Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 21 de fevereiro de 2023

Lya Luft - escritora brasileira

"A vida não está aí apenas para ser suportada nem vivida, mas elaborada. Eventualmente reprogramada. Conscientemente executada. Muitas vezes ousada”

FELPUDA

Depois do esparramo registrado em certo poder, eis que alguns “jabutis” voltaram a ser colocados nas árvores. Afinal, sabe-se que essas espécies nem sequer sonham em escalar galhos e, por isso, acabam conquistando a simpatia de alguns, digamos, corações caridosos, sendo por eles colocados lá. Portanto, contam com a proteção total dos seus dedicados cuidadores, e a história ensina que mexer com os ditos-cujos é comprar briga feia na certa. Pode?

Aconchego

O Brasil está entre os 10 países mais acolhedores do mundo, ocupando a nona posição, de acordo com o 11º Traveller Review Awards da Booking.com, segundo divulgação do Ministério do Turismo. Neste ano, a Itália ficou na primeira colocação (com total de 170.638 prêmios de acomodação), seguida por Espanha e França. O Brasil tem 53.658 hospedagens premiadas.

Propostas

Dois assentos especiais reservados para passageiros obesos em voos regulares no transporte aéreo, essa é a medida estabelecida em projeto de lei do parlamentar Capitão Alberto Neto (PL-AM), que tramita na Câmara dos Deputados. No Senado, há proposta em andamento sobre o assunto, que destina 3% das acomodações nos coletivos para pessoas com deficiência ou obesidade mórbida.



Encontro

O governador Eduardo Riedel reuniu a bancada federal no dia 17 para tratar de questões administrativas, mas evidentemente não deixou de lado a conversa política. Com forte base aliada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, ele demonstrou estar alinhado também com senadores e deputados federais. Foi um encontro com representantes das siglas “sopa de letrinhas” com assento na Câmara dos Deputados: PSDB, PP, PSD, PT, UB e PL.

Maioria

O G-8 terá apenas dois integrantes do tipo “estranho no ninho”: seis parlamentares tucanos (PSDB), um do União Brasil e outro do PDT. Quem vai comandar esse grupo será o deputado Jamilson Name, que brigou com unhas e dentes para tentar ser o presidente da Assembleia Legislativa de MS,mas sem sucesso. Ele terá Liana Nogueira, que exerce o seu primeiro mandato, na vice-liderança.

Do bem

Em 2022, a Central de Execução de Penas Alternativas (Cepa), vinculada à 2ª Vara de Execução Penal (VEP) de Campo Grande, destinou R$ 4,2 milhões de penas pecuniárias a 14 projetos de instituições assistenciais da Capital. De 2009 até o ano passado, 179 projetos já foram custeados com recursos arrecadados pela Cepa, e a soma total dos valores doados ultrapassa os R$ 19,3 milhões.

