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Celular caiu na água? Colocar no arroz funciona? Especialista revela o que fazer

Afinal, colocar o celular no arroz após cair na água realmente funciona? Carregar o aparelho durante a noite estraga a bateria? E fechar aplicativos melhora o desempenho?

Flavia Viana

Flavia Viana

20/06/2026 - 17h00
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Os smartphones se tornaram itens indispensáveis no dia a dia, concentrando funções que vão muito além da comunicação. Mas, junto com a popularização dos aparelhos, também cresceram as dicas e crenças sobre como cuidar deles.

Afinal, colocar o celular no arroz após cair na água realmente funciona? Carregar o aparelho durante a noite estraga a bateria? E fechar aplicativos melhora o desempenho?

Para esclarecer as principais dúvidas, a empresária e especialista em tecnologia mobile Michelle Menhem separou os mitos e verdades mais comuns sobre o uso e a manutenção dos smartphones.

1. Colocar o celular no arroz após cair na água ajuda a salvar o aparelho?

Mito.

Essa é uma das recomendações mais populares, mas não é a solução mais eficaz. O arroz pode absorver parte da umidade externa, porém não consegue retirar a água que já entrou nos componentes internos do aparelho. Além disso, partículas do alimento podem se alojar nas conexões e agravar o problema.

“O ideal é desligar imediatamente o celular, não tentar carregá-lo e procurar uma assistência técnica especializada o mais rápido possível para realizar a limpeza adequada”, orienta Michelle.

2. Carregar o celular durante a noite inteira estraga a bateria?

Mito.

Os smartphones modernos possuem sistemas inteligentes que interrompem ou reduzem a carga quando a bateria atinge 100%. Embora o hábito não cause danos imediatos, o carregamento contínuo por longos períodos pode contribuir para um desgaste gradual ao longo dos anos.

3. Usar o celular enquanto ele está carregando pode causar explosão?

Mito.

Em condições normais de uso, o risco é extremamente baixo. Os problemas costumam estar relacionados ao uso de carregadores de baixa qualidade, baterias danificadas ou aparelhos com defeitos.

“Se o celular estiver esquentando excessivamente durante a recarga, é importante procurar uma avaliação técnica”, alerta a especialista.

4. Fechar aplicativos abertos melhora o desempenho do aparelho?

Depende, mas na maioria dos casos é mito.

Tanto o Android quanto o iOS foram desenvolvidos para gerenciar automaticamente os aplicativos em segundo plano. Fechar todos os apps constantemente pode, inclusive, aumentar o consumo de bateria. A recomendação é encerrar apenas aplicativos travados ou que apresentem falhas.

5. Deixar a bateria chegar a 0% antes de recarregar aumenta sua vida útil?

Mito.

As baterias de íons de lítio utilizadas atualmente funcionam melhor quando permanecem, sempre que possível, entre 20% e 80% de carga. Descarregar completamente o aparelho com frequência pode acelerar o desgaste da bateria.

6. Carregadores paralelos podem danificar o smartphone?

Verdade.

Esse é um dos problemas mais recorrentes observados nas assistências técnicas. Carregadores sem certificação podem fornecer tensão inadequada, provocar superaquecimento e até comprometer componentes internos do aparelho.

7. O modo avião realmente faz a bateria durar mais?

Verdade.

Ao ativar o modo avião, o smartphone interrompe conexões como rede móvel, Wi-Fi e Bluetooth, reduzindo significativamente o consumo de energia, especialmente em locais com sinal fraco.

8. Películas protegem contra qualquer tipo de quebra da tela?

Mito.

Embora sejam eficientes para reduzir riscos superficiais e oferecer alguma proteção contra pequenos impactos, as películas não garantem proteção total contra quedas mais fortes.

9. Atualizações de sistema deixam o celular propositalmente mais lento?

Mito.

As atualizações normalmente trazem melhorias de segurança, correções de falhas e otimizações de desempenho. Em aparelhos mais antigos, no entanto, a inclusão de novos recursos pode exigir mais processamento, gerando a sensação de lentidão.

10. O calor excessivo pode reduzir a vida útil da bateria?

Verdade.

O calor é um dos principais fatores de degradação das baterias de lítio. A exposição frequente a altas temperaturas acelera processos químicos internos que reduzem sua capacidade de armazenamento de energia.

