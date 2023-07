Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 20 de julho de 2023

Correio B+

O mundo da decoração de interiores segue se reinventando e, atualmente, uma tendência que tem conquistado corações é o "Barbiecore". Inspirado na icônica boneca Barbie, o estilo se destaca por sua atmosfera lúdica, divertida e repleta de cores vibrantes: perfeito para quem almeja transformar seu espaço em um cenário digno de um mundo encantado.

De acordo com os profissionais de arquitetura, o primeiro passo para abraçar o Barbiecore é adotar uma paleta que remeta ao universo da boneca mais famosa do mundo.

Assim, o rosa é, sem dúvida, a cor central nessa escolha, mas que não se limita à combinação com tons pastel. O intuito é trabalhar com as variações, desde as mais suaves até as mais ousados, que por sua vez podem ser completadas pela magnitude do dourado ou do roxo, que realçam a estética do ambiente.

Acompanhe algumas ideias inspiradoras:



1. Neste dormitório logo acima assinado pela arquiteta Cristiane Schiavoni, um grande pórtico abraça a cama e deixa a área de descanso ainda mais acolhedora. Uma penteadeira facilita os momentos de lazer e beleza em conjunto com a televisão para os filmes no fim do dia.

O rosa da cabeceira, paredes, enxoval e a poltrona expressa a personalidade do projeto e o segredo se pautou justamente no equilíbrio com as cores neutras e o amadeirado que adorna o espaço de dormir.



Para criar um verdadeiro cenário Barbiecore, é essencial selecionar móveis que façam alusão, com elegância, ao mundo da fantasia. Algumas dicas são prestigiar peças com design curvilíneo, acabamentos brilhantes, estampas florais e o estilo vintage que imprime ares nostálgicos e romântico ao ambiente.

2 - Foto: Júlia Novoa

2. Através de um trabalho minucioso com marcenaria em tom rosa, o projeto da arquiteta Daniela Funari contou com papel de parede, nichos próximos ao chão para armazenamento dos brinquedos e muita ternura!

Para o quarto da filha recém-nascida de um casal, foi proposto um céu estrelado para a iluminação do teto, conquistado por meio de pontos de luz que simulam o brilho das estrelas através da marcenaria.

Nesse contexto, a marcenaria ao redor do berço contribuiu para que a sensação de conforto fosse completa, abraçando o ambiente e criando um ninho. A poltrona de amamentação cinza completa o décor do ambiente, deixando as cores bem trabalhadas no espaço.



Dica Barbiecore: espalhe, por todo o ambiente, elementos que remetam à boneca, como miniaturas de sapatos de salto alto, coroas, laços, e claro, as Barbies. Estantes com prateleiras para exibi-las tem tudo para se tornar um ponto central encantador!

3. Foto: JP Imagem

3. Nesse icônico loft realizado pelo escritório Korman Arquitetos, das arquitetas Ieda e Carina Korman, o rosa foi eleito como o destaque dos espaços e, para compor com a paleta, o cinza permitiu um importante senso de equilíbrio.

A clássica poltrona Charles Eames, com apoio nos pés, ganhou nova roupagem com o tecido na cor favorita da moradora e as mesinhas de centro, desenhadas por elas, para entregam o aconchego das formas orgânicas.

A iluminação desempenha um papel crucial na criação da atmosfera mágica. Luminárias com detalhes em cristal, de teto, com formato de coroa, ou mesmo luzes de LED coloridas são exímias possibilidades que entregam o toque de um conto de fadas ao ambiente.

4. Foto: Xavier Neto

4. O conceito que acompanha o trabalho realizado pelas profissionais Vanessa Paiva e Claudia Passarini, do escritório Paiva e Passarini Arquitetura, exala o romantismo que valoriza ainda mais o dormitório.

A cortina, com seu rosa pastel, é um item funcional e estético que dialoga com o enxoval, a cabeceira almofadada e a excelência de materiais atemporais, como a palhinha, que complementa a parte superior e as laterais da cama.

5. Foto: Kadu Lopes

5. Protagonizando o décor da sala, sofá em veludo rosa é uma ode ao Barbiecore na sala de estar idealizada pela arquiteta Ana Rozenblit, do Spaço Interior.

Agora é aproveitar as dicas e a tendência do momento para deixar a sua casa com estilo da boneca mais estilosa e famosa do mundo, a Barbie!