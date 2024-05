Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 14 de maio de 2024

René Descartes filósofo francês

"Não há nada no mundo que esteja melhor repartido que a razão: todos estão convencidos de que a tem de sobra”.

FELPUDA

Turminha anda preocupada que só, pois dindim que deveria ter sido liberado no fim do ano passado não o foi por quem é de direito. Aí, em um gesto de confiança, os valores foram diminuídos e foi dado um novo prazo, que se encerra em julho. Mas até agora, nadica de nada. Mais um pouquinho, o pessoal aflito deverá começar a cantar trecho de conhecida cantiga de roda para mandar aviso de como anda a relação política: “Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar”. Se essa meia volta acontecer…

Plantas alimentícias não convencionais (Panc), em um total de seis espécies, estão representadas na Emissão Postal Especial dos Correios, lançada no fim de abril, durante o 7º Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais (Hortpanc), realizado em São Lourenço (RS).

O trabalho contou com a consultoria da Embrapa Hortaliças, de Brasília (DF). Os selos contemplam as espécies vinagreira, taioba, jambu, mangarito, ora-pro-nóbis e bertalha e estão sendo comercializados nas principais agências do País e na loja virtual dos Correios. Com técnica de aquarela e arte de Lidia Marina Hurovich Neiva, a emissão tem tiragem de 96 mil selos, sendo 12 por folha. Cada um tem o valor facial de primeiro porte de carta de R$ 2,55.

Investigação

As denúncias de que policiais à paisana envolvidos na morte do ex-vereador Dinho Vital faziam segurança particular ao ex-prefeito Douglas Figueiredo, pré-candidato ao mesmo cargo neste ano, serão investigadas pela Corregedoria da Polícia Militar. O fato ocorreu em Anastácio, no dia 8, durante festa do município. A defesa dos agentes militares está pulando miúdo para provar, nesse polêmico caso, que eles teriam agido no cumprimento do dever.

No fim

O triste episódio da morte do ex-vereador Dinho poderá causar movimento das peças, pela vontade popular, no tabuleiro político de Anastácio – e com resultado no fim do jogo. O ex-prefeito Douglas Figueiredo voltou ao ninho tucano, após deixar o PDT, e como “ungido” para disputar a prefeitura. Diante do caso, com grande repercussão entre a população e nos meios políticos, as consequências poderão ser vistas no resultado das urnas.

Ringue

A presidência do PSD em MS deverá chamar o vereador Marcelo Batista de Araújo, o Marcelo Carvoeiro, para dar explicações sobre a pancadaria em que teria se envolvido durante os festejos na cidade de Água Clara, no dia 11. O embate foi com Alex Oliveira, secretário municipal de Saúde. O assunto ganhou repercussão a mais que a Festa das Nações, que se transformou em ringue. Os dois lados têm suas versões, é claro, mas o assunto está rendendo comentários nos meios políticos.

*Colaborou tatyane gameiro