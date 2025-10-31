Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com espetáculo circense e curtas de animação, a gurizada leva a melhor entre as opções gratuitas

Entre as opções de programação gratuita deste fim de semana espetáculo circense, mostras de curtas de animação; nos palcos, tem a peça "Quem Matou o Morto?", de Breno Moroni, e a dança do Grupo Camalote; e, nos cinemas, a pré-estreia de "O Agente Secreto"

Da Redação

Da Redação

31/10/2025 - 10h00
Ludmila Lopes, Kelly Figueiredo, Junior de Oliveira, Wesley Prado e Nilce Maciel, da trupe Japuka, de Dourados, prometem fazer rir com o espetáculo que será apresentado na Praça da Leão, neste sábado, às 19h, pelo projeto "Minha Praça É um Circo" (CPA)

Ludmila Lopes, Kelly Figueiredo, Junior de Oliveira, Wesley Prado e Nilce Maciel, da trupe Japuka, de Dourados, prometem fazer rir com o espetáculo que será apresentado na Praça da Leão, neste sábado, às 19h, pelo projeto "Minha Praça É um Circo" (CPA) - Divulgação

A Cia. Pisando Alto (CPA) vem desenvolvendo uma experiência bem bacana nos últimos meses, na Praça do Leão, com o projeto “Minha Praça É um Circo”.

Após a apresentação de alguns espetáculos de seu repertório, a CPA atua como cicerone da trupe Japuka, de Dourados, que promete embalar com muita gargalhada e emoção quem aparecer no local, amanhã, a partir das 19h. Será quando o grupo douradense vai apresentar “Em Busca do Japuka”, com três palhaças e dois palhaços em cena.

Eles embarcam em “uma aventura extraordinária” guiados por um mapa misterioso. “Dizem que o Japuka é mais valioso que o ouro – e eles estão determinados a encontrá-lo! Mas descobrem algo ainda mais precioso: a amizade, a leveza e o riso que brota do encontro com o outro.

Entre trapalhadas e gargalhadas, essa trupe aprende que o verdadeiro tesouro não está no fim da jornada, mas no caminho percorrido juntos”, conta a sinopse do espetáculo. No elenco: Ludmila Lopes, Kelly Figueiredo, Junior de Oliveira, Wesley Prado e Nilce Maciel.

O “Minha Praça É um Circo” nasceu a partir de apresentações realizadas pela Cia. Pisando Alto no início deste ano. Fran Corona, uma das idealizadoras da companhia, conta que a receptividade e o engajamento da comunidade demonstraram o potencial transformador da arte circense nesse território, gerando um forte pedido por mais atividades culturais no local.

Realizado com recursos da Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), o projeto oferece recursos de acessibilidade, rodas de conversa e seguirá com apresentações até dezembro.

CURTAS INFANTIS

O Cine Clubinho (Sesc Teatro Prosa) de amanhã, às 16h, apresenta quatro curtas infantis da 7ª Mostra Sesc de Cinema, com ingressos gratuitos via Sympla. Confira as sinopses:


“Felícia e os Super-Resíduos do Bem”, de Laly Cataguases (2023, 12min): uma aventura sustentável contra o lixo ambiental. Felícia, uma menina PCD de oito anos, é ativista ambiental e cria seus brinquedos com materiais reciclados. Um misterioso meteoro cai na cidade e dá vida a seus heróis de brinquedo e também a um terrível vilão. Participações especiais: Fernanda Takai e Maurício Tizumba.

“A Menina e a Árvore”, de Ara Martins (2023, 10min): ao som da viola e por meio das cores pinceladas com a técnica da aquarela digital, a valorosa protagonista do filme percorre uma fantástica trajetória de aprendizado pelas paisagens deslumbrantes do pantanal corumbaense desenhadas por meio da poesia encantadora e inusitada do avô. A obra convida crianças, adultos e idosos a refletirem sobre a preservação do meio ambiente.

“Anacleto, o Balão”, de Carol Sakura e Walkir Fernandes (2023, 12min): alguns balões são bem coloridos. Alguns participam de festas e cantam parabéns. Alguns balões trabalham com palhaços. Outros esvaziam e encolhem. O balão Anacleto gosta de dar sustos.

“Sobre Amizade e Bicicletas”, de Júlia Vidal (2022, 12min): Thiago nunca pensou em participar da corrida de bicicletas em razão da sua condição física, o que muda quando ele conhece uma menina com deficiência visual. Unidos, eles vão aprender a pedalar e também aprender o significado da amizade.

