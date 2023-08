Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 22 de agosto de 2023

José Saramago - escritor português

"... mas quando quando a aflição aperta, quando o corpo se nos demanda de dor e angústia, então é que se vê o animalzinho que somos”.

FELPUDA

As recentes incursões das autoridades policiais em endereços de políticos nos mais diferentes municípios de MS têm demonstrado, também, que a galerinha é muito criativa para justificar seus malfeitos, como ter estoque de armas e munições de grosso calibre em casa. Cada argumento apresentado é mais cabeludo que o outro. A continuar assim, a tchurminha terá de fazer um curso de “desculpas esfarrapadas para corrupção mal costurada”. Afe!

No aguardo

É grande a expectativa sobre a análise dos contratos da administração municipal passada pelos vereadores de Campo Grande, isto é, com relação ao prazo para conclusão desse trabalho.

Esperança

O que se espera da atuação dos edis campo-grandenses é que não acabe virando uma ação voltada aos dividendos políticos e se arrastando por muitos e muitos meses. Resta esperar para ver.

Cristina Alcântara de Carvalho e Martha Barbosa Santos Pereira. Foto: Arquivo pessoal

Silvia Bueno. Foto: Helder Melo

S.O.S

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) instituiu um grupo de trabalho para socorrer a prefeitura da Capital no que tange às questões do corpo funcional. Uma delas se refere às despesas de pessoal, que estão acima do porcentual do limite prudencial.

Meio ambiente

Hoje, às 14h, a reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deverá ser muito movimentada. Na ocasião, está prevista a apresentação dos encaminhamentos das denúncias já averiguadas pelos parlamentares. Além disso, será feita a distribuição de novas demandas, como descarte de lixo hospitalar às margens do Rio Paraná (distrito de Porto Morumbi) e assoreamento de alguns rios e córregos.

Barraco

Dia desses, em voo doméstico, certa figurinha política “que se acha” armou maior barraco ao verificar que não havia lugar para acomodar sua bagagem de mão. No fim, um comissário deu um jeito na situação, acalmando a dita-cuja.

Ilustres

No dia 18, o governador Eduardo Riedel se reuniu com o embaixador da Índia no Brasil, o cônsul da França em São Paulo, a cônsul honorária da França na Capital e o cônsul-geral do Japão em SP. Dois dias antes, recebeu o cônsul-geral dos EUA em SP. Ufa!

Aniversariantes