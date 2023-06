Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 5 de junho de 2023

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Alexis de Tocqueville escritor francês

Há muitos homens de princípios

nos partidos políticos, mas não há

nenhum partido de princípios”.

FELPUDA

Prefeito de município do interior anda nervosinho que só e, ao perder as estribeiras, está “passando recibo” de que não seria verdade o que anda espalhando pela cidade. Tudo começou com a divulgação de pesquisa de preferência popular para a disputa eleitoral de 2024, na qual o indicado para o embate era seu vice, que apareceu com desempenho sofrível. O provável oponente ficou em posição mais do que confortável nos índices, e isso deixou o alcaide irritado, e ele vem afirmando que os levantamentos teriam sido “manipulados” pelo pretenso adversário. Porém, no item em que as pessoas foram ouvidas sobre sua administração, ele foi bem avaliado por 40% delas. Qual inimigo político “manipula” para dar um número desses para o concorrente? É cada uma!

Ação

A Justiça Federal de MS determinou que a União realize, em organizações militares de saúde ou em clínicas particulares, exames e procedimentos cirúrgicos para tratamento de sobrepeso e de hérnia de uma mulher que tem obesidade mórbida.

Sentença

Dependente de militar, ela não conseguiu ser operada porque o governo federal alegou falta de verbas. A ausência de autorização para a cirurgia provocou a perda da validade dos exames médicos. A União argumentou que não foram cumpridos os procedimentos, mas a Justiça refutou.







Durante evento realizado em Brasília, dia 1º, o governador Eduardo Riedel, a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia,

e o ex-presidente da República Michel Temer foram homenageados com medalhas em comemoração aos 4O anos da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF (Anape), presidida por Vicente Martins Braga, do Ceará.

Maura Simões Corrêa Neder Buainain/ Alameda/Guilherme Molento

Juju Norremose/ Rodrigo Zorzi

Votos

É grande a expectativa para saber como serão os votos dos senadores Nelson Trad Filho e Soraya Thronicke na indicação de Cristiano Zanin à vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. A indicação foi feita pelo seu mais ilustre cliente, no caso Lula, a quem defendeu quando ele esteve preso no episódio da Lava Jato. Zanin deverá ser sabatinado nesta semana no Senado, mas a tramitação só se dará depois do feriado de Corpus Christi.

Metas

A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do governo de MS para 2024 já está com os deputados. A meta da receita para o próximo ano, em valor corrente, é de R$ 25,48 bilhões; para 2025 é de R$ 26,95 bilhões; e para 2026, de R$ 28.541 bilhões. A avaliação do cumprimento das metas finais de 2022, último ano da gestão de Reinaldo Azambuja, mostra que o governo arrecadou R$ 22,571 bilhões, acima da previsão, que foi de R$ 18,475 bilhões.

Emendas

Na Câmara Municipal de Campo Grande, a Comissão de Finanças e Orçamento já encaminhou à Mesa Diretora a LDO 2024 do Executivo, que agora será pautada para discussão e votação em plenário. A proposta recebeu 114 emendas, 96 foram consideradas aptas e 76 foram incorporadas depois de análise técnica em que algumas foram aglutinadas por repetir temas. A LDO prevê receita de R$ 6,526 bilhões, com estimativa de crescer 20,45% em relação ao que foi previsto no Orçamento para este ano, de R$ 5,481 bilhões.



ANIVERSARIANTES

Habib Rezek Júnior,

Nelia Menezes Tortorelli,

Antonio Delfino Pereira Neto (Tom),

Renata Veloso Braz,

Reginaldo de Oliveira Ferreira (Pastor Reginaldo),

David Tavares Duarte,

Eder Giacian,

Guilhermo Zacarias Soloaga Cardozo,

Osvaldo Franco Godoy,

Dra. Sônia Regina Greguer Fernandes,

Ramona Vieira Flores,

Nilton de Souza Vieira,

Clebio Aquino Anunciato,

Maria Iracy Machado Maranhão da Rosa,

Deuza Franco Vernochi,

Jucelino Oliveira da Rocha,

Aparecido da Silva,

Rafael Henrique Ruzzon Scarpetta,

Eliandro Pereira da Silva,

Maice Pardo Corrêa,

Roberto Wolf,

Dr. Augusto Rômulo Rodrigues,

Gustavo Helney,

Dr. Antonio Olinto Rodrigues Furtado,

Ana Maria Capelli de Campos,

Roberto de Abreu,

Padre Sebastião Júnior Ferreira Braga,

Regis Leite de Matos,

Suzeli Corcini Rocha,

Luiz Antonio de Oliveira Junior,

Rodrigo Wessler,

Giselli Barbosa Figueiredo,

Bruno Andrade Tomasini,

Luiz Carlos Cunha Tebicherani,

Nelson Vieira dos Santos,

Godofredo Rodrigues Pereira,

Rafaela Neves Carvalho,

Dra. Daniela Bazili Soares,

Maria Aparecida Helney,

Jean Dulce Gutterres,

Sérgio Rezek Tannous,

Renata Garcia Lemes,

Luiz Nery de Souza,

João Ximenes,

Arlindo Gonzaga de Oliveira,

Miguel Said,

Ubaldo de Castro,

Nilza Amador,

Paulo Roberto Scarselli,

Alexandre Augusto Bevilacqua,

Keyla Cristina Alves de Souza,

José Cameron Gelle,

Lúcia Helena Maffei Lemos,

Dr. Paulo de Araujo Delgado,

Roni Terezinha Coelho Damin,

José Manoel da Silva,

Alex Emanuel Corrêa,

Amanda Maria Navarro Lorenzo,

Job Henrique de Paula Filho,

Marion Pereira,

Luciney Coelho,

Fernanda Gomes de Araújo,

Maria Auxiliadora Galvão,

Danilo Ribeiro Portugal,

Arnaldo Itiki,

Armando Beltrão,

Violeta Odete Flores Silva,

Margarida da Silva,

Maria José Vieira,

Ana Boabaid,

José Márcio Vicente Souza,

Paulo Henrique Moraes Grande,

Idalina Montes Senate da Silva,

Vanda Regina Silva Santos,

Renato Ribas,

Gilson José de Lima,

Davi Xavier Pereira,

Terezinha Rosely Olmedo,

Marcio Adriano Matos de Oliveira,

Fabiano Pontes,

Romildo Zirandi,

César Santos Magalhães,

Alan Carlos Miranda de Oliveira,

José Walter de Oliveira,

Mário Márcio de Souza Lima,

Fadia Sayd Carvalho,

Cleuza Ferreira da Cruz Mongenot,

Nilda Urbieta de Fernandez,

Celso Domingos de Almeida,

Lane Marcia de Jesus Camargo,

Grazielle Arakaki,

Camila Yumi Sakuma,

Leonice Teresinha Kappes,

Alexandre Henrique Gonçalves,

Mitsuru Tsutsui,

Savio Santos de Souza,

Luiz Kohl,

Wilson José Goncalves,

Marcia Terezinha Ariosa,

Luciana da Silva Catelan,

Oscar Luiz de Lima,

Azle Cordeiro de Vera Escalante,

Pedro Henrique Monteiro de Barros,

Luciane Ferreira Palhano,

Rosângela da Silva Jarcem Espinosa.

Assine o Correio do Estado