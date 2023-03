Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado/domingo, 11 e 12 de março de 2023

Rubenio Marcelo - poeta brasileiro



"Palavras inconstantes negam olhares leais...

tateiam entre o sol e o rochedo...

esvaziam-se em estéreis ilusões, ante retalhos e atalhos – carecem de perdões!”.



FELPUDA



Nos bastidores políticos, o que se ouve é que ex-governador teria feito escola diante das evidências de que ex-cabecinhas coroadas deverão voltar às origens para “recomeçar” a vida política disputando uma das 29 vagas da Câmara Municipal de Campo Grande nas eleições municipais de 2024.

Depois de oito anos de mandato, o dito-cujo voltou à cena se elegendo vereador e, depois, conseguiu

melhores cadeiras. Vale lembrar que os esperançosos terão de combinar com o eleitor, né?

No dia 9, durante a Abertura Nacional da Colheita de Soja da Safra 2022/2023, que ocorreu em Santarém, no Pará, a Aprosoja Brasil lançou campanha para o fortalecimento da entidade nos estados. Por meio dela, o produtor será convidado a acessar o site aprosojabrasil.com.br/seja-um-associado/, escolher em qual Aprosoja estadual deseja se associar e formalizar seu vínculo com uma das principais entidades representativas de produtores da América Latina. Além de fortalecer a entidade nos estados, ela pretende também atualizar sua base de dados sobre o produtor e a produção de soja em território nacional. Segundo o censo agropecuário do IBGE de 2017, a soja é produzida em cerca de 240 mil propriedades rurais no Brasil. A campanha “Seja Aprosoja” foi lançada na semana em que a associação celebra 33 anos

de fundação e estará em destaque nas principais mídias sociais da entidade. De acordo com o seu

presidente, Antonio Galvan, a campanha foi pensada para alcançar especialmente aqueles produtores que ainda não fazem parte, formalmente, da entidade.

Wilma Senne e Sidney Volpe

Maria Eduarda Rezende, comemorando idade nova neste sábado



De olho



O PL não descarta lançar candidatura própria à Prefeitura de Campo Grande. Segundo o seu dirigente em MS, deputado federal Rodolfo Nogueira, a legenda está bem estruturada, tem potencial para essa disputa e vem “trabalhando para isso”. Ele disse que, em reunião realizada em Brasília com o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, foi definido que haja candidatos ao Executivo municipal em todas as capitais.



Abusado



Servidor público que usar câmera escondida para filmar servidoras, funcionárias terceirizadas ou alunas em situações íntimas poderá ser demitido por prática de conduta escandalosa. A decisão é da Primeira Turma do Superior do Tribunal de Justiça (STJ), em recurso do processo de um professor de colégio vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, que visava anular sua demissão.



Negado



O acusado admitiu ter produzido e armazenado vídeos sem autorização e até se reconheceu nas filmagens. Apesar disso, alegou que não houve exposição pública ou chamado de atenção e que, por isso, ter sido demitido do emprego não foi razoável nem proporcional. Ele perdeu a ação.

Colaborou: Tatyane Gameiro