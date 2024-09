Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 30 de setembro de 2024

Correio B+

Período de criatividade e habilidade. Saiba usar o poder da carta do Mago do tarô para novos inícios.

Esta temporada de eclipses convida você a se reconectar com suas emoções e seu eu interior. Você pode começar novas jornadas emocionais, descobrindo o que realmente importa para você. É um momento para ir além da lógica e mergulhar em seus sentimentos.



Este período oferece uma chance de curar e validar as necessidades de sua alma, ajudando você a se realinhar com seu eu central.

Os eclipses geralmente acontecem em duplas, ou seja, o solar e o lunar ocorrem com apenas algumas semanas de diferença entre eles. Tivemos um Eclipse Lunar no eixo Virgem-Peixes no dia 17 de setembro. Agora, quarta-feira, 2 de outubro, teremos o eclipse final de Libra no eixo Áries/Libra que começou no início de 2023.



Embora este seja um eclipse solar e uma Lua Nova, que normalmente representam novos começos, também estaremos fechando um capítulo e nos livrando de vínculos que não se alinham mais com o destino que desejamos construir para nós mesmos. Em outras palavras, este é um bom momento para cortar laços energéticos com ligações nocivas.

Libra é um signo que rege parcerias e contratos de todos os tipos; representa as promessas que fazemos aos outros e a nós mesmos e os sacrifícios necessários para manter esses compromissos. Portanto, este eclipse está nos pedindo para reavaliar os acordos que fizemos nos últimos dois anos e considerar se eles favorecem ou inibem nosso crescimento.



Quando temos um eclipse no nodo Sul, ele normalmente indica um fim de algum tipo. Neste ponto, você provavelmente está ciente do que precisa mudar e se sente pronto para fazer uma escolha consciente.

Nossas promessas a nós mesmos são de suma importância. Todas as outras decisões devem fluir daí. Não podemos honrar nossa jornada pessoal em situações que nos mantêm pequenos e continuamente nos pedem para nos trair quando agimos fora de sintonia com nossos valores e crenças.

A carta do Mago está associada à temporada de eclipses e pode indicar que seus pensamentos e intenções têm um efeito poderoso. Este arcano também pode sugerir que você deve canalizar sua energia com sabedoria e usar sua clareza mental para manifestar seus desejos e superar quaisquer limitações. O que é que você realmente quer? Uma carreira de sucesso?

Carta do Mago - Divulgação

Um relacionamento feliz? Abrir o negócio dos seus sonhos? Harmonia em família? Segurança financeira? Mais saúde? Quando você tiver uma compreensão mais nítida dos seus objetivos, será capaz de começar a fazer as movimentações necessárias para alcançá-los. “Destino é apenas uma desculpa tola para aqueles que não querem fazer acontecer.”

A velocidade com que a sociedade nos conduz através do corre-corre das nossas vidas e dos compromissos diários não nos encoraja a fazer essa pergunta crucial sobre o que realmente desejamos. Mas saiba que, mesmo vivendo no piloto automático, estamos sempre em um estado infinito de manifestar algo, se reservarmos um tempo para analisar os nossos desejos internos e anseios mais profundos.

Talvez nunca lhe tenham dito: você é o mágico da sua própria vida. Esteja você ciente disso ou não, tudo o que você faz tem um efeito sobre o que você está criando. Nossa vida é um reflexo dos nossos pensamentos. Isso inclui como nos tratamos e nos deixamos ser tratados, o que deixamos nossas vozes interiores nos dizer e o que escolhemos ouvir. Portanto, procure identificar e se libertar de suas crenças limitantes. Observe suas emoções!

Carl Gustav Jung, o psicanalista suíço e fundador da psicologia analítica, afirmou: "Até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino". Quando nos perguntamos como cheguei aqui ou como chegamos a este ponto, devemos nos perguntar o que fizemos (ou não fizemos) para contribuir para a criação de nossa situação específica.



Qual o padrão que está por trás delas? Lembre-se: a busca por culpados nos coloca em uma postura de vítima, ao invés de protagonistas das nossas próprias vidas. Então, não se vitimize. Para que o autodesenvolvimento ocorra, é fundamental aceitar a própria responsabilidade nas situações vividas. Somente assim podemos aprender com os erros, evoluir e tomar controle de nossas escolhas e ações.

Dar uma pausa estratégica para considerar o que temos feito de nossas vidas, o que gostaríamos de fazer delas e a razão de ainda o termos feito pode permitir tornar conscientes fatos inconscientes emocionais que nos influenciam e “atrapalham” a nossa evolução. A partir dessa identificação, podemos tomar decisões mais alinhadas com nossos desejos e valores.



É aqui que podemos experimentar a alquimia da intencionalidade, pois não seremos mais meros joguetes das forças inconscientes que nos influenciam. Podemos estabelecer uma visão detalhada e clara do que queremos criar e, então, avaliar as ferramentas, recursos, energia e inspiração que já temos disponíveis para nós para tornar nossos desejos em realidade.

O eclipse solar em Libra será o último do ano, coincidindo com o ano novo cabalístico. Um novo ano marca um novo início, não é mesmo? Este pode ser o marco de um momento de transformação individual e dos seus relacionamentos. Transforme suas ideias em ação. Acredite no seu potencial. Você pode fazer mágica! Aproveite que o seu foco mental e habilidades criativas estão em alta nesta semana.

Contrariamente às concepções populares, a magia e os feitiços não estão ligados a poderes sobrenaturais, como frequentemente retratado em filmes ou séries. Esses fenômenos estão associados à capacidade mental de cada indivíduo, possibilitando a materialização de desejos por meio do poder do pensamento.



A prática da magia envolve o uso de palavras, ações e pensamentos, sendo acessível a qualquer pessoa. Todavia, requer primeiramente concentração e fé intensa no objetivo desejado. É essa crença que capacita a concretização dos desejos.

O Mago é a carta número 1 dos Arcanos Maiores e representa o que se inicia, o que começa. Novos caminhos estão abertos. Toda criação tem origem na nossa mente a partir de uma ideia inicial. Então, diga para si mesmo: “Eu quero, eu posso, eu consigo.” Afinal de contas, o maior poder que temos é o do pensamento.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão