Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 13 de abril de 2023

Cecília Meireles escritora brasileira

Há pessoas que nos falam e nem as escutamos. Há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam. Mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre".

FELPUDA

Embora o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul mantenha equipes técnicas para orientar prefeitos, vereadores e secretários municipais, promovendo cursos nesse sentido, há uma galerinha que prefere deslocar-se para outros estados a fim de "se especializar". O mais interessante, porém, para não dizer outra coisa, é que tais locais são escolhidos a dedo, principalmente quando têm praias paradisíacas. E geralmente o w"trem da alegria" inclui cônjuges assessores e polpudas diárias. Tudo pago com o meu, o seu, o nosso dinheirinho. Pode?

Na Justiça

Nesta sexta-feira, o ex-prefeito de Campo Grande Marcos Trad terá a primeira audiência sobre o episódio em que foi denunciado por algumas mulheres de assédio sexual e moral, o que teve efeito muito negativo em sua campanha ao governo do Estado no ano passado. Ao falar a respeito, Trad afirmou que teria sido "alvo de uma armação" e que vai colocar, no decorrer do processo, tudo em "pratos limpos".

Agronegócio

De 22 a 24 de junho, Campo Grande sediará o 3º Encontro Tecnológico do Agronegócio do Mato Grosso do Sul, o Interagro 2023. Na ocasião, serão discutidos temas como carbono neutro, educação no campo, oportunidades de novos insumos biológicos e qualidade da produção agroindustrial. A senadora e ex-ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias já confirmou que comparecerá ao evento.

Divulgação

De hoje até sábado, será realizada a oficina Chamamé para um Novo Mundo, ministrada pelo professor de danças folclóricas argentinas Juan Carlos Godoy. Promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o evento é gratuito e aberto ao público em geral. Nos dois primeiros dias, as aulas ocorrem no período noturno, das 18h às 19h30min. Já no dia 15, das 9h30min às 11h30min, no Anexo 1 da Academia Escola. Declarado patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, em 2020, o chamamé é um estilo musical que nasceu na Argentina, mas que carrega influências guarani e afro-americana. No ano passado, Campo Grande foi declarada a Capital Nacional do Chamamé.





Rafael Orsi Abdul Ahad e Carolina Wetters Georges/Arquivo Pessoal

Fernanda Motta/Manu Scarpa

Ainda não

Frustrou-se quem pensava que, enfim, conhecida figurinha fosse trabalhar para valer como os simples mortais. Quem a viu andando pelos corredores e imaginou que estivesse procurando o setor no qual daria expediente enganou-se redondamente. Possivelmente, talvez já cansada, a dita figura tratou de pedir licença por mais um ano, a fim de "tratar de assuntos particulares".

De boa

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, esteve presente na posse de Gleice Jane Barbosa (PT) como deputada estadual, na terça-feira. Ele deu o tom de como a administração sul-mato-grossense pretende dar ao relacionamento político com a nova parlamentar: "As portas do Executivo estadual estão sempre abertas. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul sempre foi parceira do Executivo".

Sinalizando

O prefeito de Dourados Alan Guedes (PP) passa a ter uma preocupação a mais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A deputada petista Gleice Jane, que forma o quinteto de parlamentares douradenses, mostrou que será exigente com relação à administração do gestor progressista. No discurso de posse, mandou o recado ao afirmar que "a saúde do nosso município pede socorro". Foi o primeiro sinal do que vem pela frente.

Colaborou: Tatyane Gameiro

