Comédia romântica no Teatro Glauce Rocha

Um passeio pela história do teatro com muito amor e risada garantida. A peça “Amantes do Teatro – A Comédia” chega a Campo Grande nesta semana, em quatro sessões, na sexta-feira e no sábado, em meio a uma turnê que, de MS, segue para capitais do Nordeste, do Norte, Goiânia, São Paulo e outras cidades. A peça fala sobre amor, amizade e destino por meio de cenas cômicas de casais.

Em meio a personagens e muitas risadas, o público revisita diversos períodos da história, como a Grécia Antiga, o Renascimento, o teatro de Moliére e de Tchekhov e a atualidade. Com texto e direção de Ana Guasque, o espetáculo é um grande mergulho pelo túnel do tempo com muito humor, gargalhadas e entusiasmo vibrante, assim como sua idealizadora.

Diretora, atriz, bailarina e produtora cultural, Ana é formada pela Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo (USP) e tem mais de 35 espetáculos de dança e teatro no currículo, além de participações em diversas telenovelas da Globo, como “A Força do Querer”, “Boogie Oogie”, “Sete Vidas” e “Haja Coração”.

Nesta produção, ela divide o palco com o ator Eduardo Mossri, que também tem um extenso currículo, com mais de 20 montagens no teatro e diversos trabalhos na televisão, tanto no Brasil quanto no exterior.

Em 2019, Mossri viveu o médico Faruq na trama de “Órfãos da Terra”, de Duca Rachid e Thelma Guedes, também exibida pela Globo.

A obra ganhou um Emmy Internacional em 2020 como Melhor Telenovela. Também foi destaque no elenco fixo das quatro temporadas da série “Escola de Gênios”, do canal Gloob, além do filme “Coração de Leão”, de Alê McHaddo. Também atuou nas séries “Black Mirror”, com direção de Owen Harris, da Netflix, e “Vida Secreta dos Casais”, de Bruna Lombardi, da HBO, entre outras.

BRAILE E PALESTRA

A peça, que teve estreia em Brasília e já passou por Cuiabá e Uberlândia, também fará apresentações em Ouro Preto, Campina Grande, Luís Eduardo de Magalhães, Fortaleza, Recife, Vitória, Belém, Palmas, Goiânia, Ilhéus e São Paulo, promovendo incentivo à cultura, democratização de acesso, acessibilidade, inclusão social e formação cultural.

Cada cidade receberá palestras sobre a história do teatro, direcionada especialmente a alunos da rede pública de ensino, além de distribuição gratuita do texto do espetáculo em braile e palestra sobre a história do teatro realizada em instituições de atendimento à pessoa com deficiência.

Ainda haverá distribuição gratuita de cota de ingressos para alunos e professores da rede pública de ensino, para instituições e para a comunidade.

ANA GUASQUE

Ana Guasque é diretora, atriz, bailarina e produtora cultural. É atriz formada pela Escola de Artes Dramáticas da USP e atualmente é professora de teatro nas Faculdades Integradas Campos Salles, em que também é estudante do sexto semestre de Direito.

Possui cerca de 35 espetáculos de teatro e dança no currículo, além de participações na novela “Jesus”, da TV Record, e nas mencionadas tramas da Globo.

É proprietária e coordenadora do Ballet Ana Guasque, localizado no Bairro Alto da Lapa, em São Paulo, onde orienta e ensina ballet clássico e dança contemporânea, mudando a vida de crianças, jovens e adultos.

No mesmo local, funciona a Del Vecchio Aulas de Música, administrada por seu marido Fernando Del Vecchio.

Seu mais recente espetáculo foi “Broken Cake – O Lar das Memórias Partidas”, em que também assina o texto e a direção. Atualmente, concilia o espetáculo com os projetos de audiovisual de sua produtora.

EDUARDO MOSSRI

Eduardo Mossri nasceu em São Paulo (SP), mas viveu grande parte da vida em Mogi das Cruzes. Ator, bacharel em Interpretação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), tem uma carreira firmada no teatro com mais de 20 montagens no currículo.

Após uma temporada de estudos em Londres, na Inglaterra, se apresentou com o monólogo “Ivan e os Cachorros”, de Hattie Naylor.

Depois, veio o segundo monólogo, “Cartas Libanesas”, texto de José Eduardo Vendramini, que foi indicado aos Prêmios Shell, APCA e Aplauso Brasil na categoria Melhor Autor, além de participar de inúmeros festivais, inclusive internacionais.

SERVIÇO

“Amantes do Teatro – A Comédia”, com Ana Guasque e Eduardo Mossri

Texto e direção: Ana Guasque.

Ana Guasque. Local: Teatro Glauce Rocha, Rua UFMS, s/n, Universitário, Campo Grande.

Teatro Glauce Rocha, Rua UFMS, s/n, Universitário, Campo Grande. Data: dias 5 e 6.

dias 5 e 6. Horário: às 17h e às 20h.

às 17h e às 20h. Classificação: a partir de 12 anos.

a partir de 12 anos. Valor dos ingressos: R$ 10, R$ 20 e R$ 40.

Apresentações com intérprete de libras e audiodescrição.

O espetáculo fornece ingressos gratuitos de contrapartida social para instituições e alunos da rede pública de ensino.

