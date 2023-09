Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 1º de setembro de 2023

Marie Curie - cientista polonesa Nada na vida deve ser temido,

somente compreendido. Agora é hora

de compreender mais para temer menos”. FELPUDA

Nos bastidores políticos, o que tem se ouvido é sobre o recuo da “tchurminha da pressão”, que queria porque queria puxar a cadeira de figura que comanda importante órgão. Tal galera descobriu que se isso acontecesse, ele assumiria importante cargo e tiraria o espaço de quem está acostumado a, digamos, viver na órbita de cabeça coroada. Convencida de que aí sim seria um mau negócio, o jeito foi baixar a bola.

Vai vendo…



A bossa nova passou a ser Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, após o governador fluminense, Cláudio Castro, ter sancionado o projeto de lei do deputado Márcio Canella (União Brasil-RJ). O gênero musical surgiu na década de 1950, na zona sul do Rio, quando amigos músicos se reuniam na casa da cantora Nara Leão. Influenciados pelo jazz americano, mas sem deixar de lado o samba brasileiro, Vinicius de Moraes e Tom Jobim (foto), dois importantes integrantes desse grupo, lançaram “Chega de Saudade”, considerada um marco e um hino da bossa nova. Além de consagrar artistas como João Gilberto, Sergio Mendes, Astrud Gilberto, Miúcha, Roberto Menescal, Baden Powell, João Donato, entre outros, o estilo impulsionou a música brasileira fora do País. “Garota de Ipanema”, por exemplo, ficou famosa lá fora e ganhou cerca de 170 versões no mundo todo. Outras composições importantes do movimento são “Corcovado”, “O Barquinho”, “Se Todos Fossem Iguais a Você”, “Desafinado”, “Mas que Nada”, entre tantas outras.

“Cheide”

Alguns ex-vereadores

que sonham voltar ao cenário político conquistando mandato em 2024 estão usando

as suas redes sociais para dar

o ar da graça. Político espirituoso que só tem dito que se esse pessoal terá sucesso nas urnas não se sabe, mas a maioria

está vindo “no estilo cheide:

cheio de querer”.

De lei

A Assembleia Legislativa

de Mato Grosso do Sul aprovou

o projeto de lei que proíbe

a publicação de anúncios

de emprego em todo o Estado com teor discriminatório.

Ficou determinado que os meios de divulgação de ofertas

de trabalho deverão publicar,

em caráter permanente,

a seguinte informação:

“É proibido o anúncio de emprego com teor discriminatório, no qual haja referência à idade, cor, etnia, situação familiar, gênero ou orientação sexual”. A iniciativa

é do deputado Pedro Kemp (PT).

Rumos

A Caminhada Rumos, do Itaú Cultural, estará em Campo Grande no dia 4, no Teatro Casa. Entre os integrantes estarão Tânia Rodrigues, gerente de Enciclopédia, e Galiana Brasil, gerente de Artes Cênicas, Literatura e Música. Será apresentado um edital para artistas, pensadores, gestores da cidade e interessados

no assunto, assim como haverá esclarecimento de dúvidas e troca de informações. Inscrições dos projetos vão até o dia 22 pelo site rumositaucultural.org.br.



