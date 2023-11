Agenda cultural

Bonito CineSur entra na reta final a partir desta sexta-feira; Mostra CineARQ faz mais uma sessão no MIS, também hoje; e, no Armazém do Campo, pré-estreia de curta-metragem sobre exilado paraguaio

Após seis dias de várias sessões, com mostras competitivas, homenagens, oficinas, seminários e debates, a maratona do Bonito CineSur 2023 chega ao fim neste sábado, no Centro de Convenções de Bonito, com o anúncio dos filmes vencedores (Mostra MS e Mostra Sul-Americana) e show da argentina Charo Bocarín, também conhecida como La Charo. Hoje ainda tem filme na tela, a exemplo do documentário “A Dama do Rasqueado” (2017), de Marinete Pinheiro.

Mas há muito o que assistir também na Capital. Acompanhe a seguir.

MIS

Em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS), o curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniderp apresenta, hoje, às 19h, no MIS, o longa “Ex _ Machina: Instinto Artificial”, do diretor Alex Garland. A sessão integra a mostra CineARQ, que faz parte do projeto EduCAU, desenvolvido pelo curso com o objetivo de promover atividades educativas e culturais para estudantes de toda a Capital.

O projeto foi idealizado a partir da necessidade de criações que se conectem de alguma forma com o universo da arquitetura e do urbanismo. E assim nasceu o CineARQ, que propõe análises e debates após a exibição de um filme de arte em que há intersecção entre a temática do cinema e da arquitetura, selecionado por mediadores renomados de Campo Grande.

“A parceria com o MIS nos dá grande satisfação, pois acreditamos que a formação de arquitetos e urbanistas deve ultrapassar as salas de aula. Por meio de ações como essa, fomentamos atividades que estimulam o senso crítico nos mais variados espaços da cidade”, ressalta a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniderp, Gisele Yallouz.

Na primeira edição, em maio deste ano, foi apresentado o filme “Medianeras”, de Gustavo Taretto, acendendo a discussão sobre o enfrentamento da solidão, entre outros dilemas da cultura virtual em um grande centro urbano. A mostra é gratuita e aberta ao público interessado, acima de 14 anos.

ARMAZÉM DO CAMPO

O Armazém do Campo abriga, neste domingo, às 15h, a primeira exibição do curta-metragem “Quando a Pátria Bate Forte”. Confira a sinopse do mais recente trabalho da cineasta Jamille Fortunato.

“Anúncio Martí dedicou a vida em prol da luta dos direitos e das liberdades dos camponeses e povos indígenas à terra. Hoje, ele não tem liberdade de voltar para sua terra natal e sofre de solidão, pois é refugiado político paraguaio desde 2003. Com a ascensão da extrema direita em países da América Latina, Anúncio perdeu o refúgio no Brasil e encontrou proteção em terras gélidas e distantes. Depois de anos de uma trajetória construída pela mídia através de ódio e fake news, nosso personagem, pela primeira vez, conta a versão da sua própria história. Poesias e sentimentos nos guiarão nessa narrativa político-poética-experimental”.

Martí foi perseguido, sequestrado e torturado no Paraguai e conseguiu refúgio político no Brasil a partir de 2003, onde viveu com sua mulher e dois filhos em Campo Grande. Na cidade, continuou sua luta em organizações camponesas e indigenistas, onde muitos companheiros conviveram com ele, nas reuniões, nas articulações, na base.

Em 2021, ele passa a ser perseguido também pelo governo brasileiro, até perder o refúgio. Atualmente, ele se encontra na condição de refugiado político na Finlândia e continua lutando para voltar à América Latina.

Jamille e Martí se conheceram em Campo Grande por meio da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, em 2013, e desde então a diretora passou a registrar e acompanhar o drama do paraguaio, que, até então, teve sua vida devastada e relatada em diversos meios midiáticos por meio do que a diretora assegura não passarem de fake news. O filme foi rodado entre Campo Grande e Paraguai, entre 2013 e 2016, e a Finlândia, no período de 2021a 2023.

Está programada, para a tarde de domingo, diretamente do Armazém do Campo, uma videochamada com Anúncio Martí. Presencialmente, marcarão presença, além da própria realizadora do curta-metragem, o músico, poeta, cartunista e jornalista paraguaio Mario Casartelli.

“Quando a Pátria Bate Forte” é resultado do apoio e do financiamento do estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de MS e do Museu de Imagem e Som. Com produção-executiva de Caroline Garcia, esse é o segundo filme que a baiana Jamille Fortunato, que viveu por mais de seis anos em Campo Grande, lança representando Mato Grosso do Sul.

Seu primeiro curta-metragem foi “Cordilheira de Amora II”, lançado em 2015, recebendo mais de 17 prêmios, entre eles o de Melhor Documentário no 20º Festival É Tudo Verdade, qualificação para o Oscar e finalista do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2016.

SHOPPINGS

Nos cinemas de shoppings da Capital, entre outras estreias, estão em cartaz: “As Marvels”, “Nina – A Heroína dos Sete Mares” e diversos títulos do Festival Varilux de Cinema Francês, a exemplo de “O Astronauta”, “O Desafio de Marguerite” e “O Livro da Discórdia”.