Cinco fakes e uma verdade sobre miomas uterinos

Uma listinha de sugestões para curtir o domingo com a família e, claro, a mamãe

Antes de mais nada para as mães leitoras: Feliz Dia das Mães! Anualmente fico aqui pensando o que sugerir para o domingo em família, para curtir uma série ou filme em um dia que espero que estejam curtindo uma merecida folga. Não é tarefa fácil, porque não quero me repetir e tem tantos perfis de mães diferentes! Mas tento.

Em 2023, a minha lista é para as mães poderosas, mães ativas e até mães perigosas, porque sabemos que são capazes de tudo pelos filhos. A estreia mais badalada, claro, é a assustadoramente linda e inalterada Jeniffer Lopez na Netflix, com o longa, A Mãe (The Mother).

É aventura pura, com uma Jeniffer enfrentando bandidos para proteger sua filha. Não espere grandes surpresas, é clichê mesmo, mas J-Lo sempre convence.

Se você é como a minha mãe – fã de ‘true-crime’ – tem duas séries novas que eu também vou incluir aqui, embora sejam um pouquinho mais pesadas. Ambas se destacaram no Festival de Berlim de 2023, mas valem uma conferida.

Mães da Máfia reconta a história verdadeira das mulheres que tiveram a ‘ousadia’ de se unir e enfrentar a ultra violenta facção criminosa calabresa, a ‘Ndrangheta, e está disponível na StarPlus.

Mescla suspense e drama, fazendo o coração ficar apertado e disparado ao mesmo tempo por ser uma história de coragem e muita determinação contada sob a ótica das mulheres que se uniram contra o Crime. É uma versão oposta de O Poderoso Chefão porque tem glamour e é contada pela perspectiva feminina.

Mães da Máfia - Divulgação

E na LionsgatePlus estreou a série Vanda, que traz a brasileira Joana de Verona ao lado de Gabriela Barros revivendo a história de uma cabeleireira portuguesa que se transformou em assaltante de banco para poder conseguir dinheiro para sustentar seu filho.

Pois é, é incrível, mas entre 2011 e 2011, Dulce Caroço ficou conhecida como a “viúva negra”, assaltando 11 agências de bancos diferentes em Lisboa, depois que foi traída e abandonada pelo marido, que deixou com ela as dívidas com a Receita também.

Em desespero e um impulso, quando faltou dinheiro para alimentar seu filho, ela entra para o crime. A série mudou os nomes das personagens e trouxe mais aventura para a trama, com personagens novos, mas ainda assim vale conferir.

Eu juro que tentei buscar conteúdo mais tranquilo para sugerir, mamães, mas as mães 2.3 são mesmo as que tomam as rédeas das coisas em mãos. Bem no estilo do filme vencedor do Oscar, que está disponível no StarPlus, Tudo em Todo o Lugar Ao Mesmo Tempo, cuja trama – confusa a princípio – é sobre o relacionamento complexo e fraturado entre mãe e filha, que no multiverso precisam reencontrar o elo que as une.

Vanda - Divulgação

Mas talvez o que fique igualmente interessante é a série da Apple TV Plus, A Última Coisa que Ele Me Disse, com Jeniffer Garner. O suspense que é muito bem produzido, saiu do best-seller de mesmo nome e tem a assinatura de Reese Witherspoon, com a mesma linha de Big Little Lies.

O livro, escrito por Laura Dave, foi um grande sucesso na pandemia e chegou a ser anunciado como um futuro projeto de Julia Roberts, que foi substituída por Jeniffer Garner.

A premissa é relativamente simples: uma mulher (Garner) é surpreendida pelo desaparecimento repentino de seu marido (Nikolaj Coster-Waldau) e não apenas tem que cuida dar problemática enteada de dezesseis anos (Angourie Rice) como procurar a verdade sobre seu marido.



Bom tem bastante horas para maratonar! É só pegar a pipoca e curtir!