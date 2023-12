ELE VOLTOU

Romance histórico de José do Couto Vieira Pontes ganha lançamento hoje na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL); há mais de três décadas sem publicar, juiz aposentado e crítico literário é um dos fundadores da ASL

José do Couto Vieira Pontes, que lança a sua primeira obra desde "Os Vinte Anos da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras" (1991): "Escritores escrevem para a eternidade, traçam as veredas do mundo" ARQUIVO PESSOAL

Após longo hiato sem o lançamento de novos livros, mas sempre ativo no cenário literário e cultural de Mato Grosso do Sul, o escritor José do Couto Vieira Pontes, membro e cofundador da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), lança seu novo romance “O Rio por Onde Veio Garcia” (Life Editora) hoje, a partir das 19h30min, com noite de autógrafos no auditório da própria ASL. A sede da entidade está localizada na Rua 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco.

Com 160 páginas e 10 capítulos, o livro é um romance com características históricas e ficcionais, fruto de profundos levantamentos e estudos historiográficos do autor. Colega de Pontes na ASL, o escritor, poeta e ensaísta Rubenio Marcelo é quem assina o prefácio.

Confira o que diz Marcelo sobre a obra: “Ambientado no início do século 16, no áureo tempo dos descobrimentos portugueses, das explorações marítimas, dos navegadores ibéricos, o enredo desta obra situa o preâmbulo do seu foco narrativo em Lisboa, onde – envolto em um veemente diálogo reflexivo, entre astrolábios, mapas, bússolas, sextantes, canetas e tintas e embalado pelos ares do ‘fermoso Tejo’ e pelo eco dos canhões das naus lusitanas mar afora – encontrava-se o lendário protagonista da história, o português Aleixo Garcia, nascido no Alentejo (1485) e falecido no Paraguai em 1525. Antológico romance, ‘O Rio por Onde Veio Garcia’ é, sem dúvidas, digno das mais destacadas premiações do gênero”.



“VEREDAS DO MUNDO”

Juiz de Direito aposentado, escritor, historiador e crítico literário, Pontes é ocupante da cadeira nº 11 da ASL, sendo um de seus fundadores, ao lado de Ulysses Serra e Germano Barros de Sousa, e presidindo a Academia de 1972 a 1982.

É membro emérito e decano do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS) e conta com premiações literárias como os prêmios Santos Vahlis e A Época.

Foi nomeado o primeiro procurador-geral à época da divisão do Estado e participou dos atos de instalação de MS como presidente da comissão para escolha dos símbolos estaduais: hino, bandeira e brasão.

Nascido em 1933, no município de Três Lagoas, Pontes é autor das seguintes obras publicadas: “Deste Lado do Horizonte” (1972), “Jorge Luiz Borges, a Erudição e os Espelhos” (1976), “História da Literatura Sul-Mato-Grossense” (1981) e “Os Vinte Anos da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras” (1991).

“Com lucidez, os escritores escrevem para a eternidade, dissecando a realidade de seu tempo e o seu lado oculto aos olhos simplesmente práticos. Em um labor espiritual, eles traçam as veredas do mundo, inauguram novos tempos.

Literatura não tem fronteiras e vence o tempo, até mesmo a morte”, reflete o autor sobre

a arte literária.

MERECIMENTO

“José do Couto Vieira Pontes, com esse romance épico, firma-se como um dos mais brilhantes escritores de narrativas de Mato Grosso do Sul e nos faz mergulhar nas nossas raízes ancestrais, de um longínquo passado ameríndio e medievo. Atira-nos em uma aventura de homens que confiavam na perícia, na bravura e no poder dos sonhos e das iniciativas. O escritor, no auge de seus mais de noventa anos, merecia ver essa obra finalmente materializada”, comenta a escritora, poeta e ensaísta Raquel Naveira, que também pertence à ASL.

“BELÍSSIMO”

“Os rios sempre nos trazem correntezas, e desta vez nos trazem o belíssimo livro de José do Couto Vieira Pontes, um romance épico, histórico e ficcional que tem todo o talento desse escritor que é um dos fundadores da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e que ajuda a enriquecer cada vez mais a cultura sul-mato-grossense”, comenta o atual presidente da ASL, Henrique Alberto de Medeiros Filho.

SERVIÇO

O livro “O Rio por Onde Veio Garcia”, do escritor e imortal da ASL José do Couto Vieira Pontes, publicado pela Life Editora, será lançado hoje, a partir das 19h30min, no auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), que fica na Rua 14 de Julho, nº 4.653, no Altos do São Francisco. A entrada

é gratuita.