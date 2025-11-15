Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cinema B+: Tudo é justo: o julgamento exagerado da série com Kim Kardashian

A nova série da Disney+ e de Ryan Murphy é acusada de tudo, mas não é pior do que já vimos antes.

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

15/11/2025 - 13h30
Em tempos de redes sociais, poucas coisas são tão implacáveis quanto o tribunal da opinião pública. All’s Fair (Tudo é Justo), nova criação de RyanMurphy para a FX e o Hulu (aqui no Disney+), virou ré em tempo recorde e o veredito foi unânime: culpada de exagero, superficialidade e pretensão. As críticas vieram de todos os lados, da imprensa e dos espectadores, que enxergaram no projeto um desfile de estereótipos, histrionismo e glamour vazio. Mas, olhando com alguma distância, talvez o “crime” da série seja apenas o de repetir uma fórmula que a própria televisão americana consagrou há décadas, por isso por que tanto ódio?

Um tribunal de egos e vaidades

Na trama, Kim Kardashian interpreta Allura Grant, uma poderosa advogada de divórcios que comanda um escritório de mulheres em Los Angeles, especializado lidar com separações milionárias. Ao lado de Sarah Paulson, Naomi Watts, Glenn Close e Niecy Nash-Betts, ela mergulha em um universo onde ética, imagem e espetáculo se confundem, e onde cada audiência é tão performática quanto um tapete vermelho.

Tá, ela não é atriz, mas se algo comprova que o investimento valeu a pena são os algoritmos. Tudo É Justo estreou como um dos maiores sucessos da Hulu e se mantém em evidência porque no fim das contas é um veículo para os fãs curtirem Kim, e Murphy sabia disso.

A série combina drama, ironia e autoconsciência, um retrato tão exagerado quanto fascinante da cultura americana do sucesso. Cercar Kim de atrizes consagradas é uma boa estratégia porque mesmo com situações e diálogos absurdos, elas fazem mágica. Pelo menos Sarah Paulson faz. Tudo bem que seria um enigma ter estrelas indicadas ao Oscar e vencedoras do Emmy em papéis secundários se elas não estivessem associadas aos dois nomes mais lucrativos da indústria no momento. Aqui, nada muda para Kim ou Murphy e eles seguem amados por seus fãs.

Entre Laura Wasser e Kim Kardashian

A inspiração da série vem de duas fontes claras. A primeira é Laura Wasser, advogada das celebridades e ícone real de Hollywood, conhecida como “a rainha dos divórcios”, que representou nomes como Angelina Jolie, Britney Spears e Johnny Depp. Sua persona sofisticada, estratégica e midiática é a base do tipo de advogada que Murphy retrata: uma mulher que domina a lei e as câmeras com o mesmo controle.

A segunda inspiração é a própria Kim Kardashian, bacharel em Direito, que ainda está em processo para obter a licença que lhe permitirá advogar oficialmente, repetindo o caminho de seu pai, Robert Kardashian, célebre integrante da equipe de defesa de O.J. Simpson. Ao interpretar uma advogada em Tudo É Justo, Kim faz o que Ryan Murphy mais gosta: brincar com a linha entre realidade e ficção, transformando a própria imagem em performance. Vê la mal como atriz me preocupa menos do que antecipar o dia no qual ela for estar no Fórum advogando. 

Cinema B+: Tudo é justo: o julgamento exagerado da série com Kim Kardashian

Um novelão com toga

Ryan Murphy nunca escondeu o gosto pelo melodrama. Desde Nip/Tuck até Feud e American Crime Story, sua assinatura mistura escândalo, ironia e crítica social. Em Tudo É Justo, ele faz o que sabe melhor: transforma o poder em espetáculo. Luxuosa, teatral e autoconsciente, a série é um novelão jurídico, com ritmo de telenovela de tribunal, figurinos de revista e diálogos repletos de sarcasmo. O problema, talvez, seja o momento: o público hoje exige sutileza, enquanto Murphy insiste na grandiosidade e no exagero, o que faz parte de seu DNA. Mesmo assim, há carisma e química.

