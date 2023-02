Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado/domingo, 18/19 de fevereiro de 2023

Rubenio Marcelo - poeta brasileiro

"O caminho edificado de virtudes é infinito alicerce: assim edificado é de ficar nos corações-sementes... – não nas mentes e corações de pedra”.

FELPUDA

As articulações tentadas por figurinhas carimbadas para se projetarem politicamente e conquistarem holofotes como lideranças não passou, digamos assim, de simples iluminação de vela daquelas bem mixurucas.

O problema é que essa galerinha subestimou quem está na estrada há muito mais tempo e sabe movimentar as peças. No fim, o jeito foi colocar a viola no saco e ficar quieto. Realmente, a política não é para amadores. Assim sendo...

O personagem Pateta foi o escolhido para figurar no quinto avião da parceria entre a Azul e a Disney. A primeira aeronave customizada pela Airbus com um personagem da Disney trouxe o Mickey como estrela, no fim de 2021.

Em fevereiro do ano passado, foi a vez da Minnie ser apresentada e, em julho, o Pato Donald passou a voar no céu do Brasil. O avião da Margarida está em fase de acabamento, e a expectativa é de que a aeronave do Pateta comece a operar até o fim deste ano. Os cinco aviões devem voar apenas no Brasil, mas sem rota definida, cada vez em um lugar diferente.

Vitaminado

Com o deputado Londres Machado como líder do governo, o Progressistas (PP) vai se fortalecendo cada vez mais. Contabiliza, atualmente, a vice-governadoria, uma das cadeiras do Senado, um deputado federal, dois estaduais, a presidência da Assembleia Legislativa de MS e, agora, um representante como forte articulador no parlamento estadual.

Mais uma

Ao assumir a liderança do governo, o deputado Londres Machado afirmou que chega não para promover confronto, mas sim debates que resultem em propostas que possam ser implementadas em favor do Estado.

Conhecido por seu espírito conciliador, o Chinês foi quem conduziu também a formação da chapa de consenso que resultou na vitória pelo comando da Mesa Diretora do Legislativo estadual.

Guinada

Em apenas 16 dias de exercício do seu primeiro mandato, o deputado Pedro Pedrossian Neto teve uma guinada em sua jornada política ao assumir a vice-liderança do governo.

Embora tenha sido eleito pelo PSD, que nas eleições foi adversário dos tucanos, pesou para o convite seu alto conhecimento técnico, uma vez que já foi secretário municipal de Finanças.