Os quatro curtas serão exibidos amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa; Rua Anhanduí, nº 200, Centro.

TORÓ

Após a apresentação dos solos “Matéria” (Társila Bonelli), “Bacu” (Daniel Andrade), “Frenesi” (Eduarda Zubieta) e “Meio de Escape” (Ariel Lukas), na quarta-feira e na quinta-feira, o projeto de residência artística Toró lança, hoje, às 19h, no Sesc Teatro Prosa, sua revista de pesquisa em dança.

 O lançamento contará com leitura pública da publicação e roda de conversa. Grátis, com ingressos via Sympla.

MORONI

Com texto e direção de Breno Moroni, a peça “Quem Matou o Morto?” é uma comédia inspirada no teatro do absurdo que se passa em um restaurante onde é servido o último banquete em celebração e homenagem a um general que foi morto envenenado. No elenco: João Rocha, Tarsila Bonelli e Júnior de Oliveira. Vai ser no Teatro do Mundo, hoje, às 20h e a entrada é gratuita.

TEATRO “Quem Matou o Morto?”

A peça com texto e direção de Breno Moroni põe em cena João Rocha, Tarsila Bonelli e Júnior de Oliveira, misturando comédia, suspense e teatro do absurdo; no Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço,nº 177, Centro), hoje, às 20h, grátis - Foto: Divulgação

CAMALOTE

O Grupo Camalote, especializado em danças folclóricas, apresenta, no domingo, às 19h30min, no Teatro Glauce Rocha, o espetáculo “Encantos do Pantanal”, convidando o público “a mergulhar nas águas simbólicas e encantadas do Pantanal, em um espetáculo de dança que resgata e celebra a identidade, as lendas e as tradições do povo sul-mato-grossense”. Grátis via Sympla.

DANÇA “Encantos do Pantanal”

O espetáculo do Grupo Camalote inspira-se no Banho de São João e outras tradições pantaneiras; domingo, às 19h30, grátis, via Sympla - Foto: Divulgação

CINEMA “O Agente Secreto”

Foto: Divulgação

Premiado no Festival de Cannes, o longa-metragem com direção de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no papel principal conta a história de um professor perseguido por matadores no Recife dos anos 1970; o filme entra em circuito no dia 6 de novembro, mas ganha pré-estreia amanhã, no Cinemark, às 18h.

Diálogo

Com relatório na Câmara Municipal entregue no dia 12 de setembro, a CPI do... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (30/10)

30/10/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Milton Friedman - economista americano

Se uma empresa privada for um fracasso, ela fecha; se uma empresa governamental falha, ela é expandida. Eu o desafio a encontrar exceções”.

Felpuda

Com relatório na Câmara Municipal entregue no dia 12 de setembro, a CPI do Ônibus, aquela que gastou mais de R$ 100 mil para investigar os problemas do transporte coletivo em Campo Grande, deve estar se perguntando: “Onde foi que errei?” Passado pouco mais de um mês, eis que o serviço enfrentou colapso, causando muitos transtornos a milhares de usuários. Se a tal da comissão não conseguiu chegar ao centro da questão e fiscalizar a inércia dos pontos nevrálgicos do sistema, aí o problema é outro, disse parlamentar, preocupado com a situação nesta área. E?...

Tudo igual

Apesar de o deputado federal Marcos Pollon ter criticado duramente as lideranças nacionais do PL, por ter entregue o comando da sigla para Azambuja, até agora não se moveu para deixar o partido “onde não se sentiria bem”.

Mais

Pollon continua fazendo pré-campanha eleitoral, batendo na tecla de que não abre mão de ser candidato a governador, mesmo sabendo que pelo PL o seu nome está descartado dessa empreitada.

Diálogo

Batizado de LumiBot, um sistema robótico autônomo, que opera à noite, é capaz de gerar dados que permitem a construção de modelos para fazer o diagnóstico precoce de nematoides em plantas de algodão e soja antes mesmo do aparecimento dos sintomas. Desenvolvido pela Embrapa Instrumentação de São Paulo, em parceria com a Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Agronegócio (Comdeagro) de Mato Grosso, o LumiBot emite luz ultravioleta-visível sobre as plantas e analisa a fluorescência capturada nas imagens das folhas, com câmeras científicas. A cotonicultura e a sojicultura têm enorme relevância econômica para o Brasil, possuindo previsão de recorde de safra no período 2025/2026, com 4,09 milhões de toneladas de pluma e 177,67 milhões de toneladas de grãos de soja, segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No entanto, as duas culturas enfrentam a ameaça do parasita microscópico de 0,3 milímetros a 3 mm de comprimento.

