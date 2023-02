Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 02 de fevereiro de 2023

agenda cultural

"Batem à Porta", de Shyamalan, mistura férias em família, sequestro e o fim do planeta; destino da Terra também embala ficção científica da Rússia, e animação com um gato muito faceiro completa as estreias nos cinemas

Família em uma emboscada que pode custar a extinção da Terra está no enredo do novo filme do diretor M. Night Shyamalan Divulgação

Você, por acaso, gostou de filmes como “Tempo”, “Vidro”, “A Vila”, “Corpo Fechado” ou “O Sexto Sentido”?

Então provavelmente também vai gostar de “Batem à Porta”, com direção de M. Night Shyamalan, assim como os outros títulos citados.

Em seu novo longa, o diretor norte-americano nascido na Índia usa a sua quase infalível mistura de drama, suspense e terror para apresentar uma família que passa por fortes apuros em plenas férias.

Quando partem para uma cabana, em um lugar isolado, em busca de sossego, uma jovem e seus pais nem imaginam o que terão de enfrentar.

Os três viram reféns de um quarteto do mal, e os pilantras simplesmente deixam nas mãos da família o destino da humanidade e do planeta. Tudo depende de uma escolha bem casca-grossa que os sequestrados serão obrigados a fazer. Do contrário, estarão votando a favor do apocalipse.

Haja sinuca de bico nessa trama, cujo elenco é encabeçado por Dave Bautista (“Guardiões da Galáxia”), Jonathan Groff (“Mindhunter”), Ben Aldridge (“Fleabag”), Nikki Amuka-Bird (“O Alfaiate”), Abby Quinn (“Corações Degringolados”) e Rupert Grint (“Harry Potter e a Câmara Secreta”). Em versões dubladas e (somente no UCI Bosque dos Ipês) legendadas.

GATO MAURICE

No desenho animado “O Grande Mauricinho”, de Terry Pratchett, o enredo é movimento por ratos. Eles estão por todos os lados. Na caixa do pão, a dançar em cima das mesas e a roubar comida, mesmo debaixo do nariz da cozinheira.

“Do que é que toda a cidade precisa?”, indaga a sinopse. De um bom flautista para levar os camundongos para bem longe dali, como no conhecido conto dos Irmãos Grimm que se passa na cidade de Hamelin.

É então que surge Maurice, um gato cheio de lábia, com “o esquema perfeito para fazer dinheiro”. O bichano encontra o seu próprio flautista e uma horda de ratos, que usa para enganar a população e faturar muita grana.

Mais um desenho com aquela vilania animal e final redentor, com muita graça no meio. Hugh Laurie faz a voz do Maurice original, que ganha dublagem de Marcelo Adnet na versão brasileira, a única disponível na Capital.

SCI-FI RUSSA

O destino do planeta volta à baila no enredo de “Gemini – O Planeta Sombrio”. A ficção científica produzida na Rússia conta com direção de Serik Beiseuov e do fotógrafo Vyacheslav Lisnevskiy. Confira a sinopse: depois de esgotar os recursos da Terra, a sobrevivência da humanidade requer uma missão ao espaço sideral, onde algo inimaginável está à espreita.

DARTH VADER

Nada de “Star Wars”, acompanhe. Histórias que retratam encontros inusitados entre coelhos e tartarugas não são novidade, existem desde o século 6 a.C., quando surgiram as Fábulas de Esopo e, mais especificamente, o conto “A Lebre e a Tartaruga”. Essa é a matriz de diversas variações da história.

E foi sob a inspiração da fábula secular, e do desejo de adaptá-la ao seu modo, que Isabel Busse criou “Darth Vader: Um Coelho Diferente”. O livro será lançado amanhã, às 16h, no Brumado Hotel, e apresenta a história de uma amizade entre as duas espécies, passando uma mensagem de respeito às diferenças.

Outra inspiração para o livro, inclusive para o título, foi o coelhinho Darth Vader, que a família de Isabel adotou há três anos.

Esse é o primeiro livro da autora, que trabalha com hotelaria há 25 anos. Antes de encarar a primeira empreitada literária, Isabel nunca tinha se imaginado como escritora – a não ser das poesias que criava na adolescência.

A mensagem que a estreante quer passar, segundo a própria, é de respeito às diferenças e de amizade. “O livro retrata que, apesar das diferenças de espécies, somos todos iguais e temos que ser tratados com carinho. Cada um com suas características, mas com uma amizade que respeita isso”, diz Isabel.

CASTELO E BUGRES

No Sesc Cultura, que funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 21h, e sábado das 9h às 18h, podem ser conferidas a exposição permanente “Os Bugres da Conceição”, com os célebres totens de madeira de Conceição dos Bugres, e a exposição temporária “Cada Dia Depois de Tudo”, com obras de alunos dos cursos de artes visuais do Sesc.

Amanhã, às 15h, haverá a oficina “O Castelo de Argila”, voltada para crianças a partir dos cinco anos acompanhadas de um responsável.

Os ingressos serão distribuídos meia hora antes. Os pequenos vão aprender a construir um castelo de argila seguindo o passo a passo por meio de moldes. É preciso levar 1 kg de argila escolar, uma caixa de sapato e palitos de dente.

PINÓQUIO E NANO

No Shopping Norte Sul Plaza, o Espaço Sesc promove, também no sábado, duas sessões, às 15h e 16h30min, da peça “A Verdadeira História de Pinóquio”, com a trupe de palhaços da Cia Teatro do Mundo. Sinopse: Bolonhesa não tem um boneco de madeira. Petit Pois revela que tem um boneco e que seu sonho é ser pai, assim como Gepeto. A partir desse ponto, todos os palhaços embarcam na verdadeira história de Pinóquio.

E no domingo, com duas sessões, nos mesmos horários, Nano Elânio conta historinhas para a criançada. Com mais de 25 anos de experiência na arte, ele tem vasta experiência também como musicoterapeuta e compositor.

MÚSICA E ENGAJAMENTO

Atitude, presença de palco, simpatia e muita interação com o público são as marcas de um show da V12. No sábado, a banda sobe ao palco do Sunset Growler Station com a participação do DJ David Leite e com a garantia de surpreender os presentes.

Com músicos experientes e oito anos de estrada, a V12 é referência em atender eventos corporativos, particulares públicos e shows em todo o Estado e é hoje a mais conceituada banda nos referidos segmentos.

Amanhã, no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, nº 5.668, a banda fará um show que tem como objetivo engajar a sociedade contra a violência de gênero.

Para os integrantes da V12, alertar a sociedade para combater a violência contra a mulher é algo urgente. As apresentações começam às 20h.