11. Deixar o celular conectado ao carregador após atingir 100% prejudica a bateria?

Parcialmente verdade.

Os aparelhos atuais contam com sistemas de proteção contra sobrecarga. Ainda assim, permanecer constantemente conectado à energia após atingir a carga máxima pode contribuir para um desgaste gradual da bateria ao longo do tempo.

12. Reiniciar o celular periodicamente ajuda no desempenho?

Verdade.

Reiniciar o aparelho de tempos em tempos ajuda a encerrar processos desnecessários, liberar memória e corrigir pequenos erros temporários do sistema, contribuindo para um funcionamento mais estável.

13. Aplicativos que prometem “limpar memória” realmente melhoram a performance do aparelho?

Mito.

Na maioria das situações, esses aplicativos acabam consumindo mais recursos do que economizando. Os sistemas operacionais modernos já realizam um gerenciamento eficiente da memória sem necessidade desse tipo de ferramenta.

14. Capinhas muito grossas podem contribuir para o superaquecimento do celular?

Verdade.

Alguns modelos mais robustos podem dificultar a dissipação do calor gerado durante atividades como jogos, gravação de vídeos e carregamento rápido. Por isso, é importante optar por acessórios de qualidade.

15. Banheiro e cozinha são locais inadequados para guardar ou usar o celular?

Verdade.

Além da água líquida, fatores como vapor do chuveiro, umidade constante e gordura presente no ambiente da cozinha podem afetar os componentes internos do aparelho ao longo do tempo.

Cuidados simples evitam prejuízos

Segundo Michelle Menhem, muitas pessoas só procuram assistência técnica quando o problema já está avançado, o que pode aumentar os custos de reparo ou até levar à perda definitiva do aparelho.

“O maior erro que vejo no dia a dia é esperar o problema piorar para procurar ajuda. Muitas falhas simples podem ser resolvidas com manutenção preventiva, evitando prejuízos muito maiores. Assim como fazemos revisões em um carro, os smartphones também precisam de cuidados para terem uma vida útil mais longa e um melhor desempenho”, conclui a especialista.


 

Cinema Correio B+

Office Romance: Jennifer Lopez pilota nova comédia romântica

Filme da Netflix aposta no carisma de J.Lo

20/06/2026 14h00

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Office Romance: Jennifer Lopez pilota nova comédia romântica

Office Romance: Jennifer Lopez pilota nova comédia romântica Foto: Divulgação

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Todo ano chega junho romance comanda as dicas e críticas, mesmo que esse ano a Copa do Mundo entre no circuito. Há muitas despedidas de grandes séries, batalhas épicas, reencontros. Sem esquecer dos cinco anos do Caderno B+, não é?

Então, a minha dica de filme da semana vem com algumas ressalvas, mas posso estar sendo amarga. Vocês me dizem! Me volto para o novo filme de Jennifer Lopez: Office Romance.

A atriz e cantora americana conhece melhor do que poucas atrizes a fórmula da comédia romântica. De The Wedding Planner a Maid in Manhattan, passando por Monster-in-Law e Marry Me, sua carreira está repleta de filmes que entendiam exatamente o que o público esperava dela: carisma, charme, humor e uma protagonista pela qual era fácil torcer.

Talvez por isso, Office Romance, nova produção da Netflix, seja uma experiência que flerta com o frustrante. Não porque seja um desastre, mas porque parece desperdiçar todos os elementos que poderiam torná-la memorável.

No filme, Lopez interpreta Jackie Cruz, CEO da companhia aérea AirCruz. Filha do fundador da empresa, Jackie construiu a reputação de uma executiva brilhante, disciplinada e obcecada por regras. Entre elas está uma política rígida que proíbe relacionamentos entre funcionários.

O problema surge quando Daniel Blanchflower (Brett Goldstein, de Ted Lasso), advogado responsável por defender a companhia de uma série de processos, entra em sua vida. O que começa como uma relação profissional rapidamente evolui para algo mais, colocando os dois em rota de colisão com as próprias normas da empresa.

A premissa possui potencial. O universo corporativo, a tensão entre poder e desejo e o cenário de uma companhia aérea poderiam render uma comédia romântica elegante e divertida. Há até alguns momentos em que o filme parece encontrar esse caminho.

