agenda cultural

Com Paula Toller na Capital e SoulRa, Brô MC's, entre outras atrações musicais em Dourados, programação oferece ainda cinema a R$ 12 e espetáculo de dança da Cia do Mato

Novidade para os shows de Paula Toller, hoje e amanhã, no Ondara Palace Buffet (Parque dos Poderes): além da musa pop que, desde os anos 1980, está à frente do grupo Kid Abelha e encanta gerações seguidas, também subirá ao palco, para aquecer a plateia antes da apresentação da cantora carioca, a DJ campo-grandense Nathalia Albuquerque. A prata da casa promete um set especial neste fim de semana.

Fã assumida de Paula Toller, que traz à capital a turnê Amorosa, celebrando seus 40 anos de carreira, Nathalia vai investir em um repertório especial, colocando o público no clima de uma noite repleta de grandes sucessos que marcaram décadas e que continuam a pulsar.

“Geralmente, chego aos eventos sem algo definitivamente pronto, pois faz parte do trabalho como DJ sentir o que as pessoas querem ouvir, mas se tratando de um show como da Paula Toller, uma grande artista brasileira, pretendo explorar bastante brasilidades no set,

o que acredito que tem tudo a ver com a noite”, diz Nathalia.

A DJ, apaixonada por música e que está há 10 anos no cenário da discotecagem, já fez o fechamento do show do DJ Alok em Campo Grande, em 2019.

A experiência de tocar para quase 5 mil pessoas em um palco 360°, segundo ela, foi inesquecível, o que não diminui a emoção em abrir o show de Paula Toller.

“Cresci ouvindo Kid Abelha, então sou mesmo fã dela. Inclusive, estou na expectativa para saber se ela vai cantar clássicos da banda, como minha favorita ‘Como Eu Quero’”, revela.

Além de Nathalia, o público sul-mato-grossense comprovou que também está ansioso pelo evento, já que houve grande procura pelos ingressos. Ainda, o show, que teria apenas uma data na Capital, ganhou mais um dia, o que, de acordo com informações de Pedro Silva Promoções e Jamelão, organizadores do evento, é algo inédito.

Conforme vídeo publicado nas redes sociais de Paula Toller, serão duas noites inesquecíveis e repletas de clássicos. “Vai ser um show lindo, com uma banda maravilhosa e cenário espetacular. Espero Campo Grande em peso para cantar os grandes sucessos de 40 anos de carreira e se esbaldar”, disse a cantora.

Até o fechamento desta edição, ainda havia ingressos de

R$ 135 (meia-entrada individual do segundo lote para a área VIP) a R$ 3.600 (mesa para oito pessoas no setor A amarelo) para o show de hoje. Ainda, por R$ 150 (meia-entrada individual) e R$ 200 (inteira individual individual) para o terceiro lote da Área VIP.

Vendas pelo site pedrosilvapromoções.com.br e no estande do Comper Jardim dos Estados. Assinantes do Correio do Estado têm direito a 50% de desconto. Mais informações via WhatsApp (67) 99296-6565 (das 13h às 19h). Os portões do show abrem às 20h.

“CHAFICA”

Encerrando o 9º Festival Mais Cultura, no Teatro Glauce Rocha, a Cia do Mato presta hoje um tributo a “uma sul-mato-grossense de origem libanesa, uma incentivadora e defensora da cultura e da saúde em MS, uma mulher à frente do seu tempo”, Sarah Abussafi Figueiró. Para contar a história e homenagear essa grande personagem, a companhia apresenta o espetáculo “Chafica”, com sessões às 17h30min e às 20h. A entrada é franca.

Sarah é filha de imigrantes libaneses que mudaram para o Brasil, desembarcando em terras sul-mato-grossenses pelo porto de Corumbá. Nasceu em Campo Grande, foi professora de artes e lutou pelo desenvolvimento da cultura local.

Ela foi a primeira presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Profissionais de Dança e da Associação Artística e Cultural de Mato Grosso do Sul, fundadora da Associação Sul-Mato-Grossense de Pintores em Porcelana, presidente da Associação dos Artistas Plásticos Profissionais de MS e realizadora dos 13 primeiros festivais anuais de dança do Estado, como o Festival Sul-Mato-Grossense de Dança, de 1985 até 1998.

Ela fundou também a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande e recebeu o título de delegada da Associação Interamericana de Dança. Sarah faleceu em 2019, aos 85 anos, deixando um imenso legado a MS.

“O espetáculo proporciona a oportunidade de contato com a história da arte sul-mato-grossense. Para que uma identidade afetiva com a sua própria terra possa acontecer e para que novos artistas possam florescer,

é preciso reconhecer as identidades, aqueles e aquelas que lutaram para a consolidação

de uma cultura local”, destaca Maria Fernanda Figueiró, codiretora, uma das intérpretes e criadoras do espetáculo e neta de Sarah.

A trilha sonora de “Chafica” foi criada especialmente para o espetáculo por Tetê Espíndola e Arnaldo Black. Segundo a codiretora, “a trilha é inédita e muito diferente, com referências da cultura árabe”. O espetáculo tem direção e coreografia de Chico Neller. Em cena, apresentam-se Ana Carolina Brindarolli, Brendon Feitosa, Halisson Nunes, Júlia Mansur, Laisa Zucareli, Maria Fernanda Figueiró e Tanara Aguiar.

EMMANUEL MARINHO

O poeta Emmanuel Marinho, que está em tratamento de um câncer diagnosticado no fim de 2022, recebe um tributo de vários artistas amanhã, às 20h, no Teatro Municipal de Dourados, que tem o objetivo de arrecadar fundos para reforçar o caixa do escritor. Confira as atrações: Terra Seca, SoulRa, Dagata, Simão Gandhy e Igor Além, Giani Torres, Brô MC’s, Fernanda Ebling, Kaio Ramos e Laerte Tetila, além de Gicelma Chacarosqui & Odair Vilela. Ingressos (R$ 20 e R$ 40), mais informações e contribuições pelo telefone (67) 99961-2301.

PORTO MURTINHO

Autor de vários títulos sobre Porto Murtinho, o professor Braz Leon lança amanhã,

na cidade, mais três publicações: “Porto Murtinho, Quem Te Conhece Te Ama”, “Raimundo Capivara: O Aluno Mais Inteligente do Planeta” e “As Aventuras Políticas de Andrezinho e Zequinha no Estado do Pantanal”. O evento será realizado amanhã, com entrada franca, a partir das 18h, no Cine Teatro Ney Machado Mesquita.

Uma das atrações é um livro de dois metros.

CINEMA

De ontem até quarta-feira, os cinemas de shoppings centers de CG integram a campanha da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec).

Durante o período, os ingressos estarão com preços reduzidos, no valor único de R$ 12.

Essa é a terceira edição da Semana do Cinema, que, na anterior, em fevereiro, levou mais de 3,7 milhões de espectadores às telonas do País.

Entre as boas opções para aproveitar a promoção estão “Som da Liberdade”, “Nosso Sonho” (sobre a dupla Claudinho & Buchecha), “Oppenheimer” e “Nosso Lar” (2010), que volta às salas em relançamento nacional.