O quarteto central — Paulson, Watts, Close e Kim — domina a tela, mesmo quando o roteiro tropeça nas próprias ambições.  O julgamento do público — e o carisma do elenco Na recente passagem pelo Brasil, para divulgar a série no Rio de Janeiro, as estrelas foram cercadas por fãs e curiosos, e conquistaram todos. Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts e Kim Kardashian mostraram jogo de cintura raro: sorriram, brincaram com as críticas, tiraram fotos, atenderam fãs e deram respostas espirituosas sobre o “tribunal das redes”. Em meio à acidez que recebem desde a estreia, foram simpáticas, disponíveis e autodepreciativas, num contraste delicioso com o tom severo que as acompanha na ficção. Como resistir?

Veredito

No tribunal de Ryan Murphy, ninguém é inocente, nem o público. Tudo é Justo pode ser um exagero, mas é também um retrato do nosso tempo: elegante, caótico e irresistivelmente julgador. E, como o título já avisa, tudo é justo, ou, como sabemos no Brasil, vale tudo.

Como escolher um hobby transformador que faz sentido para você e por onde começar

Para além dos benefícios em estar desconectado das redes sociais, os hobbies também são ótimos para exercitar a mente

14/11/2025 23h00

Crédito: Freepik

A chegada do fim de semana pede por um momento de descanso. Muitas vezes, durante nossas folgas, ficamos com vontade de iniciar novos hobbies ou começar novos projetos, sempre empurrados para frente por não sabermos exatamente por onde começar. Se este é o seu problema, saiba que há soluções práticas e simples para desenvolver novas habilidades no seu tempo livre sem comprometer suas economias.

Para além dos benefícios em estar desconectado das redes sociais, os hobbies também são ótimos para exercitar a mente e aprender novas habilidades.

Comece com o que você já tem: materiais simples, recursos acessíveis

Muitas vezes um hobby é abandonado por causa dos custos. Por isso, vale buscar atividades de baixo custo de manutenção, com materiais acessíveis e reposição simples. Aulas gratuitas na internet também são um ótimo ponto de partida para seguir praticando sem pesar no bolso. Acessibilidade é a chave para começar sem pressão. Não espere ter tudo perfeito. Comece pequeno.

Busque algo que você faria só por prazer, não por obrigação

A atriz paulista Gabriela Oliveira, de 27 anos, escolheu começar a fazer colagens. Ela optou por não seguir referências e apenas criar do seu jeito - porque o hobby era para ela. Ao deixar de lado a ideia de profissionalizar ou alcançar um resultado perfeito, encontrou mais liberdade. Tirar essa pressão é o que mantém o prazer da prática. Pergunte-se: "Se ninguém visse ou curtisse isso, eu ainda faria?". Um hobby verdadeiro te traz satisfação mesmo sem aprovação externa.

Aceite que não vai sair perfeito - e tudo bem!

Uma coisa que se aprende com hobbies é se liberar do perfeccionismo. O hobby não é para performance, é para sentir. Então, não precisa ficar perfeito. Às vezes dá errado mesmo, recomece ou aproveite o erro. O foco é o processo. Divirta-se!

Repare no que desperta sua curiosidade natural

Às vezes, para começar, basta achar bonito mesmo. O que prende seu olhar e te faz perder a noção do tempo? Comece por aí. Você pode se surpreender amando ou odiando aquilo que viu no Pinterest ou no TikTok. Se odiar, é só buscar outra coisa. Hobbies também têm fases. Permita-se explorar e mudar, se quiser Leve o tempo que precisar. Não estamos com pressa.