Um dos melhores envolve Jackie pilotando seu próprio avião durante uma viagem ao lado de Daniel. Enquanto enfrenta uma área de turbulência, ela o tranquiliza afirmando que jamais o deixaria cair do céu. É uma cena simples, mas que sugere uma profundidade emocional que o restante do filme raramente alcança.

O maior problema de Office Romance é que ele nunca parece realmente interessado em desenvolver o relacionamento central. Em vez disso, o roteiro de Brett Goldstein e Joe Kelly se dispersa em uma quantidade excessiva de personagens secundários, participações especiais e subtramas que lembram mais uma série de streaming condensada em duas horas do que um filme propriamente dito. Há histórias paralelas, conflitos corporativos, dramas familiares, funcionários excêntricos e romances secretos disputando espaço constantemente.

O resultado é que Jackie e Daniel passam boa parte do tempo dividindo atenção com elementos que pouco acrescentam à narrativa principal. A química entre Lopez e Goldstein nunca se torna totalmente convincente porque o filme raramente permite que os personagens simplesmente existam juntos. Quando a relação começa a ganhar alguma força, o roteiro logo encontra uma nova distração.

Jennifer Lopez também acaba limitada por essa abordagem. Embora seja claramente o centro da produção, Jackie permanece uma personagem surpreendentemente superficial. Sabemos que ela é poderosa, admirada e competente.

Sabemos que herdou a companhia do pai e que continua pilotando aviões. Mas o filme nunca vai muito além dessas características. Em muitos momentos, a sensação é de que estamos assistindo menos a uma personagem e mais a uma versão idealizada da própria Jennifer Lopez.

Talvez seja por isso que Betty Gilpin frequentemente pareça a presença mais interessante da tela. Interpretando Sydney, braço-direito de Jackie, ela traz espontaneidade, humor e personalidade para uma história que, por vezes, parece excessivamente preocupada em manter sua protagonista impecável.

Gilpin encontra humanidade mesmo nas situações mais absurdas e ajuda a dar vida a cenas que poderiam facilmente passar despercebidas.

Curiosamente, uma das sequências mais divertidas do filme acontece depois dos créditos. Após Jackie e Daniel assumirem publicamente o relacionamento, a empresa passa a permitir romances entre funcionários desde que sejam declarados oficialmente. O resultado é uma avalanche de revelações envolvendo praticamente todo o escritório.

Casos secretos, relacionamentos inesperados e situações constrangedoras transformam o departamento de recursos humanos em um caos absoluto. É uma cena leve, engraçada e cheia de energia, que acaba destacando algo curioso: o filme parece mais interessado nos personagens secundários do que em sua história de amor principal.

No fim, Office Romance funciona da mesma forma que muitas produções românticas da Netflix. É bonito, agradável e fácil de assistir. Distrai durante algumas horas e oferece o conforto familiar de uma estrela carismática fazendo exatamente aquilo que o público espera dela. Mas falta algo essencial. Falta química. Falta profundidade. Falta personalidade.

Jennifer Lopez continua sendo uma presença magnética. O problema é que, desta vez, nem ela consegue fazer o filme voar.

CULINÁRIA

Confira receitas fáceis e nutritivas para fazer durante a Copa

Veja receitas fáceis e nutritivas para torcer pela seleção sem abrir mão da alimentação equilibrada, com opções que vão do grão-de-bico crocante a chips, pastinhas e espetinhos de frutas

20/06/2026 10h00

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Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializados

Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializados Reprodução

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Para quem vai reunir amigos e família para assistir aos jogos da Copa do Mundo, os petiscos costumam ser parte indispensável deste momento. No entanto, salgadinhos industrializados, frituras e alimentos ultraprocessados podem transformar a diversão em exageros que pesam na balança e na saúde.

A boa notícia é que existem diversas opções de petiscos saudáveis, saborosos e fáceis de preparar, capazes de agradar até mesmo os torcedores mais exigentes.

Entre as alternativas que vêm ganhando espaço está o grão-de-bico assado e crocante, uma receita nutritiva, rica em proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais. Além dele, vegetais assados, chips naturais, pastinhas leves e espetinhos de frutas podem compor uma mesa colorida e equilibrada para acompanhar cada lance da partida.