DiálogoFernando Ortega e Lívia Fagundes Mendonça. Ele comemora hoje idade nova

 

DiálogoSilvia Braz

Resistência

O dirigente do PL, ex-governador Reinaldo Azambuja, tem reiterado a seu grupo político que a meta maior é a reeleição do seu “pupilo” governador Eduardo Riedel. Até então, o ex-tucano vinha despontando como o favorito para uma das vagas, porém o cenário começa a tomar nova forma. Nos bastidores, fala-se que a realidade hoje é diferente e que ele terá de trabalhar muito internamente no partido, principalmente porque não é unanimidade entre os liberais mais conservadores.

Sem favorito

Pelo cenário atual, conforme algumas lideranças partidárias, o jogo para a disputa ao Senado não teria nenhum dos nomes postos como sendo favorito. Com o passar dos dias e as articulações se tornando mais intensas, a opinião é que todos os principais pré-candidatos não estariam fora do páreo. São duas vagas que têm como pretendentes Reinaldo Azambuja (PL), Gianni Nogueira (PL), Nelson Trad Filho (PSD), Gerson Claro (PP), Simone Tebet (MDB), Vander Loubet (PT) e Capitão Contar (PRTB).

Isenção

A Câmara dos Deputados aprovou a garantia do despacho gratuito da bagagem de até 23 quilos em voos nacionais ou internacionais operados no País. Segundo o autor da proposta, desde 2017, quando a cobrança começou, as empresas faturaram cerca de R$ 5 bilhões até 2024, mas isso não gerou diminuição do preço da passagem.

Com entrada gratuita e participação do Kamisa 10, Kaio & Gabriel gravam novo DVD

Novo DVD da dupla chega após o sucesso do projeto anterior, "Bora Viver", que os projetou nacionalmente

29/10/2025 17h30

Kaio & Gabriel

Kaio & Gabriel Divulgação

A gravação do segundo DVD da dupla Kaio & Gabriel, está marcada para esta quinta-feira (30), a partir das 20h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. E para os fãs do pagonejo, o grupo Kamisa 10 (K10), um dos principais nomes do pagode nacional, foi confirmado como a participação exclusiva do evento.

O K10 levará ao palco seu repertório de sucessos contagiantes, como “Na Cama Maldita”, “Oi, Sumido” e “Modo Avião”, para um encontro inédito com o sertanejo moderno de Kaio & Gabriel.

Em declaração, Kaio & Gabriel não esconderam a empolgação com a parceria. “A gente sempre quis que o DVD tivesse a nossa essência, mas também um toque diferente, algo que somasse. O Kamisa 10 tem uma vibe incrível e uma conexão muito forte com o público. Vai ser uma mistura que ninguém vai esquecer”, destacaram os cantores.

Show gratuito

Além da participação especial de peso, outro grande destaque do evento é a sua acessibilidade. A Arena do evento terá entrada gratuita, oferecendo aos fãs a oportunidade de prestigiar de perto esse momento histórico na carreira da dupla. Para os demais setores, os ingressos devem ser adquiridos pelos canais oficiais da produtora Santo Show.

“É uma responsabilidade muito grande representar Campo Grande, essa cidade que é uma verdadeira fábrica de talentos. Ter a oportunidade de fazer um DVD aberto, com o público participando, é motivo de muita gratidão e felicidade”, completaram Kaio & Gabriel.

Consolidação

O novo DVD chega em um momento de grande ascensão para Kaio & Gabriel. Após o sucesso do projeto anterior, "Bora Viver", que os projetou nacionalmente, a dupla vive um ano de conquistas. O hit “Não Deixa Eu Não Prestar”, lançado em 2023, chegou a ultrapassar a marca de 1 milhão de reproduções no Spotify de forma orgânica.

Com produção assinada por Max Santana, renomado produtor do sertanejo universitário que já trabalhou com artistas como Luan Santana, a gravação promete um som moderno, repertório inédito e uma estrutura grandiosa para marcar esta nova fase.

