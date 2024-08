Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 5 de agosto de 2024

Correio B+

O espetáculo tem direção assinada por Márcio Macena e Débora Dubois e o impressionante visagismo por Anderson Bueno.

Após a estreia em abril deste ano, no Teatro Porto, em São Paulo, com os ingressos esgotados, “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical” foi prorrogada e segue em cartaz até setembro. Dez anos após a estreia do sucesso “Rita Lee Mora ao Lado”, a atriz Mel Lisboa voltou a interpretar a roqueira-mor em um musical inédito, desta vez inspirado na autobiografia da cantora.



Conhecida por ser uma camaleoa em cena, Rita Lee possuía uma estética única e pessoal, além de figurinos icônicos. Para trazer essa identidade ao palco, e fazer com que o público enxergasse a própria ao invés da atriz, o make-up designer Anderson Bueno pesquisou a fundo os detalhes da cantora, já que Mel Lisboa vivenciou a roqueira no teatro anos atrás.

“Acredito que tenha sido o trabalho mais desafiador que eu fiz. Em especial pelo fato que na montagem anterior, eram em partes, outra história e abordagem. Foi uma opção da produção em ter essa mudança, claro que você não tem como fugir do óbvio, já que estamos falando de uma figura que é real e retratando épocas. Aliás, essa foi minha base – não me preocupei com o que foi feito, preocupei-me em dar a minha visão sobre cada momento e personagem retratado no espetáculo”, explicou Anderson Bueno sobre a criação do visagismo.

Foto: Divulgação

“Uma das condições e exigências da Rita Lee para essa montagem, é de que a Mel Lisboa trocasse de perucas em cena. Assumisse que estávamos contando uma história por uma trupe. A Mel possui alguns traços que lembram muito a Rita e seu trabalho corporal é impressionante, então, meu trabalho foi só de lapidar esteticamente essa imagem, ressaltando esses pontos fortes do rosto e claro, na perucaria. São quatro perucas para a Rita, uma loiro escuro na infância, uma castanho avermelhado nos anos 70/80, uma mais vermelha nos anos 90 e uma grisalha”, acrescenta.

Quando Mel Lisboa pisou pela primeira vez em cena como Rita Lee em 2014, ela não poderia prever algumas coisas: primeiro, de que seriam meses de casa cheia num dos maiores teatros de São Paulo.



Segundo, que a própria Rita apareceria sem avisar, abençoaria sua performance e ainda voltaria para assistir ao espetáculo. Trabalho, aliás, que rendeu a Mel prêmios como melhor atriz e a colocou de vez entre os maiores nomes do teatro nacional, com uma frutífera e diversificada carreira.

Quando se fala em visagismo relacionado a um ícone do rock nacional, logo pensamos em maquiagem carregada, onde a cor preta predomina nos olhos, mas leigo engano, Anderson Bueno foi fiel a estética de Rita Lee, onde a mesma usava e abusava de cores e brilhos.



“Se tratando da Rita Lee, ela era extremamente solar, mesmo na vida pessoal, ela nunca usou um cabelo escuro. Então me preocupei em não abusar de cores pesadas e nada de olhos pretos pesados”, pontua Bueno.

Foto: Divulgação

"Eu estava com muito medo, mas para mim era importante que ele [Roberto Carvalho] me visse assim. Se ele conseguisse ver a Rita em mim, eu estava em um bom caminho, era importante. E foi isso que aconteceu", disse Mel Lisboa em entrevista ao programa Conversa com Bial, exibido em junho deste ano.

A nova montagem ainda tem direção musical de Marco França e Marcio Guimarães e, junto com Mel, estão no elenco Bruno Fraga, Fabiano Augusto, Carol Portes, Debora Reis, Flavia Strongolli, Yael Pecarovich, Antonio Vanfill, Gustavo Rezê e Roquildes Junior.



Diferentemente do projeto anterior, dessa vez, Mel Lisboa conta a história de Rita com base no livro da cantora, lançado em 2016 e um dos maiores sucessos editoriais do Brasil. O livro narra os altos e baixos da carreira de Rita com uma honestidade escancarada.