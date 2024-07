Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado, 20 de julho de 2024

ISAAC RAMOS - POETA BRASILEIRO



"Até quando manterei o pulso dos meus versos, ou será que terei de cortar o pulso do meu verbo?"

FELPUDA

Em roda de animada conversa, figurinha carimbada se mostrou intrigada que só sobre a quase briga de foice entre o PP e o PSDB para fazer aliança com o PL, que, aliás, pendeu para o ninho tucano. Para a galera, a estranheza é que a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguiu ganhar nenhum representante na Câmara Municipal com a abertura da janela partidária. Aliás, teve gente que usou botas de sete léguas

para passar longe. Vai entender...

Os desembargadores Carlos Eduardo Contar e Sideni Soncini Pimentel foram empossados, respectivamente, como presidente e vice-presidente, além de corregedor regional, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). Eles assumiram os cargos em complementação ao biênio da atual administração, que se encerrará em janeiro de 2025. A sessão solene de posse, que ocorreu no dia 15, no plenário do TRE, foi presidida pelo juiz federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), dr. Ricardo Damasceno, e contou com a presença de autoridades, membros do Judiciário e representantes da sociedade civil.

Recuo

As convenções, que serão realizadas a partir deste sábado (20) e seguem até 5 de agosto, poderão trazer algumas surpresas em relação aos nomes para a disputa das 29 cadeiras da Câmara Municipal de Campo Grande. Nos bastidores, já se fala que algumas figuras dadas como certas poderão desistir, por avaliar que as chances de vitória são remotas. O eleitorado está mais exigente e não acredita nas velhas promessas.

Plantão

apenas pela manhã, das 7h às 12h. Se houver necessidade de reunião, cinco parlamentares estarão de plantão.

Igual

"Se há uma justa punição para quem exalta o nazismo, temos de ter em igual valor punição para quem exalta as diversas facções criminosas existentes no Brasil e no exterior". Justificativa do deputado federal Sargento Portugal (Podemos-RJ) ao seu projeto que estabelece pena de cinco a oito anos, além de multa, para criminalizar saudação própria de organização criminosa, milícia, máfia, gangue e quadrilha.

