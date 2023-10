Cecília Meireles - escritora brasileira Liberdade é uma palavra que o sonho

humano alimenta, não há ninguém

que explique e ninguém que não entenda”. FELPUDA

Parlamentar resolveu fazer média e apresentou moção de congratulação ao MST – conhecido por invasões de terras no País –, que teria distribuído marmitex para famílias atingidas por temporais. Só que a bajulação era destinada ao movimento no Rio Grande do Sul. A proposta teve dois votos favoráveis, e a maioria dos deputados presentes disse não ao documento “beija mão”, que foi devidamente arquivado. Também, pudera!

De 4 a 6 de outubro, será realizado o 1º Observar Mato Grosso, em Cuiabá, quando estará em discussão a observação da vida silvestre, a conservação do meio ambiente e os impactos que a atividade pode trazer para os animais e seu habitat. Entre os objetivos do evento estão divulgar a riqueza das espécies de aves e outros animais daquele estado, incentivar o aviturismo, a observação de onças-pintadas, primatas, peixes, anfíbios, répteis, borboletas e abelhas nativas, promover a criação de grupos de observadores de aves e incluir as atividades de observação da vida silvestre em terras indígenas e quilombolas, a fim de fomentar a renda nessas comunidades tradicionais.

O evento terá programação bastante variada, com palestras, mesas redondas, oficinas, exposição ao ar livre com a participação de profissionais que são destaque na fotografia de natureza e vida silvestre. Além disso, estão programados curso e famtour pós-evento para o Pantanal e/ou Chapada dos Guimarães.

Mônica e Eduardo Riedel; ela comemorou idade nova no dia 28

Ana Reis

Sinais

Foram protagonistas em evento que reuniu prefeitos de todos os matizes em Campo Grande o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o senador Nelson Trad Filho (PSD).

O primeiro é tido como candidato ao Senado em 2026, enquanto o segundo admite disputar a reeleição para mais oito anos. Ambos não são adversários políticos: em 2018, ainda no PTB, Trad conquistou uma das duas vagas na chapa de Azambuja.

Em dupla?

Vale ressaltar que Trad e Azambuja caminham juntos desde 2014. Na época, o ex-prefeito de Campo Grande disputou o governo pelo MDB, mas perdeu. Porém, no segundo turno, apoiou Azambuja contra Delcídio do Amaral (PT). O tucano ganhou a cadeira mais importante da governadoria. Como em 2026 são duas vagas abertas para o Senado, os dois poderão fazer dobradinha.

Lançamento

No dia 3 de outubro, às 19h30min, no Instituto Histórico e Geográfico de MS, a escritora e poeta Sylvia Cesco lançará o livro “Palavras Pelo Correio”. A obra traz frases, pensamentos, versos e aforismos de 73 escritores e poetas sul-mato-grossenses e conta com incentivo do Fmic, da Sectur e da Prefeitura de Campo Grande.

