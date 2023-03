Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 21 de março de 2023

DANÇA

A 16ª edição da Feira Gaúcha FenaSul, de 31/3 a 9/4, no Círculo Militar, traz a Campo Grande o grupo paranaense Wesoly Dom, especializado em danças típicas polonesas

Criado há mais de 20 anos, o Wesoly Dom já se apresentou em outros estados brasileiros, no Paraguai, no Chile e na Polônia e virá a CG como destaque da FenaSul 2023 Divulgação

Quem frequenta a FenaSul sabe que, apesar de os gaúchos aparecerem oficialmente como os responsáveis por pilotar a festança, são várias as facetas de um Brasil meridional que se mostram durante o evento, revelando, por sua vez, a expressão de tradições culturais de países europeus conforme a apropriação das colônias atuantes nos três estados da Região Sul do País – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Não custa ressaltar essa ampla e vistosa miscelânea cultural que, do mesmo modo e a sua maneira, também comparece com fôlego em Mato Grosso do Sul, ao deitar os olhos na programação do evento deste ano.

É que o grupo folclórico polonês Wesoly Dom, de Araucária (PR), será a grande atração cultural da próxima edição da Feira Gaúcha FenaSul, que começa no dia 31, no Círculo Militar, em Campo Grande.

O evento funcionará até o dia 9 de abril, com muitos destaques culturais e produtos típicos do sul do País, com referência da moda, gastronomia, decoração e outras novidades.

A 16ª edição da feira será realizada com ingressos promocionais a R$ 10 (meia-entrada) para todo o público durante todos os dias de evento. Crianças até 10 anos de idade terão direito ao acesso gratuito.

RITMOS E FIGURINOS

Com mais de 20 anos de história, o grupo folclórico polonês Wesoly Dom é reconhecido internacionalmente. Graças ao seu trabalho, o município brasileira de Araucária, no sudeste do Paraná, vizinha a Curitiba, tornou-se coirmã da cidade de Wroclaw, no sul da Polônia, fortalecendo, assim, os vínculos com o país eslavo.

Coreógrafo do grupo, João Pedro De Carli Katsuki adianta que as apresentações proporcionarão um pequeno passeio pelo território polonês.

“Tem um pouco de tudo da cultura polonesa. Usamos as roupas e os trajes originais feitos no Brasil. Já na música vamos das polcas às valsas, de ritmos lentos aos acelerados, do romântico ao festivo”, garante João Pedro.

É justamente os trajes típicos que mais cativam a atenção do público. “Estamos levando para Campo Grande figurinos que são usados por poloneses até hoje. Alguns trajes chegam a pesar oito quilos. O colorido das vestes e a diversidade de figurinos sempre chamam muita atenção”, confirma Katsuki.

Para a temporada na Capital sul-mato-grossense, o coreógrafo do Wesoly Dom diz que as expectativas são altas. “Queremos levar para mais cantos do Brasil um pouquinho da nossa cultura e energia e mostrar que o sul é feito de muitas cores, ritmos e sentimentos”.

CASA ALEGRE

O grupo folclórico polonês Wesoly Dom, que, em português, significa casa alegre, é afiliado ao Conselho Internacional de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais (Cioff) e já participou de festivais na Polônia, no Chile, no Paraguai e em diversos estados do Brasil.

Ainda em tempo: a experiência do grupo com as diversas apresentações em território polonês não deixa de ser uma espécie de atestado de qualidade do trabalho desenvolvido pelos dançarinos e pelas dançarinas de Araucária.

O Wesoly Dom já participou três vezes consecutivas do Swiatowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów, nos anos de 2008, 2011 e 2014. Durante a turnê na Polônia, promovida por Wspólnota Polska, o grupo integrou o festival do Cioff, em Brusy, como convidado especial.

Serviço

16ª Feira Gaúcha FenaSul

Quando: de 31 de março a 9 de abril.

Local: no Círculo Militar (Avenida Afonso Pena, nº 170, Bairro Amambaí).

Valor: todos os dias a R$ 10 (preço promocional, valor de meia-entrada a todos), sendo gratuito o ingresso para crianças menores de 10 anos.

Horário de funcionamento: exclusivamente no dia de abertura (31/3), a partir das 18h; de segunda a quinta-feira, de 16h às 22h; sexta-feira, de 16h às 23h; sábados, de 12h às 23h; e domingos, de 12h às 22h.

Mais informações pelo Instagram (@fenasulcg), Facebook (Fenasul Campo Grande) ou pelo site

fenasul.com.br.

