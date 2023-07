Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 14 de julho de 2023

Leandro Karnal - escritor brasileiro

"O que eu penso não muda nada além do meu pensamento. O que eu faço a partir disso muda tudo!”

FELPUDA

Nebulosa licitação, com valor acima de R$ 6 milhões para aquisição de material de construção,

por prefeitura de município do interior de MS foi suspensa liminarmente pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. A conselheira substituta, diante da urgência para que fosse tomado conhecimento da decisão, determinou que o setor responsável daquele órgão fizesse a comunicação via “contato telefônico e e-mail, com certificação nos autos”, de modo que imediatamente fosse dada a ciência. Portanto, sem mais delongas.

Animália Park é o novo parque temático de São Paulo, localizado em Cotia, distante 40 km da capital paulista. Com 350 mil metros quadrados, ele oferece mais de 20 atrações, entre brinquedos, teleférico e zoológico. O parque é dividido em três áreas, sendo uma coberta com brinquedos infantis, outra externa com atrações como montanha-russa (esses dois setores com previsão de funcionamento para outubro) e um zoológico com muita área verde.

Os 1.200 animais de 170 espécies foram trazidos para o Brasil dentro dos programas internacionais de conservação de espécies, permanecendo em áreas que reproduzem o habitat de cada um. Muitos deles vieram de centros de reabilitação e não têm mais condições de voltar à natureza. Haverá também o Vila Animália, com lojas e diversas opções gastronômicas com vista para a savana. O teleférico faz o trajeto de um lado a outro do parque. Mais informações pelo site animaliapark.com.br.

Bravata

O titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, tornou-se alvo do líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa de MS, José Orcírio. A queixa é que o órgão que a sigla ocupa na administração estadual não está tendo autonomia. Como ele não obteve resposta na tentativa de conversar com o secretário, afirmou que poderá fazê-lo pessoalmente, pois “não tem medo de cara feia”.

“Promessa”

Ainda na sua manifestação em plenário a respeito daquilo que considerou “descaso”,

o petista anunciou que seu partido poderá romper com o governo Riedel, deixando de participar da base aliada. Alguns parlamentares acham que essa “promessa” é o mesmo que dizer ter uma “cédula de R$ 3”: são uma agência e nove subsecretarias, representando volume considerável de “boquinhas” que escapariam por entre os dedos. Portanto...

Confronto

Na penúltima sessão da Assembleia Legislativa, na quarta-feira, talvez para marcar o início do recesso parlamentar, os debates foram acalorados. Um deles foi com relação a destempero doutrinário de professor em sala de aula, que resultou em confronto verbal entre o deputado conservador Rafael Tavares e o esquerdista Pedro Kemp. O segundo prometeu até entrar com representação contra o primeiro no Conselho de Ética da Casa de Leis.

Aniversariantes

Colaborou: Tatyane Gameiro