Se possível, conecte-se com alguém - mas não dependa disso

Um hobby pode ser um espaço de vínculo - ir a oficinas, participar de aulões gratuitos ou fazer com alguém que você gosta. Mas também pode ser seu espaço de solitude nutritiva, e isso é ótimo. Foque no que te faz bem.

Observe o impacto no seu corpo e na mente

Um bom hobby te acolhe sem exigir resultado. Se você sente alívio, presença e leveza, continue.

AGENDA CULTURAL

Mostra de danças, estreias no cinema, show das bandas Naip e Cassino Boogie, e muito mais

Além da Cerrado Abierto, fim de semana tem show das bandas Naip e Cassino Boogie, brincadeiras e cantigas de roda da Cia. de Brincantes e filme de Pasolini no MIS; nos cinemas, Joaquin Phoenix e Pedro Pascal se enfrentam em "Eddington"

14/11/2025 10h00

Cassino Boogie, a banda leva seu poderoso groove para o Sunset Growler Station, amanhã, dividindo o palco com a banda Naip, que comemora o aniversário do baterista Deco

Cassino Boogie, a banda leva seu poderoso groove para o Sunset Growler Station, amanhã, dividindo o palco com a banda Naip, que comemora o aniversário do baterista Deco Foto / Divulgação

A segunda etapa da Cerrado Abierto – Mostra de Danças começou ontem, no Sesc Teatro Prosa, com um espetáculo solo de Campo Grande (“Talvez Seja Isso”, com Jack Mourão) e outro do Uruguai (“Krumpforismo”, com Eugenia Chirimini).

Até domingo, a mostra apresenta, em diferentes espaços, mais três espetáculos, sessões com trabalhos de videodança, roda de conversa, exposição e uma ecoball.

Hoje, às 19h, tem dois programas, ambos no Sesc Prosa: a estreia da Mostra de Videodanças, que tem curadoria de Luísa Machala (MG) e Ralfer Campagna (MS); e “Peça Única”, primeiro espetáculo da House of Hands Up MS, com 11 performers em cena numa releitura da cultura das ballrooms e da dança. Ingressos grátis via Sympla.

Amanhã, às 15h, na Hámor Livraria (Rua Amazonas, nº 1.080, São Francisco), a Coletiva De Trans pra Frente, Maria Yara, Maia Gauna, Emy Mateus Santos e Kaique Andrade pilotam a roda de conversa “Os Encantamentos, Esse Nosso Modo de Existir: Coletivos Queers e a Construção de Horizontes”.

No Centro Cultural José Octávio Guizzo, no mesmo horário, tem a abertura da exposição “Errar.Efeito”, de Gabriela Mancine e Luan Figueiró, e mais uma sessão da Mostra de Videodanças.

Quem se apresenta por lá, às 19h, é Iván Haidar. Com “No Estoy Solo”, o artista argentino propõe “uma perspectiva sobre relacionamentos entre dois e um, entre companhia e solidão, entre presença e ausência”, tendo o corpo – “a carne, os ossos, o coração, a respiração, a pele, as emoções, a alma” – como eixo do trabalho.

No domingo, a agenda segue, no Centro Cultural José Octávio Guizzo: Mostra de Videodanças (às 15h); apresentação do espetáculo “Código Genético”, com Ariane Nogueira, pelo projeto “EntreLaçadas” (às 16h); e, no encerramento, às 17h, a ecoball que reúne House of Hands Up MS, Félix Pimenta (SP) e participantes da oficina Vogue Old Way.

“Uma jornada afrofuturista que pulsa entre passado e futuro”, diz Ariane sobre o seu trabalho, que tem direção de Munique Costa (SP). Grátis.

Esta quinta edição da Cerrado Abierto, bancada com recursos da Funarte (Iberescena), busca abrir fronteiras para além dos territórios geográficos e provocar reflexões sobre hábitos, modos de vida e pensamentos da sociedade diante das questões de gênero e sexualidade. Mais informações: (67) 98115-6071.

