importante uma valorização maior”, afirmou a presidente da Fetems.

Apesar de contestarem o reajuste, nenhuma categoria, até o momento, deve entrar em greve além do servidores do Detran-MS, que estão em estado de greve e aguardam promessas para deliberar a paralisação por tempo indeterminado.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6994, segunda-feira (06/04): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/04/2026 08h26

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6994 da Quina na noite desta segunda-feira, 6 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,7 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 32 apostas ganhadoras, (R$ 10.963,47)
  • 3 acertos - 2.480 apostas ganhadoras, (R$ 134,72)
  • 2 acertos - 68.222 apostas ganhadoras, (R$ 4,89)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6994 são:

  • 21 - 44 - 53 - 80 - 29

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6995

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 7 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 6995. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2908, segunda-feira (06/04): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/04/2026 08h24

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2908 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 6 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 13 apostas ganhadoras, (R$ 36.472,15)
  • 18 acertos - 157 apostas ganhadoras, (R$ 1.887,49)
  • 17 acertos - 1214 apostas ganhadoras, (R$ 244,09)
  • 16 acertos - 7440 apostas ganhadoras, (R$ 39,83)
  • 15 acertos - 33697 apostas ganhadoras, (R$ 8,79)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 237.068,99)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2908 são:

  • 96 - 14 - 11 - 77 - 38 - 00 - 97 - 20 - 72 - 43 - 94 - 22 - 32 - 93 - 58 - 05 - 26 - 15 - 46 - 53

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2909

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 8 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2909. O valor da premiação está estimado em R$ 14 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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