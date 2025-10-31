Com espetáculo circense e curtas de animação, a gurizada leva a melhor entre as opções gratuitas

Ludmila Lopes, Kelly Figueiredo, Junior de Oliveira, Wesley Prado e Nilce Maciel, da trupe Japuka, de Dourados, prometem fazer rir com o espetáculo que será apresentado na Praça da Leão, neste sábado, às 19h, pelo projeto "Minha Praça É um Circo" (CPA) - Divulgação

A Cia. Pisando Alto (CPA) vem desenvolvendo uma experiência bem bacana nos últimos meses, na Praça do Leão, com o projeto “Minha Praça É um Circo”.

Após a apresentação de alguns espetáculos de seu repertório, a CPA atua como cicerone da trupe Japuka, de Dourados, que promete embalar com muita gargalhada e emoção quem aparecer no local, amanhã, a partir das 19h. Será quando o grupo douradense vai apresentar “Em Busca do Japuka”, com três palhaças e dois palhaços em cena.

Eles embarcam em “uma aventura extraordinária” guiados por um mapa misterioso. “Dizem que o Japuka é mais valioso que o ouro – e eles estão determinados a encontrá-lo! Mas descobrem algo ainda mais precioso: a amizade, a leveza e o riso que brota do encontro com o outro.

Entre trapalhadas e gargalhadas, essa trupe aprende que o verdadeiro tesouro não está no fim da jornada, mas no caminho percorrido juntos”, conta a sinopse do espetáculo. No elenco: Ludmila Lopes, Kelly Figueiredo, Junior de Oliveira, Wesley Prado e Nilce Maciel.

O “Minha Praça É um Circo” nasceu a partir de apresentações realizadas pela Cia. Pisando Alto no início deste ano. Fran Corona, uma das idealizadoras da companhia, conta que a receptividade e o engajamento da comunidade demonstraram o potencial transformador da arte circense nesse território, gerando um forte pedido por mais atividades culturais no local.

Realizado com recursos da Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), o projeto oferece recursos de acessibilidade, rodas de conversa e seguirá com apresentações até dezembro.

CURTAS INFANTIS

O Cine Clubinho (Sesc Teatro Prosa) de amanhã, às 16h, apresenta quatro curtas infantis da 7ª Mostra Sesc de Cinema, com ingressos gratuitos via Sympla. Confira as sinopses:



“Felícia e os Super-Resíduos do Bem”, de Laly Cataguases (2023, 12min): uma aventura sustentável contra o lixo ambiental. Felícia, uma menina PCD de oito anos, é ativista ambiental e cria seus brinquedos com materiais reciclados. Um misterioso meteoro cai na cidade e dá vida a seus heróis de brinquedo e também a um terrível vilão. Participações especiais: Fernanda Takai e Maurício Tizumba.

“A Menina e a Árvore”, de Ara Martins (2023, 10min): ao som da viola e por meio das cores pinceladas com a técnica da aquarela digital, a valorosa protagonista do filme percorre uma fantástica trajetória de aprendizado pelas paisagens deslumbrantes do pantanal corumbaense desenhadas por meio da poesia encantadora e inusitada do avô. A obra convida crianças, adultos e idosos a refletirem sobre a preservação do meio ambiente.

“Anacleto, o Balão”, de Carol Sakura e Walkir Fernandes (2023, 12min): alguns balões são bem coloridos. Alguns participam de festas e cantam parabéns. Alguns balões trabalham com palhaços. Outros esvaziam e encolhem. O balão Anacleto gosta de dar sustos.

“Sobre Amizade e Bicicletas”, de Júlia Vidal (2022, 12min): Thiago nunca pensou em participar da corrida de bicicletas em razão da sua condição física, o que muda quando ele conhece uma menina com deficiência visual. Unidos, eles vão aprender a pedalar e também aprender o significado da amizade.

Os quatro curtas serão exibidos amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa; Rua Anhanduí, nº 200, Centro.

TORÓ

Após a apresentação dos solos “Matéria” (Társila Bonelli), “Bacu” (Daniel Andrade), “Frenesi” (Eduarda Zubieta) e “Meio de Escape” (Ariel Lukas), na quarta-feira e na quinta-feira, o projeto de residência artística Toró lança, hoje, às 19h, no Sesc Teatro Prosa, sua revista de pesquisa em dança.

O lançamento contará com leitura pública da publicação e roda de conversa. Grátis, com ingressos via Sympla.

MORONI

Com texto e direção de Breno Moroni, a peça “Quem Matou o Morto?” é uma comédia inspirada no teatro do absurdo que se passa em um restaurante onde é servido o último banquete em celebração e homenagem a um general que foi morto envenenado. No elenco: João Rocha, Tarsila Bonelli e Júnior de Oliveira. Vai ser no Teatro do Mundo, hoje, às 20h e a entrada é gratuita.

CAMALOTE

O Grupo Camalote, especializado em danças folclóricas, apresenta, no domingo, às 19h30min, no Teatro Glauce Rocha, o espetáculo “Encantos do Pantanal”, convidando o público “a mergulhar nas águas simbólicas e encantadas do Pantanal, em um espetáculo de dança que resgata e celebra a identidade, as lendas e as tradições do povo sul-mato-grossense”. Grátis via Sympla.

Premiado no Festival de Cannes, o longa-metragem com direção de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no papel principal conta a história de um professor perseguido por matadores no Recife dos anos 1970; o filme entra em circuito no dia 6 de novembro, mas ganha pré-estreia amanhã, no Cinemark, às 18h.