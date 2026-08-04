O velho ensinamento de que "em casamento ou batizado não se vai sem convite"... Leia na coluna hoje

Érico Veríssimo escritor brasileiro
"Eu não devia observar tanto, pensar tanto. Se vivesse mais no ar, era mais feliz. Quando a gente quer olhar tudo, acaba descobrindo o que há de feio no mundo”
FELPUDA
O velho ensinamento de que “em casamento ou batizado não se vai sem convite” parece ter voltado à moda. Dizem as más-línguas que parlamentar tentou prestigiar, ou melhor, aproveitar um rega-bofe promovido por conhecida instituição, mas acabou barrado na porta pelos seguranças. A reação foi imediata: redes sociais, discurso de vítima e muita indignação com o tratamento considerado indigno para com a pessoa em questão. Em tempos de campanha eleitoral, qualquer contratempo rende alguns minutos de exposição. Só faltou pedir investigação sobre o cardápio...
É cada uma!...
A deputada comunista Jandira Feghali quer proteger os gamers e, de quebra, criar o Fundo Nacional de Preservação e Fomento aos Jogos Eletrônicos. O projeto ainda abre brecha para se receber incentivos pela Lei Rouanet.
Mais
A proposta prevê também regras para empresas que encerrarem servidores, com aviso prévio, alternativas aos jogadores e multas em caso de descumprimento. Pode?
Está no Senado para análise o projeto de lei que assegura aos povos indígenas e tradicionais o direito de usar elementos de indumentária, como cocares e turbantes, em fotografias de documentos oficiais de identificação. Desde que esses elementos não impeçam o reconhecimento da fisionomia da pessoa, será permitida a utilização de fotografia com indumentária tradicional em documentos como carteiras de identidade, de motorista, de trabalho e Previdência Social, além do passaporte. O projeto é de autoria da deputada Célia Xakriabá (Psol-MG) e a relatoria é da deputada Sônia Guajajara (Psol-SP). O direito deverá ser regulamentado segundo as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil.
Pra valer
Encerradas as convenções, termina o espetáculo das homologações e começa a fase em que a papelada pesa mais que os discursos. Até o dia 15, partidos e federações devem registrar oficialmente seus candidatos na Justiça Eleitoral. Depois disso, cada nome será analisado quanto à documentação, elegibilidade e exigências legais. Em outras palavras, o palanque dá lugar ao processo. E nem sempre quem sobe ao palco consegue passar pela burocracia, seja por um motivo ou outro, conforme ensina a história política do Estado.
Na real
O candidato ao governo de MS pelo PT, Fábio Trad, participou da convenção que homologou a candidatura de Lula à reeleição. No material distribuído à imprensa, trecho do discurso do petista-morchamou atenção: “Eu peço desculpas pelos erros que eu cometi, peço desculpas pelas coisas que eu não fiz...” A declaração, feita durante exaltação da gestão, dividiu espaço com o reconhecimentode falhas e falsas promessas. Para adversários, um prato cheio.
Atrevidos
Nem hospital escapa mais das ações dos ladrões. Em Dourados, criminosos serraram a tubulação de cobre do Hospital da Vida durante a madrugada, provocando infiltrações e obrigando à transferência de nove leitos para os corredores. Além do prejuízo material, o furto colocou pacientes em risco e acendeu alerta para a segurança da unidade. A Polícia Civil investiga o caso. E, no fim, a conta acaba sobrando para toda a população.
ANIVERSARIANTES
- Dr. José Roberto Paquera,
- Laís Doria Passos Monteiro
- de Barros,
- Henrique Ceolin,
- Luciana Condi,
- Reginaldo Alves de Araújo,
- Roberto Arruda Amorim,
- de Almeida e Silva,
- Artur Dias de Souza,
- Edmundo Ribeiro do Nascimento Júnior,
- Claudemir Aparecido da Silva Amaral,
- Diogo Ferreira Rodrigues,
- João Ermelino de Mello,
- Almir Dalpasquale,
- João Pereira Filho,
- Marilene Cavalheiro Fernandes,
- Domingos Marciano Fretes,
- Carlos Eduardo Miranda Teodoro,
- Lucas da Rosa,
- Gildo Pereira,
- Paulo César Santos Pereira,
- Munir Saad,
- Marcelo Michelin,
- Dr. Élio Marsiglia,
- Keyla Márcia Almeida Arruda,
- Dr. Paulo Marcos Esselin,
- Manuel Inácio Dias,
- Wilma Brito Soares,
- Lúcia Regina da Cruz Butkevicius,
- Onildo Bezerra Pinho,
- João Yusei Uehara,
- Luciana Amizo Câmara,
- Wilson Pinheiro,
- Newton de Araujo,
- Denise de Moraes,
- Júlio Cesar Durães dos Santos,
- Marcelo Derly Amador de Souza,
- Edmar Rodrigues dos Santos,
- Vanderley Souza de Andrade,
- Luiz Felipe Ferreira dos Santos,
- João Rafael Vieira Autal,
- Kelly Cristina de Araújo,
- Adaildo José de Carvalho,
- Francisco Cubel Zuriaga,
- Dra. Ronilce Lopes Parreira Furquim,
- Hélio Kawahira,
- Dr. Gerson Leme,
- André Luiz Cavalcante,
- Justino Machado Nogueira,
- José Carlos Macorin,
- Adriana Police dos Santos,
- José Antônio Sanches,
- Rosângela Toledo Patay,
- Amanda Barbosa Grisoste Brandão,
- Alan Fabricio Bento,
- Nilce Alves de Oliveira Freire,
- Cleuza Aparecida Medeiros,
- Lauro Nunes da Cunha,
- Miguel da Rocha,
- Elza Prado Maia,
- Helena Lúcia de Arruda Carneiro,
- José Tiradentes Lima Neto,
- Orivaldo Cardoso Filho,
- Elias Pereira de Souza,
- Ana Beatriz Charbel,
- Joaquim Domingos Roriz,
- Álvaro Scriptore Filho,
- Ednar Lopes Mendes,
- Gilmar Elias Batista,
- Márcia Meira de Paula,
- Caroline Vieira Nantes,
- Nádia Nascimento,
- Mônica Pacheco Valente,
- Pedro Paulo Barbosa,
- Jairo Gonçalves dos Santos,
- Domingos Ancelmo da Silva,
- Elsa Aparecida Rosa,
- Renato Torres Assis,
- Erika Alvares dos Santos,
- Rosimeire da Conceição Pereira França,
- Micheli Buccini,
- Larissa Ferreira,
- Theresa Cristina Monteiro,
- Adriana Paula da Cruz Ribeiro Jamusse,
- Otávio Bitencourt Rosa,
- Rosimeire Alves de Oliveira,
- Ana Lúcia de Souza Leite Rachel,
- Izabel Cristina Mello Delmondes Ocampos,
- Maria do Socorro Moraes Canteiro,
- Hassan Hajj,
- Nair Irene Lamana de Oliveira,
- Jacir Vieira de Barros,
- Maria Edina Araujo da Fonseca Ubida,
- Zenilton Aparecido da Silva,
- Janice Matiko Higa Rodrigues,
- Valdai Nery de Mello,
- Leonardo dos Santos Farias,
- Renilda Rodrigues Figueiredo,
- Estevão Rocha dos Santos,
- Tânia Ferriol,
- Nelson Duenhas,
- Renato de Aguiar Lima Pereira,
- Fernando Martins de Souza,
- Manuel Silva Rodrigues Cação,
- Humberto Luis Candeo Fontanini.
Colaborou com Tatyane Gameiro