Além de ajudar a controlar o consumo excessivo de calorias, essas opções oferecem nutrientes importantes para o organismo e podem contribuir para a sensação de saciedade, evitando que a fome volte logo após o intervalo do jogo.

Mesa saudável

Nutricionistas costumam recomendar que os petiscos da torcida sigam algumas regras simples: priorizar alimentos in natura ou minimamente processados; reduzir frituras e produtos ultraprocessados; incluir fontes de fibras e proteínas; oferecer frutas e vegetais; manter água disponível durante toda a partida; evitar excesso de refrigerantes e bebidas açucaradas.

Uma boa estratégia é combinar diferentes texturas e sabores. Assim, é possível transformar os encontros desta Copa do Mundo em momentos de confraternização sem abrir mão da saúde.

Com receitas simples, ingredientes acessíveis e muito sabor, a torcida ganha energia para acompanhar cada lance do campeonato sem os excessos tradicionalmente associados aos dias de jogo.

Grão de bico assado e crocante

Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializadosRECEITA Grão de bico assado e crocante - Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializadosFoto: Reprodução

Ingredientes:

  • 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido, escorrido e bem seco;
  • Azeite extravirgem para regar;
  • Sal a gosto;
  • Páprica, curry, pimenta calabresa ou outras especiarias de preferência.

Modo de Preparo:

> Pré-aqueça o forno a 220ºC.

Forre uma assadeira grande com papel-manteiga;

Espalhe o grão-de-bico sobre um pano limpo e seque delicadamente;

Se desejar mais crocância, retire a pele dos grãos após o cozimento;

Transfira para a assadeira, regue com azeite e tempere com sal;

Asse por 20 a 30 minutos, mexendo na metade do tempo;

Quando estiver dourado e crocante, retire do forno;

Ainda morno, adicione páprica, curry ou outros temperos;

Deixe esfriar antes de servir.

Pipoca caseira com ervas

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de milho para pipoca;
  • 1 colher de sopa de azeite;
  • Orégano, alecrim ou páprica;
  • Sal, moderadamente.

Modo de Preparo:

Estoure a pipoca normalmente e, após pronta, adicione as ervas e os temperos.

Palitos de legumes com molho de iogurte

Ingredientes:

Para os palitos

  • Cenoura;
  • Pepino;
  • Salsão;
  • Pimentão colorido.

Para o molho

  • 1 pote de iogurte natural;
  • Suco de meio limão;
  • Hortelã picada;
  • Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes do molho e sirva acompanhado dos vegetais cortados em tiras.

Homus

Ingredientes:

  • 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido;
  • Suco de 1 limão;
  • 2 colheres de sopa de tahine;
  • 1 dente de alho;
  • Azeite;
  • Sal a gosto.

Modo de Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador ou processador até formar uma pasta homogênea. Sirva gelado.

Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializadosRECEITA Chips de batata-doce assados
Foto: Reprodução

Chips de batata-doce assados

Ingredientes:

  • 2 batatas-doces médias;
  • 1 colher (chá) de sopa de azeite;
  • Sal a gosto;
  • Páprica defumada ou ervas secas.

Modo de Preparo:

Corte as batatas em fatias bem finas;

Misture com azeite e temperos;

Distribua em uma assadeira sem sobrepor as fatias;

Asse a 200ºC por cerca de 20 minutos;

Vire na metade do tempo;

Retire quando estiverem douradas e crocantes.

Espetinhos de frutas

Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializadosRECEITA Espetinhos de frutas
Foto: Reprodução

Ingredientes:

  • Morango;
  • Uva;
  • Melão;
  • Manga;
  • Kiwi;
  • Abacaxi.

Modo de Preparo

Monte os espetinhos alternando as cores para deixá-los mais atrativos.

Tomatinhos recheados com ricota temperada

Ingredientes:

> 20 tomates-cereja;
> 150 g de ricota;
> Ervas finas;
> Azeite;
> Sal a gosto.

Modo de Preparo:

Corte a tampa dos tomates;

Retire parte da polpa;

Misture a ricota com as ervas

Recheie os tomates e leve à geladeira até a hora de servir.

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