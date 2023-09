Paulo Leminski - poeta brasileiro Sei quando uma pessoa está por dentro

ou está por fora. Quem está por fora

não segura um olhar que demora”.

FELPUDA

Adversários políticos estão fazendo de tudo para desmontar estratégias dos atuais oponentes. Assim sendo, ficar de olho aberto é um dos mandamentos dessa, digamos, guerrilha pré-eleitoral. Ação dessa natureza foi colocada em prática recentemente: tão logo certa audiência pública foi marcada, a fim de discutir uma construção de importante obra, esta foi lançada pelo outro time com pompas e circunstâncias e até com valores a serem investidos.



Surpresa!

Visita de pré-candidato a prefeito em um dos poderes fez com que lideranças de outros partidos, que podem ser adversários neste ano, se sentissem incomodadas. Em contrapartida, outros se mostraram a-ni-ma-dér-ri-mos com a presença do dito-cujo

no local. Vai que…

Meta

O PP não pretende perder os dois principais colégios eleitorais de Mato Grosso do Sul, os quais hoje estão em suas mãos. No caso, Campo Grande e Dourados. Afinal, reeleger Adriane Lopes no primeiro município e Alan Guedes no segundo, além de demonstrar força política, abre caminho para o governo do Estado em 2026.

Vandalismo

A prefeitura do município de Jardim enfrenta luta inglória, uma vez que está investindo em projeto paisagístico para deixar a cidade um “cartão-postal”, porém, não tem conseguido em função das depredações. O que está sendo feito na área central, a qual é cortada por duas rodovias federais (BR-267 e BR-969), vem sendo destruído, com os vasos revirados e as plantas floridas sendo furtadas ao longo do trecho de 300 metros. É a terceira vez que isso acontece. Pelo jeito, sem trocadilho nenhum, não querem deixar que a cidade seja um jardim. Pode?

Sonho meu...

Foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados uma proposta que define um conjunto de situações em que fica permitida a divulgação de nomes ou a exposição de imagens de investigados, acusados ou réus. O relator, deputado Pedro Aihara, recomendou a aprovação. O autor do projeto é o deputado Delegado Fabio Costa. Se alguém sonha que essa proposta vai evoluir, já pode ir esquecendo…



O psiquiatra e escritor Marcos Estevão dos Santos Moura lançou o livro “Um Vivo Entre os Mortos”. Membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), o autor decidiu reunir histórias do dia a dia em contos com abordagem leve e bem-humorada. O título da obra faz referência a uma das crônicas favoritos do escritor, baseada em uma história que ele ouviu de um paciente e amigo. O lançamento da obra, realizado em agosto, contou com a presença do presidente da Academia, Henrique de Medeiros, e sua esposa, Adriana Estivalet, além de outros acadêmicos e amigos.

Aniversariantes

colaborou Tatyane Gameiro