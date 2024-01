Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 20 e 21 de janeiro de 2024

Correio B+

Com direção de Gustavo Nunes, a iniciativa inovadora selecionou 18 novos talentos. As aulas e o espetáculo, apresentado em dezembro, foram registrados na série de 8 episódios.

Novos profissionais nas áreas de dramaturgia, atuação e música acabam de ingressar na cena artística da cidade. O projeto “O Talento não tem Limites”, idealizado pelo produtor Gustavo Nunes, fundador da Turbilhão de Ideias, reuniu um time de 18 artistas de diferentes idades, localidades e experiências para participarem de workshops com o objetivo de se aperfeiçoarem em uma das três áreas.



O resultado desse trabalho poderá ser visto em uma web série, com 8 episódios de 30 minutos cada, que será lançada, no dia 24 de janeiro, no Canal da Turbilhão de Ideias, no Youtube (www.youtube.com/@turbilhaodeideias).



O projeto “O Talentos não tem limites” é patrocinado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e pela Secretaria Municipal de Cultura por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS e faz parte das comemorações de 15 anos da Turbilhão de ideias.

“O Talento não tem Limites” é um projeto de inclusão social, com o objetivo de contribuir para a formação e aperfeiçoamento de artistas, dando oportunidade para que seus talentos ganhem visibilidade. Mais de 400 candidatos se inscreveram e os 18 escolhidos receberam uma ajuda de custo para participarem do projeto.



Os selecionados realizaram no máximo um trabalho profissional na área em que escolheram se aperfeiçoar. As aulas foram ministradas pelo diretor teatral Ernesto Piccolo (área de atuação), pelo diretor musical Tony Lucchesi (área de música) e pelo escritor e jornalista Adalberto Neto (área de dramaturgia).

“Este projeto nasceu na pandemia, quando criei um programa de descoberta de talentos, através das redes sociais. Eu sempre tive vontade de fazer um trabalho que unisse profissionais e amadores, pessoas iniciantes e experientes, das mais diferentes idades, áreas e talentos diversos.

Foto: Divulgação

“O ‘sem limites’ esteve na ideia central desde o início: sem limite de idade, sem limite de criatividade e nem de imaginação. E quando a gente conecta os iniciantes com profissionais já renomados, imediatamente geramos novas possibilidades para a carreiras dessas pessoas”, comenta o produtor e diretor Gustavo Nunes, que decidiu realizar um produto audiovisual para atingir o maior número de espectadores. “A montagem teatral é um marco importante no projeto, mas só se completa com a exibição da série no Youtube. Ali podemos conquistar milhares de visualizações e, para a natureza da proposta, isso é muito importante”, completa.



Em dezembro, os alunos apresentaram um espetáculo com texto e música inéditos, produzidos durante o processo, e agora registrado na série. “Os selecionados são fascinantes pela diversidade e gana em fazer parte deste projeto”, comemora o diretor Ernesto Piccolo.



“Os participantes adquiriram mais experiência, o que vai facilitar a entrada deles no mercado de trabalho. Além disso, como a seleção levou em conta a diversidade de participantes, todos aprenderam muito neste processo. Não só os alunos, como nós, professores. Agora o público vai ter a chance de conferir o quanto esse processo foi rico para todos os envolvidos”, comenta Adalberto Neto.

Foto: Divulgação

O diretor musical Tony Lucchesi acredita que um dos maiores méritos do projeto é dar espaço, visibilidade e condições para desenvolvimento de ideias para artistas ainda em processo de aprendizado, principalmente em um cenário fadado à repetição de fórmulas que deram certo ao longo dos anos. “O talento não tem limites traz pra cena carioca uma pluralidade de linguagens que pode contribuir muito – tanto na experiência com os artistas selecionados quanto no diálogo entre as áreas escolhidas, principalmente quando falamos de dramaturgia e música no teatro musical brasileiro” avalia.

O perfil dos participantes contemplou a diversidade racial, sexual e etária (dos 18 aos 64 anos). Os artistas da área de dramaturgia são Camila Viana Boer, 46 anos, de Campo Grande; Cauã Oliveira Alves, 20 anos, de Bangu; David Gomes, 25 anos, de Gardênia Azul; Drielle Moura, 27 anos, de Nova Iguaçu; Lucas Pichinine Wanderley, de 18 anos, de Niterói; e Tacyanna Kristine Vital de Campos El Sayed, 33 anos, de Niterói. Para a área de atuação, foram escolhidos Douglas de Souza Oliveira, 31 anos, de Vargem Pequena; James Simão, 59 anos, do Rio Comprido; Laís Christine Silva Gonçalves, 21 anos, de Nova Iguaçu; Marcia Savino, 59 anos, de Botafogo; Rebeca de Souza Espindola, 30 anos, do Cachambi; e Uriel Dames, 24 anos, de São Gonçalo. Na área de música, os selecionados foram Haladê, 23 anos, de Niterói; Igor Soares Antunes, 26 anos, de São Cristóvão; Luiz Aranha, 25 anos, do Flamengo; Márcia Maria de Souza, 64 anos, do Centro; Malu Cordioli, 31 anos, da Glória; e Thalita Floriano Teixeira, 31 anos, de Campo Grande.

“Uma das experiências mais legais que eu tive aqui foi encontrar pessoas que vêm de lugares completamente diferentes do meu. O fazer artísticos consistente une pessoas com vozes diferentes”, analisa o aluno de atuação Uriel Dames.