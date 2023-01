Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 16 de janeiro de 2023

Érico Veríssimo - escritor brasileiro

O tempo faz a gente esquecer. Há pessoas que esquecem depressa. Outras apenas fingem que não se lembram mais”.

FELPUDA

A rádio peão fervilha com a nomeação de parente de figurinha pública muito conhecida. O dito-cujo envolveu-se em trágico acidente e fugiu sem prestar socorro. Na época era “barnabé de luxo”, mas, diante da repercussão do caso, acabou afastado para “tratamento de saúde”. Por ser “da sala e cozinha” de quem lhe dá proteção, os comentários são de que continuará a desfrutar de sombra e água fresca, pelo menos, pelos próximos quatro anos.

Parceria

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), campus de Campo Grande, estuda parceria com a Universidade Federal de Tocantins(UFT) para uma agenda de alinhamento de convênio interinstitucional.

Maturidade

O convênio terá a finalidade de desenvolver projeto-piloto da Universidade da Maturidade (UMA), criada em Tocantins. Apoio institucional já foi pedido à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

Estão abertas as inscrições para o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá (Fipec) 2023, a ser realizado de 3 a 5 de fevereiro. A realização é da prefeitura e da Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo (Acert), em parceria com o governo de MS. São mais de R$ 100 mil em prêmios, como carro e moto. Os interessados podem acessar fipec.ms.gov.br.

Maria Inês Puga Barcelos

Paula Setubal

Vulcão

Com apenas dois vereadores do seu partido, o Patriotas, a prefeita Adriane Lopes vem, até agora, demonstrando ter jogo de cintura político, e assim vai promovendo mudanças em sua administração, que atingiram algumas indicações que partiram da Câmara Municipal de Campo Grande, aceitas na gestão anterior. A partir de fevereiro, quando o Legislativo reiniciar os trabalhos, ela terá de mostrar alto poder de articulação, pois sabe que vulcão está a um ponto da erupção.

Cadeiras

Depois do PSDB (por motivos óbvios), quem tem conseguido mais nomeações de indicados é o PP, apesar de outros partidos estarem sendo prestigiados, mas não na mesma proporção. Deve ser levado em conta que o vice-governador é filiado ao Progressistas, e os integrantes da sigla gastaram muita sola de sapato percorrendo a maioria dos municípios. Reações às ocupações dos cargos só partiram de alguns petistas.

Prova

Parlamentares eleitos “na aba” do hoje ex-presidente Bolsonaro terão de mostrar, na tribuna, posição mais firme com relação ao que vem ocorrendo no Brasil ultimamente. Por enquanto, talvez em razão do recesso,

o que se vê são algumas postagens nas redes sociais, muito embora tímidas e com teor genérico. A partir do dia 1º de fevereiro, será a hora do “vamos ver”, e, assim, o distinto eleitor saberá se realmente votou certo.

