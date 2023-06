Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 15 de junho de 2023

Cecília Meireles escritora brasileira

"Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar nem me espantei

por perder. A noção ou o sentimento da transitoriedade

de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade”.

FELPUDA

Conhecido por aparecer somente no período eleitoral, com discurso em que se mostra defensor intransigente da moral e dos bons costumes e rechaçando os que se utilizam da máquina pública para atender interesses pessoais, dirigente partidário cá por essas bandas encontra-se cabisbaixo que só. É que ele tentou, de todas as maneiras, emplacar o filho em cargo federal no atual governo dos aliados esquerdistas, mas foi ignorado completamente. Como se vê...

Arraiá

Na sexta-feira, a partir das 17h, será realizado o Arraiá da Alems, no estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com participação de deputados estaduais, servidores e da população em geral.

Mais

O ingresso solidário é uma peça de roupa, cobertor ou agasalho. Entidades assistenciais montarão barracas para venda de comidas típicas. Quem animará o evento será o grupo musical Canto da Terra.

Uma caravana com 70 integrantes e formada por músicos, estudantes e admiradores da música sertaneja raiz sairá de Goiânia para Coxim nesta sexta feira. No trajeto, se encontrará, em Rondonópolis (MT), com outro grupo proveniente de Cuiabá. A finalidade é homenagear Zacarias Mourão e Goiá, autores da letra e música da canção “Pé de Cedro”. Em Coxim, haverá rodada musical na praça e reencontro de ex-alunos do Colégio Dom Bosco de Jussara, cidade goiana onde ambos estudaram há 60 anos.

Divulgação

Dr. Ronaldo Perches Queiroz e sua filha Mariana Bouchabki Queiroz

Guilherme Kfouri, Gabriela Rodrigues, Alexandre Birman e Milena Penteado / Giovanni Mocchetti

Raio X

As articulações que vêm ocorrendo nos bastidores políticos estão colocando na mesa a avaliação do potencial dos partidos para auxiliar, prejudicar ou fazer a diferença nas eleições municipais. A realidade de algumas das siglas não é a mesma que está sendo colocada para a opinião pública. Pesquisas para consumo interno têm demonstrado isso.

Assim, assim...

Em alguns municípios de MS vem se verificando situações diferentes com relação aos atuais vice-prefeitos: uns romperam com os titulares que vão para a reeleição, se tornaram adversários e disputarão as eleições em 2024, outros estão em “desabalada carreira” porque não querem ser indicados, pois sabem que o resultado das urnas será impiedoso pela má gestão dos titulares do cargo, e ainda tem aqueles que demonstram total falta de interesse.

Encontro

Dois ex-secretários da administração Reinaldo Azambuja (em seu primeiro mandato), atualmente exercendo cargos diferentes, reuniram-se em Brasília. O encontro, que ocorreu dia 12, foi protagonizado pelo governador do Estado, Eduardo Riedel, e por Rose Modesto, superintendente da Sudeco. Ele foi secretário de Governo, e ela vice-governadora e titular da hoje extinta Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social. Conversaram sobre investimentos para Mato Grosso do Sul.

*Colaborou Tatyane Gameiro

