Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 8 de março de 2024

Gabriel García Márquez escritor colombiano.

Todo mundo quer viver em cima da montanha, sem saber que a verdadeira felicidade está na forma de subir a escarpada".

FELPUDA

Ex-parlamentar que quer porque quer ser pré-candidato a prefeito de cidade do interior de MS está preocupado que só com possíveis desdobramentos de ação federal que está em vias de ser sentenciada. A tal ação, que corre em segredo de Justiça, poderá gerar complicações criminais e eleitorais para o dito-cujo. Apesar de o malfeito ter ocorrido há tempos, o que está por vir tem tirado o sono da figurinha em questão, que se vê em meio ao risco de "acordar um leão adormecido", trazendo à tona o que estava "escondido". É esperar para ver!

Cadeira

Quem está estreando em cargo novo é a ex-deputada Dione Hashioka. Ela foi nomeada como secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Educação em lugar de Edio Castro, exonerado por acusação de atos de corrupção.

Mais

Dione é esposa do deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) e, até então, era apontada como pré-candidata a prefeita de Nova Andradina. Como o ditado popular ensina: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando".

Divulgação/

Com apenas 16 anos, a modelo Rayssa Leal é a primeira brasileira a alcançar o posto de embaixadora global da Maison Louis Vuitton. Ela está em evidência no cenário mundial do skate. Aos 11 anos, foi a skatista mais jovem a vencer uma final feminina do Street League Skateboarding World Tour. Em 2021, foi vice-campeã na Olimpíada de Tóquio. No dia 5, em Paris, Rayssa participou do desfile de apresentação da coleção Louis Vuitton Women's Fall-Winter 2024.

Fer Molinar e Dr. Benedicto de Figueiredo Neto, comemorando a vida/ Arquivo Pessoal

Duda Portella Amorim/ Leca Novo

Validade

A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (PP) foi designada para a relatoria da proposta de emenda à Constituição (PEC) que fixa em oito anos o mandato dos ministros do STF, sem direito a recondução. O anúncio foi feito pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM), autor do projeto, durante pronunciamento no dia 6. Ele informou que a designação foi feita pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), David Alcolumbre (União Brasil-AP).

Guerra

O ex-prefeito de Costa Rica Waldeli dos Santos Rosa (MDB) ajuizou queixa-crime contra o prefeito Cleverson Alves dos Santos (PP), acusando-o de ter feitas declarações contra sua honra, alegando que teria praticado suposta utilização indevida de recursos públicos. O denunciante fala em condenação e até em inelegibilidade do concorrente, que tentará a reeleição. E olha que a campanha eleitoral oficial nem começou...

Piorou

O mau cheiro que há 25 dias tornou-se insuportável, superando o que se verifica ao longo de décadas, levou representante de moradores do Bairro Nova Campo Grande a denunciar o caso na tribuna da Câmara Municipal, no dia 5. A denunciante Fábia Aparecida da Silva Britez pediu providências para a solução do problema, que também é comum no Jardim Aeroporto, na Vila Romana e na Vila Popular.

Aniversariantes

Dra. Heloisa Helena Rospide

da Motta Sperotto,

Dr. José Romero Toniasso,

Marilene Weiller,

Francisco José Garcia,

Juliana Zorzo Silva,

Vanessa Miranda Auto,

Daltro Fiuza,

Ilka Toledo Candido,

Angelo Albaneze Junior,

Irmaldo Dilnei Gondim Lins,

Miguel Patroni Duenha,

Arnaldo Gauna,

José Aparecido Soncela,

Mario Hideo Katayama,

Antonio Carlos Nogueira Lima,

Nadir Moro Magalhaes,

Lucilene Peralta Braga Marelli,

Newton Santos Barros,

Luiza Maria Raposo Bernardes,

Vera Lucia Pretto Cella,

João de Deus Lugo,

Dr. Amaury da Silva Kuklinski,

Dr. Manoel Afonso Costa Rondon,

Maria Helena Tenuta,

Sandoval Ribeiro Soares Filho,

Jackeline de Oliveira Dias,

Silmara Denise Barwinski Pereira,

Fabiana de Araújo Ovelar Zafalon,

Beatriz de Castro Yanaze,

Aurinda de Oliveira Tomonaga,

Albertino Nunes Ferreira,

Dra. Laura Ilca de Souza Pereira Leite,

Eric Aliaga Archondo,

Ibrahim Kalil Zaher,

Helena Tavares de Godoy Pessini,

Dr. Antonino Augusto Camellier,

Iolanda de Souza Maia,

Mirtes Teodoro Fróes,

Valter Toshio Koike,

Haydée Melke Amaral Penteado,

Augusto Mariani Filho,

Elenice Mary Cury,

Dra. Ermelinda Perciany David,

Sidnei Milani Simioli,

João Júlio Arashiro,

Dr. José Márcio Denadar,

Aida de Souza Benevides Massad Dede,

Anderson Dênis Martinazzo,

Eric Garmes de Oliveira,

Miro Guimarães Darós,

Nathalie Bellinaso Adames,

Aparecida Dias Guimarães,

Carlos Sabu,

Alaor de Marco,

Dulcinéia Serafim,

Walfrido Lopes Fontoura,

Racilda Alves Marques,

Silvano Filho Espírito Santo,

Suzane Maria de Rezende,

Moacir Paes Barreto,

Maria Aparecida de Souza,

Ana Paula Santana Lima,

Marisa Augusta Oliveira de Castro,

Dr. Antonio Benedito Scatena,

Fabiane Jamil Escobar,

Valdenir da Mata Garcez,

Jorge da Silva Meira,

Ervino Joao Faccioni,

Nancy Braga dos Santos,

Odivaldo Conde,

José Antonio de Amorim Junior,

Fábio Sanches Moraes,

Veríssimo Julio Maia,

Fábio Henrique Ferreira,

Alexandre Shiniti Shimada,

Maria Abadia Queiroz Yule,

Maria Neiva Brandão Dobes,

Raquel Neves da Cunha,

Gisleika Cristina Rodrigues,

Luiz Augusto Pinheiro de Lacerda,

Alice Alves Ferraz,

Carlos Alberto Bernardes Garcia,

Neyde Abdo dos Santos,

João de Deus Correa,

Laurindo Felipe Nunes,

Anahi Rocha Zurutuza,

João César de Oliveira Mendes,

Pedro Paulo Macedo Azevedo,

André Luiz Oruê Andrade,

Sebastião Fernando de Sousa,

Lindomar Eduardo Brol Rodrigues,

Carla Souza Cardoso,

Mayara Adriana Batista de Arruda,

Otacílio Alves Domingos,

Elza Santa Cruz Lang,

João Quintilio Ribeiro,

Neusa Ricardo de Lima,

Valéria Nascimento Yahn,

Larissa Mendes Ferreira,

Mirna Lúcia da Silva,

Francisco Carlos Moreira Maia,

Marisa Guimarães Lima,

Keila Lourdes dos Santos Mendes,

Mário Henrique Costa de Souza,

Sônia Santos Marques.