NAIP E CASSINO

Amanhã, as bandas Naip e Cassino Boogie prometem uma noite de rock, soul, funk e blues, dividindo o palco do Sunset Growler (Av. Afonso Pena, nº 5.668, Chácara Cachoeira) para celebrar o aniversário do baterista Alexandre Lacôrte, o Deco, da Naip.

“Nada melhor do que comemorar a vida no palco, entre amigos e fazendo o que mais amamos: tocar rock. Vai ser uma noite de alegria e boas vibrações”, destaca o músico. A partir das 18h30min, com ingressos via Sympla (R$ 66).

RAMONA

A Cia. de Brincantes, iniciativa do Ateliê Ramona Rodrigues, encerra a sua temporada deste ano com dois eventos neste fim de semana, sempre a partir das 9h: hoje, no Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena e, no domingo, na Feira da Paz.

Brincadeiras, confecção de brinquedos artesanais, cantigas de roda e contação de histórias estão no cardápio. A ideia é estimular a cultura da primeira infância, com vivências lúdicas para bebês, crianças e seus familiares. Patrocínio: Política Nacional Aldir Blanc, sob gestão da FCMS.

PASOLINI

Com sessões no Museu da Imagem e do Som (MIS) desde segunda-feira, a etapa MS do 20º Festival de Cinema Italiano no Brasil tem encerramento hoje, com a exibição, a partir das 19h, de “Locações na Palestina”, de Pier Paolo Pasolini, um dos cineastas mais importantes do século 20.

Trata-se de um mestre das imagens e sua influência atravessa não somente a cinematografia europeia e dos EUA, mas chega, inclusive, ao Brasil, por meio de Glauber Rocha, citado pelo italiano no célebre ensaio “Cinema de Poesia” (1965).

Neste documentário de 1965, Pasolini viaja à Palestina em busca de locações para seu clássico “O Evangelho Segundo São Mateus” (1964), premiado no Festival de Veneza com sua revolucionária representação de Jesus Cristo.

O documentário registra o olhar crítico do cineasta sobre o território e suas contradições, revelando um raro exercício de cinema e fé. Com filmes de Antonioni, Risi, Fellini, Zavattini, Lattuada e Ettore Scola, entre outros mestres italianos, a curadoria local do festival é assinada por Daniel Rockenbach.

Com direção de Munique Costa, o solo de Ariane Nogueira é uma das atrações da mostra Cerrado Abierto, neste domingo, às 16h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo; grátis.

Com direção de Munique Costa, o solo de Ariane Nogueira é uma das atrações da mostra Cerrado Abierto, neste domingo, às 16h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo; grátis.

CINEMA  “Eddington”

No longa dirigido por Ari Aster, Joaquin Phoenix (foto) e Pedro Pascal encenam o confronto entre um xerife e um prefeito no Novo México; baseado em fatos reais.

No longa dirigido por Ari Aster, Joaquin Phoenix (foto) e Pedro Pascal encenam o confronto entre um xerife e um prefeito no Novo México; baseado em fatos reais.

CINEMA  “Locações na Palestina”

Cassino Boogie, a banda leva seu poderoso groove para o Sunset Growler Station, amanhã, dividindo o palco com a banda Naip, que comemora o aniversário do baterista Deco

O documentário de Pier Paolo Pasolini mostra o diretor italiano em busca de cenários naturais para rodar o seu clássico “O Evangelho Segundo São Mateus” enquanto reflete sobre as contradições daquele território, da fé e do próprio cinema; grátis, no MIS, hoje, às 19h.

INFANTIL  Cia. dos Brincantes

Edu Brincante (foto) faz parte da trupe que anima o Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena, hoje, e a Feira da Paz, no domingo; sempre grátis, às 9h.

Edu Brincante (foto) faz parte da trupe que anima o Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena, hoje, e a Feira da Paz, no domingo; sempre grátis, às 9h.

