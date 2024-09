Clube de Astronomia da UFMS terá evento de observação do céu noturno

ALIMENTAÇÃO & SAÚDE

Verde ou maduro, o abacate pode ser consumido por pessoas de qualquer idade e em todas as refeições, sacia a fome mais que a maioria das frutas e é um grande aliado contra uma série de doenças

Verde ou maduro, ele pode ser consumido puro ou com alimentos salgados e doces, ajuda, entre outros benefícios para a saúde, no controle da pressão arterial e sacia a fome mais que a maioria das frutas. Sem contar que ainda serviu de inspiração para um clássico da MPB, “Refazenda” (1975), de Gilberto Gil. Confira, a seguir, o que duas especialistas no assunto têm a dizer sobre o abacate.

“Ele é rico em gorduras monoinsaturadas, e essas gorduras têm um efeito cardioprotetor em indivíduos com síndrome metabólica e doenças cardiovasculares, pois ocorre uma modulação positiva da pressão arterial, da sensibilidade insulínica e dos lipídios séricos [que aumentam o risco cardiovascular quando fora dos padrões]”, afirma a nutricionista e professora da Uniderp Tamara Nunes, de 43 anos.

A síndrome metabólica inclui hipertensão arterial, nível elevado de açúcar no sangue, excesso de gordura corporal em torno da cintura e níveis de colesterol anormais. Ela aumenta o risco de uma pessoa ter ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Ou seja, mais que um simples vegetal, trata-se de uma fruta que bate um bolão como protetora do organismo. Quer mais?

A professora diz que o abacate também é rico em fibras que melhoram a constipação intestinal, promovendo efeito laxativo e diminuindo o risco de doenças intestinais (diverticulite, doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino curto, etc.), inclusive o câncer de cólon.

“É uma fruta que traz saciedade e é uma grande aliada do emagrecimento. Quando incluído em uma alimentação balanceada, como substituto das gorduras saturadas [manteiga, queijo amarelo e carnes gordas], ele promove melhor resultado no combate à inflamação, melhorando quadros de artrite e de artrose, por exemplo”, diz a nutricionista Ana Paula Piassa, de 37 anos, especializada em nutrição clínica funcional e esportiva. “Mas, quando consumido em excesso e adicionado com açúcar, pode ocasionar o ganho de peso”, alerta Ana Paula.

“O abacate faz bem se consumido dentro do prescrito por um nutricionista para cada indivíduo, ou seja, o consumo equilibrado não terá problema. Mas como ele é um pouco mais calórico, por conter mais gorduras, devemos, em alguns casos, consumir menos quantidade”, reforça Tamara.

POTÁSSIO

Dependendo do solo e do clima da região em que foi cultivado, pontua Tamara, o abacate é rico em potássio, justamente o mineral que regula a pressão arterial e ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo.

“Na função muscular, o potássio é necessário para ajudar que as contrações musculares sejam adequadas. No equilíbrio eletrolítico, ele mantém a estabilidade de líquidos no corpo, algo importante para várias funções celulares”, aprofunda-se a professora da Uniderp.

O equilíbrio eletrolítico é o movimento de eletrólitos para dentro ou para fora das células do corpo humano, com o objetivo de manter a proporção de líquidos entre elas. Os eletrólitos são minerais – como o sódio e o cálcio, além do potássio – que carregam uma carga elétrica positiva ou negativa e que desempenham um papel importante no funcionamento do organismo.

“Além do potássio, o abacate é rico em antioxidantes, como vitamina E, K, C, vitaminas do complexo B e o mineral magnésio. O que contribui para a regulação da ‘bomba sódio e potássio’ [proteína], favorecendo ainda mais a saúde cardiovascular”, reforça Ana Paula, que também faz atendimentos voltados para saúde integrativa e estética.

“O abacate é um fruto cheio de nutrientes essenciais para todas as fases da vida. Inclusive pode ser um ótimo protetor ocular, por conter luteína e zeaxantina”, complementa.

A luteína e a zeaxantina são substâncias químicas com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e fotoprotetoras, responsáveis pela cor de muitas frutas e vegetais, encontradas na natureza, mas não no organismo humano.

ATIVIDADE FÍSICA

“Sua melhor forma de consumo é maduro e in natura. Você pode adicionar a preparações aquecidas, mas a melhor forma de manter os nutrientes é in natura”, afirma Ana Paula.

“Pode ser consumido verde ou maduro. Porém, a consistência do verde é mais dura e com sabor mais amargo. Não precisa consumir somente in natura, pode consumir de várias formas [cozido, assado, frito]. Hoje temos muitas formas de usar o abacate”, frisa Tamara.

“E tem contraindicação para as pessoas que fazem hemodiálise, por conta do teor de potássio. Nesses casos, devemos observar o volume de urina que esse indivíduo faz para saber se é permitido o consumo ou não dessa fruta”, diz a nutricionista.

“Pacientes que já tomam algum tipo de remédio anticoagulante devem limitar o consumo do abacate e sempre buscar um profissional para poder incluir o fruto na sua dieta”, complementa a colega Ana Paula.

A especialista diz acreditar que houve aumento do consumo do abacate nos últimos anos, principalmente por pessoas que iniciaram o processo de emagrecimento ou a atividade física.

“O consumo antes da atividade física é benéfico, por ser fonte de gorduras boas, regular os níveis de insulina e gerar maior saciedade, o que contribui para a perda de peso em doses recomendadas”, afirma Ana Paula. “Pode ser consumido no pós-treino, pois o potássio ajuda na recuperação muscular, evitando as câimbras”, complementa Tamara.