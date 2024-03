Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 24 de março de 2024

CAIO FERNANDO ABREU ESCRITOR BRASILEIRO Todos os dias, logo cedo, dou uma piscadinha para Deus e peço: tomara que as nossas vontades coincidam. E se não coincidirem, que a Sua prevaleça”.



Tchurminha que presta assessoria para candidatos está arisca que só com certos políticos que, depois de campanhas políticas das quais participaram, com vitória ou derrota, costumam colocar um “escorpião” no bolso e cair fora. Quando questionados sobre pagamentos dos serviços prestados, fazem cara de paisagem e afirmam que “a dívida é do partido”. A lista dos lesados continua aumentando a cada eleição. E assim caminha a humanidade...



Ao lado do Tenente Portela, o pré-candidato a prefeito de Nioaque André Guimarães (PP) recebeu apoio à sua candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro. A conversa foi via chamada de vídeo pelo WhatsApp e sinaliza oficialização de aliança para a campanha eleitoral.

Para quem não sabe, o Tenente Portela, suplente da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, é do PL e amigo de Bolsonaro, de quem foi colega de caserna em Nioaque. A pedido do ex-presidente, agendará um encontro presencial dele com André Guimarães.

Vereadores do município de Batayporã, que estavam felizes como crianças recebendo chocolate do coelhinho da Páscoa, sofreram um baque com a decisão de juíza da comarca a uma ação popular de morador, que suspendeu aumento autoconcedido. As excelências passariam os proventos de R$ 5,5 mil para R$ 7,5 mil. A Mesa Diretora recebeu prazo para apresentar justificativa, pois teria desrespeitado a legislação que disciplina tais tipos de reajustes.

A sempre presente prática de “adição, soma e subtração” poderá levar, nesses seis meses que antecedem as eleições, ao registro de desistências de pré-candidatos a vereador. Isso tem sido motivo de insônia dos dirigentes de partidos, porque, se já está difícil a formação de chapas com nomes de forte apelo eleitoral, com as desistências poderá ficar pior. Alguns nomes pulando fora poderão até causar surpresas.

Mais uma vez correndo atrás de holofotes, figurinha política cá dessas bandas resolveu anunciar nome para disputar importante cargo. Diferentemente das eleições passadas, a escolha é feita pelos colegas, e o convencimento não é na base de frases de efeito. Com esse “recurso de marketing”, deverá ficar no foco na mídia. Depois, o caminho deverá ser de retorno ao ostracismo. Dizem, dizem...



